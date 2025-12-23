Haberler
SON DAKİKA! 'Cehennem Meleği' üyesine korkunç infaz! SABAH dehşet planın detaylarına ulaştı
Giriş Tarihi: 23.12.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 14:51
Son dakika haberi: Almanya'nın Köln şehri, önceki gün korkunç bir saldırıya uyandı. Geçmişte acımasız motosiklet çetesi çatışmalarına adı karışan Cehennem Melekleri ( Hells Angels) üyesi Orhan A., park halindeki otomobilinde telefonla konuştuğu sırada ağır silahlarla kurşun yağmuruna tutuldu. Vücuduna 8 kurşun isabet eden Orhan A'nın yoğun bakım servisinde tedavisi sürerken, geçtiğimiz Ekim ayında ise başka bir kiralık katilin Orhan A.'yı öldürmesi için özel olarak İsviçre'den getirildiği ancak saldırıyı gerçekleştiremeden son anda yakalandığı ortaya çıktı. SABAH, korkunç saldırının detaylarına ulaştı.