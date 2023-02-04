Haberler Yaşam Son Dakika: Çorum’da deprem! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli verileri ile Çorum depreminin büyüklüğü!

Giriş Tarihi: 04.02.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 09:20

Son Dakika: Çorum’da deprem! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli verileri ile Çorum depreminin büyüklüğü!

Son Dakika Çorum'da deprem haberine göre az önce Çorum ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli tarafından açıklanan verilere göre merkez üssü Laçin olan deprem pek çok bölgeden hissedildi. İşte Çorum depreminin büyüklüğü ve derinliği hakkında bilgiler!