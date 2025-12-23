SON DAKİKA! ’Cehennem Meleği’ üyesine korkunç infaz! SABAH dehşet planın detaylarına ulaştı

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 23.12.2025 14:50 Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 14:51

Son dakika haberi: Almanya'nın Köln şehri, önceki gün korkunç bir saldırıya uyandı. Geçmişte acımasız motosiklet çetesi çatışmalarına adı karışan Cehennem Melekleri ( Hells Angels) üyesi Orhan A., park halindeki otomobilinde telefonla konuştuğu sırada ağır silahlarla kurşun yağmuruna tutuldu. Vücuduna 8 kurşun isabet eden Orhan A'nın yoğun bakım servisinde tedavisi sürerken, geçtiğimiz Ekim ayında ise başka bir kiralık katilin Orhan A.'yı öldürmesi için özel olarak İsviçre'den getirildiği ancak saldırıyı gerçekleştiremeden son anda yakalandığı ortaya çıktı. SABAH, korkunç saldırının detaylarına ulaştı.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Son dakika haberi... Mülheim'deki Hells Angels "Ren Bölgesi" şubesinin bir üyesi olan Orhan A.'nın ismi ilk kez; 2019 yılında rakip motosiklet grubu Bandidos lideri Aykut Ö. ile girdiği çatışmayla duyulmuştu. Yıllar önce yakın arkadaş olan iki motosikletçi, Köln Katedrali yakınlarındaki bir vergi danışmanının ofisinde tesadüfen karşılaştı.

Çıkan tartışmada Orhan A., Aykut Ö.'nün şakağına silah dayayıp ardından yumruk attı. Kavga sokakta silahlı çatışmaya döndü. Bu çatışmada Orhan A. yara almadan kurtulurken, kavgadan 4 yıl sonra Orhan A.'nın en yakın adamlarından Eren Y. uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

İSMİ ÖLÜM LİSTESİNE GİRDİ

Yaşanan bu saldırıların ardından Orhan A., rakip çete grupları tarafından ölüm listesine alındı. İddiaya göre ilk saldırı planı geçtiğimiz Ekim ayında devreye sokuldu. 17 yaşında bir kiralık katil, Orhan A.'yı öldürmek için İsveç'ten özel olarak Köln'e getirildi.

İsveç yetkililerinden gelen bir ihbar üzerine polis erken davrandı. Bir otel odasına yapılan baskında kiralık katil gözaltına alındı.

KORUMA İSTEMEDİ

Telegram üzerinden bulunan kiralık katilin cep telefonunda Orhan K.'nın fotoğrafları ve adres bilgileri ele geçirildi. Polis, Hells Angel üyesi Orhan K.'yı ziyaret ederek, güvenliği konusunda uyardı. Koruma istemeyen Orhan K. polise hiçbir düşmanı olmadığını söyledi.

TELEFONU İLE KONUŞURKEN 8 EL ATEŞ ETTİLER

Orhan K.'yı öldürmeyi kafasına koyan çete üyeleri ise bu olaydan iki ay sonra geçtiğimiz Cumartesi günü harekete geçti. Köln-Dellbrück'te 23.30 sıralarında Orhan K.'nin telefonla konuştuğu sırada park halindeki otomobile sessizce yaklaşan bir saldırgan ağır silahla aracı kurşun yağmuruna tuttu.

Vücuduna ve başına 8 kurşun isabet eden Orhan K. ağır yaralandı. Saldırının hemen ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Orhan K. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Orhan K. hastanede yaşam mücadelesi verirken, polis her yerde saldırganı arıyor.