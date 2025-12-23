SON DAKİKA! ’Cehennem Meleği’ üyesine korkunç infaz! SABAH dehşet planın detaylarına ulaştı

İSMİ ÖLÜM LİSTESİNE GİRDİ

Yaşanan bu saldırıların ardından Orhan A., rakip çete grupları tarafından ölüm listesine alındı. İddiaya göre ilk saldırı planı geçtiğimiz Ekim ayında devreye sokuldu. 17 yaşında bir kiralık katil, Orhan A.'yı öldürmek için İsveç'ten özel olarak Köln'e getirildi.

İsveç yetkililerinden gelen bir ihbar üzerine polis erken davrandı. Bir otel odasına yapılan baskında kiralık katil gözaltına alındı.