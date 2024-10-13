SON DAKİKA... Dijital oyunlar saldırganlığı artırıyor! BTK’dan ailelere uyarı: İşte çocukları bekleyen tehlike!

BTK bu noktada dijital oyunlar konusunda ailelerin duyarlı olmaları gerektiğini anlattı. İnternet ve çevrimiçi oyunlar hakkında çocukların eğitilmesi gerektiği, çocukların kendini koruma yolları hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu konuda gerekli önlemlerin alınması gerektiğine dikkat çekildi. Örneğin çocukların oynadıkları oyunlarda kendi resimlerini ve kişisel bilgilerini diğer oyuncularla paylaşmaktan kaçınmaları, başka bir oyuncu kendisine zorbalık yapmaya başladığı zaman nasıl bir tepki vermeleri gerektiğini bilmeleri, ebeveynlerin de çocuklarının oynadıkları oyun içerikleri hakkında bilinçli davranmaları tavsiye edildi.