Bugün deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli verileriyle 5 Eylül 2024 son depremler listesi

Türkiye 3 tane aktif fay hattının üzerine konumlandırılmış bir deprem ülkesi. Hal böyle olunca ikamet ettiği bölge ve çevresinde deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine bakarak; en son nerede, kaç şiddetinde deprem meydana geldiğini öğrenebiliyor.İşte, 5 Eylül 2024 Perşembe günü deprem verileri...