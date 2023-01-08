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Son dakika | CHP'li başkanın taciz ettiği kadın konuştu: Zorla elimden tutup dokundu! Direnince...
Giriş Tarihi: 08.01.2023 07:36
Güncelleme Tarihi: 08.01.2023
07:36
Son dakika | CHP'li başkanın taciz ettiği kadın konuştu: Zorla elimden tutup dokundu! Direnince...
Son dakika haberler: CHP'de koltuk sahiplerinin taciz skandalları bitmek bilmiyor. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in tacizine uğrayan Z.E.K. "Önce 'Dans etmek istiyorum' diye mesaj attı. Göğüslerime dokunup zorla elimi tuttu. Direnince özür diledi. Ancak daha sonra yine tacize devam etti" dedi. İşte CHP'de ortaya çıkan yeni taciz skandalının mide bulandıran ayrıntıları