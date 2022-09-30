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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Deniz Uğur Reha Muhtar'ın kızına şiddet uyguladığı anların ses kaydını yayınladı: Allah'ın belası kadın 5 dakikan var
Giriş Tarihi: 30.09.2022 14:40 Güncelleme Tarihi: 30.09.2022 14:50

SON DAKİKA: Deniz Uğur Reha Muhtar'ın kızına şiddet uyguladığı anların ses kaydını yayınladı: Allah'ın belası kadın 5 dakikan var

Son dakika haberine göre; Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur, Reha Muhtar'ın kızlarına şiddet uyguladığına dair ses kaydını Instagram hesabından paylaştı. Deniz Uğur paylaşımında, "Elim ayağım titriyor şu an! Dünyanın en iyi babası, öyle mi? Peki, herkes duysun öyleyse… Ağlayan, çığlık atan, acı çeken benim kızımın sesi." notunu düştü.

SON DAKİKA: Deniz Uğur Reha Muhtar’ın kızına şiddet uyguladığı anların ses kaydını yayınladı: Allah’ın belası kadın 5 dakikan var

Reha Muhtar ile Deniz Uğur arasındaki velayet davası kamuoyunu uzun süre meşgul etmişti. İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi, ikilinin kızları M.D.M.'nin (13) geçici velayetinin 2 ay süreyle anneye verilmesine, Muhtar'ın da bu süreçte kızına yaklaşmamasına karar verdi. İkilinin oğlu P.D.M. hakkındaki tüm talepler ise reddedildi. Dava böyle sonuçlanırken, Deniz Uğur bugün Türkiye'nin uzun süre konuşacağı ses kayıtlarını Instagram hesabından paylaştı. Kayıtlarda Reha Muhtar'ın sesi ve kız çocuğunun uzun süre ağlayarak çığlık attığı duyuluyor.

SON DAKİKA: Deniz Uğur Reha Muhtar’ın kızına şiddet uyguladığı anların ses kaydını yayınladı: Allah’ın belası kadın 5 dakikan var

REHA MUHTAR İLE DENİZ UĞUR'UN VELAYET SAVAŞI

Gazeteci Reha Muhtar'ın çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla eski eşi oyuncu Deniz Uğur'un açtığı velayet davasında ara karar açıklandı. İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi, ikilinin kızları M.D.M.'nin (13) geçici velayetinin 2 ay süreyle anneye verilmesine, Muhtar'ın da bu süreçte kızına yaklaşmamasına karar verdi. İkilinin oğlu P.D.M. hakkındaki tüm talepler ise reddedildi.

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SON DAKİKA: Deniz Uğur Reha Muhtar’ın kızına şiddet uyguladığı anların ses kaydını yayınladı: Allah’ın belası kadın 5 dakikan var

DENİZ UĞUR REHA MUHTAR'IN ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİASI İLE SES KAYITLARINI YAYINLADI

Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur bugün çok konuşulacak bir adım attı. Sosyal medya hesabından zehir zemberek sözler ile ses kaydını paylaşan Uğur, Reha Muhtar'ın kızlarına şiddet uyguladığının ispatı olduğunu belirtti.

Deniz Uğur eski eşi Reha Muhtar'ın kızını dövdüğü anın ses kayıtlarını yayınladı! Çığlık çığlığa... | Video

SON DAKİKA: Deniz Uğur Reha Muhtar’ın kızına şiddet uyguladığı anların ses kaydını yayınladı: Allah’ın belası kadın 5 dakikan var

"ACI ÇEKEN KIZIMIN SESİ..."

Uğur paylaşımına şu ifadeleri not düştü:

Elim ayağım titriyor şu an! Dünyanın en iyi babası, öyle mi? Peki, herkes duysun öyleyse… Ağlayan, çığlık atan, acı çeken benim kızımın sesi. Diğer sesi de çok iyi tanırsınız. Allah'ın laneti karanlığa hizmet edenlerin üzerine olsun. Allah cezanızı versin.

SON DAKİKA: Deniz Uğur Reha Muhtar’ın kızına şiddet uyguladığı anların ses kaydını yayınladı: Allah’ın belası kadın 5 dakikan var

REHA MUHTAR'IN BAĞIRMA SESİ DUYULUYOR

Kız çocuğunun, "Allah bin belamı versin. Kimse ile konuşmadım. Boğazım gerçekten çok ağrıyor." dediği duyuluyor. Çığlıklar arasında Reha Muhtar'ın kızına annesi ile konuştuğu için bağırdığı anlaşılıyor.

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