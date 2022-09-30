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SON DAKİKA: Deniz Uğur Reha Muhtar'ın kızına şiddet uyguladığı anların ses kaydını yayınladı: Allah'ın belası kadın 5 dakikan var
Giriş Tarihi: 30.09.2022 14:40
Güncelleme Tarihi: 30.09.2022
14:50
SON DAKİKA: Deniz Uğur Reha Muhtar'ın kızına şiddet uyguladığı anların ses kaydını yayınladı: Allah'ın belası kadın 5 dakikan var
Son dakika haberine göre; Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur, Reha Muhtar'ın kızlarına şiddet uyguladığına dair ses kaydını Instagram hesabından paylaştı. Deniz Uğur paylaşımında, "Elim ayağım titriyor şu an! Dünyanın en iyi babası, öyle mi? Peki, herkes duysun öyleyse… Ağlayan, çığlık atan, acı çeken benim kızımın sesi." notunu düştü.