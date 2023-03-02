Haberler Yaşam SON DAKİKA DEPREM: O illerde artçı deprem! AFAD Ve Kandilli Rasathanesi’nden son depremler açıklaması

Giriş Tarihi: 02.03.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 09:31

SON DAKİKA DEPREM: O illerde artçı deprem! AFAD Ve Kandilli Rasathanesi’nden son depremler açıklaması

Son dakika deprem haberleri: Güncel son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son dakika olarak açıklanıyor. İki kurumun aktardığı verilere göre; bugün de ülkemizde ve komşu ülkelerde meydana irili ufaklı sarsıntılar meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 08.57'de son dakika deprem meydana geldi. 3.5 büyüklüğündeki deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini son dakika depremin şiddetini 3.1 olarak duyurdu. İşte AFAD-Kandilli verilerine göre son dakika güncel depremler...