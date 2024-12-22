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Son Dakika: Çankırı deprem ile sallandı! AFAD ile Kandilli verileri ile Çankırı'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 22.12.2024 13:02
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024
13:05
Son Dakika: Çankırı deprem ile sallandı! AFAD ile Kandilli verileri ile Çankırı'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?
Son Dakika: Çankırı'da deprem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilerle 3.1 büyüklüğündeki deprem vatandaşlar tarafından hissedildi. Çankırı'da yaşan ve sarsıntıyı hisseden vatandaşlar ise, az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? sorularına yanıt arıyor. Depremin merkezi Ilgaz olarak açıklarken saatini ise 12:42 olarak duyuruldu. İşte, Çankırı depremi ile ilgili ayrıntılar haberin devamında…