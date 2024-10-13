Giriş Tarihi: 13.10.2024 08:36
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024
08:36
SON DAKİKA... Dijital oyunlar saldırganlığı artırıyor! BTK’dan ailelere uyarı: İşte çocukları bekleyen tehlike!
İstanbul Başakşehir'de 17 yaşındaki M.G., dakikalar içinde dehşet saçtı. 3 kişiyi bıçaklayan genç, ifadesinde savaş oyunları oynadığını ve bu oyunları gerçek hayatta yaşamasına ilişkin rüyalar gördüğünü anlattı. Geçtiğimiz aylarda Eskişehir'de de benzer bir saldırının yaşanması, dijital oyunlardaki tehlikeyi bir kez daha hatırlattı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu aileleri uyardı. İşte detaylar…