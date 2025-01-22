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ÇANAKKALE DEPREM SON DAKİKA: İzmir'de de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Çanakkale deprem mi oldu, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 00:05
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
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ÇANAKKALE DEPREM SON DAKİKA: İzmir'de de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Çanakkale deprem mi oldu, şiddeti kaç?
Çanakkale son dakika korkutan bir deprem ile sallandı. Ege Denizi merkez üssünde gerçekleştiği belirtilen deprem AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Sarsıntının büyüklük, derinlik ve konum bilgileri bölge sakinlerinin gündeminde. İzmir depremi hisseden iller arasında. Peki, 21 Ocak Çanakkale deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, ayrıntılı bilgi...