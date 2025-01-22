ÇANAKKALE DEPREM SON DAKİKA: İzmir’de de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Çanakkale deprem mi oldu, şiddeti kaç?

DEPREM Mİ OLDU?

Sarsıntı hissedenler 'deprem nerede oldu' sorusuna yanıt aramak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi listelerini kontrol ediyor. İşte, detayları öğrenebileceğiniz o listeler:

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ