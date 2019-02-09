Son dakika: Çöken binada hayatını kaybeden Alemdar ailesi son yolcuğuna uğurlandı
Son dakika: Çöken binada hayatını kaybeden Alemdar ailesi son yolcuğuna uğurlandı
Kartal'da çöken binada hayatlarını kaybeden Alemdar ailesi son yolculuğuna uğurlanıyor... Cenaze törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı. Cenaze töreninde yürek burkan anlar ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 09.02.2019 14:29 Güncelleme Tarihi: 09.02.2019 14:45