Son dakika haberler: CHP içerisinde patlak veren yeni taciz skandalında şoke eden detaylar. Tekirdağ'ın Ergene İlçe Belediye Başkanı CHP'li Rasim Yüksel'in nüfuzunu kullanarak ulusal bir kanalda spikerlik yapan Zeynep E.K'ya gerçekleştirdiği seri cinsel saldırıda, talihsiz kadının yaşadığı o korkunç anlar ortaya çıktı. Kanal yöneticisinin de belediyeden iş alabilmek için tacize göz yumduğunu söyleyen kadın, "Elini itip rahatsız olduğumu söyledim. Zorla elimi tuttu. Kendisini itip içeri girecekken koluyla boynumu kavrayıp beni kendisine doğru çekerek öpmeye çalıştı. 'Yaklaşmayın, dokunmayın' diye sesimi yükselttim. Bunun üzerine benden özür diledi ama devam etti" diyerek kabus dolu anları anlattı.