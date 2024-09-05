Giriş Tarihi: 05.09.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
11:16
Bugün deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli verileriyle 5 Eylül 2024 son depremler listesi
Ülkemizin coğrafi konumu fay hatları üzerinde bulunduğundan dolayı vatandaşlar her gün irili ufaklı sarsıntılarla depremi yaşamaktadır. Vatandaşlar ülke genelinde ve çevresinde yaşanan depremleri ve detayları hakkında bilgi sahibi olabilmek için arama motorları üzerinden çeşitli araştırmalar yapıyor. Türkiye'de yaşanan her sarsıntı AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle listelenerek anbean güncel şekilde kamuoyunun bilgisine sunuyor. Peki, 5 Eylül 2024 bugün deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?