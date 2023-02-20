SON DAKİKA DEPREMLERİ ANLIK 20 ŞUBAT | Az önce deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü şiddeti kaç? AFAD/KANDİLLİ son depremler listesi

Son dakika depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sürekli güncelleniyor. Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depremi nedeniyle çok sayıda bina yıkıldı, 40 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi. 10 ilde derin yaralar açan depremin üzerinden tam 15 gün geçti. Arama kurtarma çalışmalarında sona gelinirken artçı sarsıntılar ise devam ediyor. Felaketin ardından paniğe kapılan vatandaşlar ise afet bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye için az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde şeklindeki sorular ile son dakika deprem verilerine erişmek istiyor. İşte, 20 Şubat AFAD ve Kandilli son depremler listesi…