Son dakika: Çöken binada hayatını kaybeden Alemdar ailesi son yolcuğuna uğurlandı

Son dakika: Çöken binada hayatını kaybeden Alemdar ailesi son yolcuğuna uğurlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kartal'da çöken binada ölenlerin cenaze namazı) Aslında şu anda musallada bize nasihatte bulunuyorlar. Buradan bizim de nasibimizi almamız lazım. Adımlarımızı da buna göre atmamız lazım. Temenni ediyorum ki biz buradan vaaz-u nasihati alıp, geleceğimizi de buna göre inşallah tayin ederiz, belirleriz."