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Giriş Tarihi: 05.09.2024 11:16 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 11:16

Bugün deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli verileriyle 5 Eylül 2024 son depremler listesi

Ülkemizin coğrafi konumu fay hatları üzerinde bulunduğundan dolayı vatandaşlar her gün irili ufaklı sarsıntılarla depremi yaşamaktadır. Vatandaşlar ülke genelinde ve çevresinde yaşanan depremleri ve detayları hakkında bilgi sahibi olabilmek için arama motorları üzerinden çeşitli araştırmalar yapıyor. Türkiye'de yaşanan her sarsıntı AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle listelenerek anbean güncel şekilde kamuoyunun bilgisine sunuyor. Peki, 5 Eylül 2024 bugün deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

Bugün deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli verileriyle 5 Eylül 2024 son depremler listesi

Türkiye 3 tane aktif fay hattının üzerine konumlandırılmış bir deprem ülkesi. Hal böyle olunca ikamet ettiği bölge ve çevresinde deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine bakarak; en son nerede, kaç şiddetinde deprem meydana geldiğini öğrenebiliyor.İşte, 5 Eylül 2024 Perşembe günü deprem verileri...

Bugün deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli verileriyle 5 Eylül 2024 son depremler listesi

Büyüklük:3.5 (ML)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih(UTC):05-09-2024 01:42:30
Enlem:38.0086
Boylam:36.3258
Derinlik:7 (KM)

Büyüklük:3.1 (ML)
Yer:Ege Denizi - [10.67 km] Foça (İzmir)
Tarih(UTC):04-09-2024 19:27:19
Enlem:38.7517
Boylam:26.6589
Derinlik:7.62 (KM)

Büyüklük:2.5 (ML)
Yer:Ege Denizi
Tarih(UTC):05-09-2024 01:47:16
Enlem:35.4597
Boylam:25.8222
Derinlik:7.31 (KM)

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Bugün deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli verileriyle 5 Eylül 2024 son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) resmi web adresi üzerinden paylaşılan listede güncel olan depremler başta olmak üzere tüm deprem verileri sıralanmaktadır.


KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Bugün deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli verileriyle 5 Eylül 2024 son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından resmi web adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Bugün deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli verileriyle 5 Eylül 2024 son depremler listesi
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