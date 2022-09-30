SON DAKİKA: Deniz Uğur Reha Muhtar’ın kızına şiddet uyguladığı anların ses kaydını yayınladı: Allah’ın belası kadın 5 dakikan var

"ACI ÇEKEN KIZIMIN SESİ..."

Uğur paylaşımına şu ifadeleri not düştü:

Elim ayağım titriyor şu an! Dünyanın en iyi babası, öyle mi? Peki, herkes duysun öyleyse… Ağlayan, çığlık atan, acı çeken benim kızımın sesi. Diğer sesi de çok iyi tanırsınız. Allah'ın laneti karanlığa hizmet edenlerin üzerine olsun. Allah cezanızı versin.