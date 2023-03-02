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Haberler Yaşam SON DAKİKA DEPREM: O illerde artçı deprem! AFAD Ve Kandilli Rasathanesi’nden son depremler açıklaması
Giriş Tarihi: 02.03.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 09:31

SON DAKİKA DEPREM: O illerde artçı deprem! AFAD Ve Kandilli Rasathanesi’nden son depremler açıklaması

Son dakika deprem haberleri: Güncel son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son dakika olarak açıklanıyor. İki kurumun aktardığı verilere göre; bugün de ülkemizde ve komşu ülkelerde meydana irili ufaklı sarsıntılar meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 08.57'de son dakika deprem meydana geldi. 3.5 büyüklüğündeki deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini son dakika depremin şiddetini 3.1 olarak duyurdu. İşte AFAD-Kandilli verilerine göre son dakika güncel depremler...

SON DAKİKA DEPREM: O illerde artçı deprem! AFAD Ve Kandilli Rasathanesi’nden son depremler açıklaması

DEPREM SON DAKİKA: Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı onlarca artçı deprem meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son dakika olarak açıklanıyor. Her gün milyonlarca kişi 'Deprem oldu mu?', 'Nerede kaç şiddetinde deprem oldu?' sorularının yanıtlarını arıyor. AFAD Kandilli verilerine göre; son deprem haberi Hatay'ın Antakya ilçesinden geldi. Bölgede 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte AFAD Ve Kandilli Rasathanesi'nden son depremler açıklaması...

SON DAKİKA DEPREM: O illerde artçı deprem! AFAD Ve Kandilli Rasathanesi’nden son depremler açıklaması

Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

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SON DAKİKA DEPREM: O illerde artçı deprem! AFAD Ve Kandilli Rasathanesi’nden son depremler açıklaması

Toplamda 10 ilde büğyük yıkıma yol açan depremin ilk anından itibaren devlet-millet el ele bölgedeki yaraları sarmak için mücadele ediyor.

SON DAKİKA DEPREM: O illerde artçı deprem! AFAD Ve Kandilli Rasathanesi’nden son depremler açıklaması

Yurdun birçok bölgesinden deprem bölgesi için yardım seferberliği başlatıldı.

SON DAKİKA DEPREM: O illerde artçı deprem! AFAD Ve Kandilli Rasathanesi’nden son depremler açıklaması

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bu kez de Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde 3 dakika arayla 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

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