KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Artçılar peş peşe geldi! 11 Nisan AFAD ve Kandilli son depremler ile Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu?

Deprem son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta deprem kaydedilmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıklamalarına göre Dulkadiroğlu merkezli deprem artçı sarsıntı olarak gerçekleşti. 11 ili etkileyen ve yüzyılın felaketi olarak adlandırılan deprem sonrası bölgede yaşayan halk endişeye kapılıyor. Kahramanmaraş deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. 11 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile sarsıntılar takip edilmeye başladı. İşte, Kahramanmaraş deprem bilgileri…