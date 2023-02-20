SON DAKİKA DEPREMLERİ ANLIK 20 ŞUBAT | Az önce deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü şiddeti kaç? AFAD/KANDİLLİ son depremler listesi

AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama işlemleri 6 Şubat Kahramanmaraş depremi sonrası yoğun bir şekilde araştırılıyor. 10 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin üstünden günler geçmesine rağmen artçıları sürüyor. Hal böyleyken depremin etkilediği iller başta olmak üzere diğer tüm illerde sarsıntı hissedenler ''Az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?'' sorularına yanıt arıyor. Son dakika depremler saati, şiddeti, konumu ve derinliği gibi bilgiler Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan veriler ile netlik kazanıyor. Peki, En son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? İşte, 20 Şubat 2023 Son depremler listesi…