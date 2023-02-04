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Haberler Yaşam Son Dakika: Çorum’da deprem! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli verileri ile Çorum depreminin büyüklüğü!
Giriş Tarihi: 04.02.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 09:20

Son Dakika: Çorum’da deprem! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli verileri ile Çorum depreminin büyüklüğü!

Son Dakika Çorum'da deprem haberine göre az önce Çorum ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli tarafından açıklanan verilere göre merkez üssü Laçin olan deprem pek çok bölgeden hissedildi. İşte Çorum depreminin büyüklüğü ve derinliği hakkında bilgiler!

Son Dakika: Çorum’da deprem! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli verileri ile Çorum depreminin büyüklüğü!

Çorum'da deprem hisseden vatandaşlar az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde gibi sorulara yanıt arıyor. Saat 09:03 sularında yaşanan deprem vatandaşı korkuturken, depremin büyüklüğü ve derinliği AFAD tarafından duyuruldu. İşte depreme dair veriler!

Son Dakika: Çorum’da deprem! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli verileri ile Çorum depreminin büyüklüğü!

SON DAKİKA | ÇORUM'DA DEPREM!

Saat 09:03'te Çorum'da bir deprem meydana geldi. AFAD depreme dair verileri şu şekilde açıkladı:

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Son Dakika: Çorum’da deprem! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli verileri ile Çorum depreminin büyüklüğü!

Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Laçin (Çorum)
Tarih:2023-02-04
Saat:09:03:39 TSİ
Enlem:40.741 N
Boylam:34.964 E
Derinlik:15.15 km

Son Dakika: Çorum’da deprem! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli verileri ile Çorum depreminin büyüklüğü!
Son Dakika: Çorum’da deprem! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli verileri ile Çorum depreminin büyüklüğü!

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