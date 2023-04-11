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Haberler Yaşam KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Artçılar peş peşe geldi! 11 Nisan AFAD ve Kandilli son depremler ile Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu?
Giriş Tarihi: 11.04.2023 08:47 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 08:47

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Artçılar peş peşe geldi! 11 Nisan AFAD ve Kandilli son depremler ile Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu?

Deprem son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta deprem kaydedilmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıklamalarına göre Dulkadiroğlu merkezli deprem artçı sarsıntı olarak gerçekleşti. 11 ili etkileyen ve yüzyılın felaketi olarak adlandırılan deprem sonrası bölgede yaşayan halk endişeye kapılıyor. Kahramanmaraş deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. 11 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile sarsıntılar takip edilmeye başladı. İşte, Kahramanmaraş deprem bilgileri…

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Artçılar peş peşe geldi! 11 Nisan AFAD ve Kandilli son depremler ile Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu?

Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. 11 ilde artçılar meydana gelmeye devam ediyor. AFAD tarafından paylaşılan bilgiye göre Dulkadiroğlu merkezli deprem oldu. Kahramanmaraş'ta son dakika deprem haberi bölge halkını endişelendirdi. İşte, AFAD son depremler listesi ile 11 Nisan 2023 Kahramanmaraş deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında tüm merak edilenler...

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Artçılar peş peşe geldi! 11 Nisan AFAD ve Kandilli son depremler ile Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu?

KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUTAN DEPREM!

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu merkezinde meydana gelen deprem 3.6 şiddetinde kaydedildi.

AFAD depremi yerin 7 km altında kaydetti.

İşte, detaylar...

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KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Artçılar peş peşe geldi! 11 Nisan AFAD ve Kandilli son depremler ile Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Artçılar peş peşe geldi! 11 Nisan AFAD ve Kandilli son depremler ile Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor.

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Artçılar peş peşe geldi! 11 Nisan AFAD ve Kandilli son depremler ile Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu?
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