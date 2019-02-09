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  • Son dakika: Çöken binada hayatını kaybeden Alemdar ailesi son yolcuğuna uğurlandı

Son dakika: Çöken binada hayatını kaybeden Alemdar ailesi son yolcuğuna uğurlandı

'da çöken binada hayatlarını kaybeden Alemdar ailesi son yolculuğuna uğurlanıyor... Cenaze törenine Başkan , Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı. Cenaze töreninde yürek burkan anlar ortaya çıktı...

Giriş Tarihi: 09.02.2019 14:29 Güncelleme Tarihi: 09.02.2019 14:45
Son dakika: Çöken binada hayatını kaybeden Alemdar ailesi son yolcuğuna uğurlanıyor

Son dakika: Çöken binada hayatını kaybeden Alemdar ailesi son yolcuğuna uğurlanıyor

Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından 9 kişi toprağa verilecek. Cenaze töreni öncesi 9 kişinin tabutu camiye getirildi. Cenaze törenine Başkan , Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

Son dakika: Çöken binada hayatını kaybeden Alemdar ailesi son yolcuğuna uğurlanıyor

Son dakika: Çöken binada hayatını kaybeden Alemdar ailesi son yolcuğuna uğurlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "('da çöken binada ölenlerin cenaze namazı) Aslında şu anda musallada bize nasihatte bulunuyorlar. Buradan bizim de nasibimizi almamız lazım. Adımlarımızı da buna göre atmamız lazım. Temenni ediyorum ki biz buradan vaaz-u nasihati alıp, geleceğimizi de buna göre inşallah tayin ederiz, belirleriz."

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Son dakika: Çöken binada hayatını kaybeden Alemdar ailesi son yolcuğuna uğurlanıyor

Son dakika: Çöken binada hayatını kaybeden Alemdar ailesi son yolcuğuna uğurlanıyor

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Son dakika: Çöken binada hayatını kaybeden Alemdar ailesi son yolcuğuna uğurlanıyor

Son dakika: Çöken binada hayatını kaybeden Alemdar ailesi son yolcuğuna uğurlanıyor

Son dakika: Çöken binada hayatını kaybeden Alemdar ailesi son yolcuğuna uğurlanıyor

Son dakika: Çöken binada hayatını kaybeden Alemdar ailesi son yolcuğuna uğurlanıyor

Son dakika: Çöken binada hayatını kaybeden Alemdar ailesi son yolcuğuna uğurlanıyor

Son dakika: Çöken binada hayatını kaybeden Alemdar ailesi son yolcuğuna uğurlanıyor

Cenaze törenine ait yürek burkan fotoğraflar...

Son dakika: Çöken binada hayatını kaybeden Alemdar ailesi son yolcuğuna uğurlanıyor

Son dakika: Çöken binada hayatını kaybeden Alemdar ailesi son yolcuğuna uğurlanıyor

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