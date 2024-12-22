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Haberler Yaşam Son Dakika: Çankırı deprem ile sallandı! AFAD ile Kandilli verileri ile Çankırı'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 22.12.2024 13:02 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 13:05

Son Dakika: Çankırı deprem ile sallandı! AFAD ile Kandilli verileri ile Çankırı'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

Son Dakika: Çankırı'da deprem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilerle 3.1 büyüklüğündeki deprem vatandaşlar tarafından hissedildi. Çankırı'da yaşan ve sarsıntıyı hisseden vatandaşlar ise, az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? sorularına yanıt arıyor. Depremin merkezi Ilgaz olarak açıklarken saatini ise 12:42 olarak duyuruldu. İşte, Çankırı depremi ile ilgili ayrıntılar haberin devamında…

Son Dakika: Çankırı deprem ile sallandı! AFAD ile Kandilli verileri ile Çankırı’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

Son Dakika: Çankırı'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Depremi hisseden vatandaşlar sarsıntının detaylarını arama motorlarında araştırmaya başladı. Depreme ait bilgiler AFAD ve Kandilli verileriyle paylaşıldı. İşte, 22 Aralık Çankırı depremi detayları...

Son Dakika: Çankırı deprem ile sallandı! AFAD ile Kandilli verileri ile Çankırı’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

SON DAKİKA: ÇANKIRI'DA DEPREM!
AFAD verilerine göre Çankırı Ilgaz merkez üssünde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 km altında kaydedildi.
İşte, detaylar...

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Son Dakika: Çankırı deprem ile sallandı! AFAD ile Kandilli verileri ile Çankırı’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?
Büyüklük 3.1 (ML)
Yer Ilgaz (Çankırı)
Tarih(TS) 22/12/2024 12:42:43
Enlem 40.7997
Boylam 33.6056
Derinlik 6.99 (KM)
Son Dakika: Çankırı deprem ile sallandı! AFAD ile Kandilli verileri ile Çankırı’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika: Çankırı deprem ile sallandı! AFAD ile Kandilli verileri ile Çankırı’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?
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