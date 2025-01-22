Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ÇANAKKALE DEPREM SON DAKİKA: İzmir'de de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Çanakkale deprem mi oldu, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 00:05 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 00:05

ÇANAKKALE DEPREM SON DAKİKA: İzmir'de de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Çanakkale deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Çanakkale son dakika korkutan bir deprem ile sallandı. Ege Denizi merkez üssünde gerçekleştiği belirtilen deprem AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Sarsıntının büyüklük, derinlik ve konum bilgileri bölge sakinlerinin gündeminde. İzmir depremi hisseden iller arasında. Peki, 21 Ocak Çanakkale deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, ayrıntılı bilgi...

ÇANAKKALE DEPREM SON DAKİKA: İzmir’de de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Çanakkale deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Çanakkale deprem mi oldu sorusu ile son dakika haberleri arasında yerini aldı. Ayvacık merkez üssü olarak belirlenirken yüzeye yakın depremin deniz üzerinde gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı. İşte, Çanakkale depremi hakkında merak edilenler...

ÇANAKKALE DEPREM SON DAKİKA: İzmir’de de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Çanakkale deprem mi oldu, şiddeti kaç?

SON DAKİKA: ÇANAKKALE'DE DEPREM!

AFAD'ın paylaştığı üzere Ege Denizi üzerinde Çanakkale Ayvacık merkez üssünde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İşte depreme dair detaylar...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ÇANAKKALE DEPREM SON DAKİKA: İzmir’de de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Çanakkale deprem mi oldu, şiddeti kaç?

ÇANAKKALE DEPREM DETAYLARI

Büyüklük:5.2 (Mw)

Yer:Ege Denizi - [06.62 km] Ayvacık (Çanakkale)

Tarih:2025-01-21

Saat:23:38:44 TSİ

Derinlik:8.65 km

ÇANAKKALE DEPREM SON DAKİKA: İzmir’de de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Çanakkale deprem mi oldu, şiddeti kaç?

DEPREM Mİ OLDU?

Sarsıntı hissedenler 'deprem nerede oldu' sorusuna yanıt aramak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi listelerini kontrol ediyor. İşte, detayları öğrenebileceğiniz o listeler:

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇANAKKALE DEPREM SON DAKİKA: İzmir’de de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Çanakkale deprem mi oldu, şiddeti kaç?
SON DAKİKA