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Haberler Yaşam SON DAKİKA DEPREMLERİ ANLIK 20 ŞUBAT | Az önce deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü şiddeti kaç? AFAD/KANDİLLİ son depremler listesi
Giriş Tarihi: 20.02.2023 20:52 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 20:52

SON DAKİKA DEPREMLERİ ANLIK 20 ŞUBAT | Az önce deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü şiddeti kaç? AFAD/KANDİLLİ son depremler listesi

AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama işlemleri 6 Şubat Kahramanmaraş depremi sonrası yoğun bir şekilde araştırılıyor. 10 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin üstünden günler geçmesine rağmen artçıları sürüyor. Hal böyleyken depremin etkilediği iller başta olmak üzere diğer tüm illerde sarsıntı hissedenler ''Az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?'' sorularına yanıt arıyor. Son dakika depremler saati, şiddeti, konumu ve derinliği gibi bilgiler Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan veriler ile netlik kazanıyor. Peki, En son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? İşte, 20 Şubat 2023 Son depremler listesi

SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ AFAD/KANDİLLİ | Az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 20 Şubat son depremler listesi

Son dakika depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sürekli güncelleniyor. Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depremi nedeniyle çok sayıda bina yıkıldı, 40 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi. 10 ilde derin yaralar açan depremin üzerinden tam 15 gün geçti. Arama kurtarma çalışmalarında sona gelinirken artçı sarsıntılar ise devam ediyor. Felaketin ardından paniğe kapılan vatandaşlar ise afet bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye için az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde şeklindeki sorular ile son dakika deprem verilerine erişmek istiyor. İşte, 20 Şubat AFAD ve Kandilli son depremler listesi

SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ AFAD/KANDİLLİ | Az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 20 Şubat son depremler listesi

PEŞ PEŞE İKİ BÜYÜK DEPREM!

Türkiye, 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı.

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde birçok ilde hissedilen deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

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SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ AFAD/KANDİLLİ | Az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 20 Şubat son depremler listesi

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTIYOR!

AFAD tarafından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde can kaybının 41 bin 156'ya yükseldiği açıklandı.

20 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 13:30'da açıklanan son veriler şu şekilde;

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 41 bin 156 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıklandı.

SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ AFAD/KANDİLLİ | Az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 20 Şubat son depremler listesi

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Deprem sonrası artçı sarsıntılar da sürüyor. Vatandaşlar hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarılıyor. Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarında ise sona gelindi.

SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ AFAD/KANDİLLİ | Az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 20 Şubat son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

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