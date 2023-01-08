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Haberler Yaşam Son dakika | CHP'li başkanın taciz ettiği kadın konuştu: Zorla elimden tutup dokundu! Direnince...
Giriş Tarihi: 08.01.2023 07:36 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 07:36

Son dakika | CHP'li başkanın taciz ettiği kadın konuştu: Zorla elimden tutup dokundu! Direnince...

Son dakika haberler: CHP'de koltuk sahiplerinin taciz skandalları bitmek bilmiyor. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in tacizine uğrayan Z.E.K. "Önce 'Dans etmek istiyorum' diye mesaj attı. Göğüslerime dokunup zorla elimi tuttu. Direnince özür diledi. Ancak daha sonra yine tacize devam etti" dedi. İşte CHP'de ortaya çıkan yeni taciz skandalının mide bulandıran ayrıntıları

ARZU KAYA
Son dakika | CHP’li başkanın taciz ettiği kadın konuştu: Zorla elimden tutup dokundu! Direnince...

Son dakika haberler: CHP içerisinde patlak veren yeni taciz skandalında şoke eden detaylar. Tekirdağ'ın Ergene İlçe Belediye Başkanı CHP'li Rasim Yüksel'in nüfuzunu kullanarak ulusal bir kanalda spikerlik yapan Zeynep E.K'ya gerçekleştirdiği seri cinsel saldırıda, talihsiz kadının yaşadığı o korkunç anlar ortaya çıktı. Kanal yöneticisinin de belediyeden iş alabilmek için tacize göz yumduğunu söyleyen kadın, "Elini itip rahatsız olduğumu söyledim. Zorla elimi tuttu. Kendisini itip içeri girecekken koluyla boynumu kavrayıp beni kendisine doğru çekerek öpmeye çalıştı. 'Yaklaşmayın, dokunmayın' diye sesimi yükselttim. Bunun üzerine benden özür diledi ama devam etti" diyerek kabus dolu anları anlattı.

Son dakika | CHP’li başkanın taciz ettiği kadın konuştu: Zorla elimden tutup dokundu! Direnince...

SPİKERE CİNSEL SALDIRI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre; bir televizyon kanalında spikerlik yapan Zeynep E.K. (24), genel yayın yönetmeni Deniz A., Tekirdağ'ın Ergene İlçe Belediye Başkanı CHP'li Rasim Yüksel ve Yüksel'in arkadaşı Serkan D. çekim görüşmeleri için 16 Haziran 2022'de Büyükçekmece'deki lüks bir otelin restoranında bir araya gelmiş, o görüşmede CHP'li Yüksel spiker kadına seri bir şekilde cinsel saldıra bulunmuştu. Savcılık, şüpheli Yüksel'in spikerin üzerinde nüfuzunu kullanarak cinsel saldırıda bulunduğunu belirleyerek 10 yıla kadar hapsini istemişti.

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Son dakika | CHP’li başkanın taciz ettiği kadın konuştu: Zorla elimden tutup dokundu! Direnince...

"DANS ETMEK İSTİYORUM, BU ŞARKI SANA GELSİN"

Yaşanan korkunç anlar spiker Zeynep E.K.'nin anlatımıyla ortaya çıktı. Başına gelenlerin ardından 2 gün sonra çalıştığı kanaldan da ayrıldığı belirlenen Zeynep E.K.'nin Başkan Yüksel ile geçen yıl 19 Mayıs'ta bir etkinlikte genel yayın yönetmeniyle birlikte tanıştığını söyledi. Yöneticisinin, Ergene Belediyesi'nin medya işlerini alarak kanala gelir sağlama amacında olduğunu ve olay günü de Tekirdağ'daki bir çekim işi için anlaşma yapmak üzere yöneticisinin bir görüşme ayarladığını anlattı.

Son dakika | CHP’li başkanın taciz ettiği kadın konuştu: Zorla elimden tutup dokundu! Direnince...

Belediyenin resmi aracıyla kendisi ve yöneticisi Deniz A.'nın aldırılarak görüşmenin yapılacağı otele gittiklerini belirten Zeynep E.K., otel girişinde Başkanın kendisine yönelik ısrarlı, rahatsız edici bakışlar attığını aktardı. Masada otururken alkol servisi yapıldığını belirten spiker kadın, CHP'li Yüksel'in rahatsız edici bakışlarına "Neden hiç içmiyorsunuz, neden eğlenmiyorsunuz, sizi eğlendiremiyor muyuz" şeklinde sözleri ve whatsapp'tan "Dans etmek istiyorum, bu şarkı sana gelsin" şeklindeki taciz mesajları eklendiğini belirtti.

Son dakika | CHP’li başkanın taciz ettiği kadın konuştu: Zorla elimden tutup dokundu! Direnince...

"YÖNETİCİM 'DAYAN' DEDİ"

Ortamdan rahatsız olup yöneticisine tuvalete gitmeyi teklif ettiğini anlatan spiker, "Deniz Hanıma rahatsız olduğumu ve gitmek istediğimi söyledim. Kendisi 'biraz daha dayan, ben de rahatsız oluyorum gideceğiz' dedi. Masaya döndüğümüzde Rasim Beyi de ısrarla yanıma oturttu" dedi. Başkan Yüksel'in ortamdaki gürültü nedeniyle kendisini dışarı çıkardığını söyleyen genç kadın, dışarı çıktıklarında rahatsız edici seviyede kendisine yakın durmaya başladığını aktardı.

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