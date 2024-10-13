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Giriş Tarihi: 13.10.2024 08:36 Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 08:36

SON DAKİKA... Dijital oyunlar saldırganlığı artırıyor! BTK’dan ailelere uyarı: İşte çocukları bekleyen tehlike!

İstanbul Başakşehir'de 17 yaşındaki M.G., dakikalar içinde dehşet saçtı. 3 kişiyi bıçaklayan genç, ifadesinde savaş oyunları oynadığını ve bu oyunları gerçek hayatta yaşamasına ilişkin rüyalar gördüğünü anlattı. Geçtiğimiz aylarda Eskişehir'de de benzer bir saldırının yaşanması, dijital oyunlardaki tehlikeyi bir kez daha hatırlattı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu aileleri uyardı. İşte detaylar…

BARIŞ ŞİMŞEK
SON DAKİKA... Dijital oyunlar saldırganlığı artırıyor! BTK’dan ailelere uyarı: İşte çocukları bekleyen tehlike!

İstanbul Başakşehir'deki bir alışveriş merkezinin önünde 3 kişiyi bıçakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 17 yaşındaki M.G. isimli zanlı, sürekli bilgisayar ve telefonda savaş oyunları oynadığını, bu oyunları bırakıp gerçek hayatta oynamasına dair rüyalar gördüğünü, olay günü de benzer bir rüya gördüğünü belirtti. Uyandıktan sonra mutfaktan bıçak alarak dışarı çıktığını söyleyen M.G., dışarıda kafede oturan insanları görünce, özellikle birini seçmeden, oyunlardaki gibi insanların kendisine saldıracağını düşündüğü için bıçakla saldırdığını ifade etti.

SON DAKİKA... Dijital oyunlar saldırganlığı artırıyor! BTK’dan ailelere uyarı: İşte çocukları bekleyen tehlike!

OYUNLAR SALDIRGAN DUYGULARI ARTIRIYOR

Yaşanan bu son olay bir kez daha dijital oyunların zararlarını ortaya koyarken, dijital oyunların çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri şöyle sıralandı:

"Fiziksel uyarım artar (örneğin, kalp ritmi vb.), saldırganlık düşüncesi artar, saldırgan duygular artar, sosyal davranış azalır, dış dünyayla olan iletişim azalır, algılama ve odaklanma problemleri yaşanır. İçe dönüklük ve dolayısı ile sosyal iletişim problemleri yaşanır."

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SON DAKİKA... Dijital oyunlar saldırganlığı artırıyor! BTK’dan ailelere uyarı: İşte çocukları bekleyen tehlike!

BTK bu noktada dijital oyunlar konusunda ailelerin duyarlı olmaları gerektiğini anlattı. İnternet ve çevrimiçi oyunlar hakkında çocukların eğitilmesi gerektiği, çocukların kendini koruma yolları hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu konuda gerekli önlemlerin alınması gerektiğine dikkat çekildi. Örneğin çocukların oynadıkları oyunlarda kendi resimlerini ve kişisel bilgilerini diğer oyuncularla paylaşmaktan kaçınmaları, başka bir oyuncu kendisine zorbalık yapmaya başladığı zaman nasıl bir tepki vermeleri gerektiğini bilmeleri, ebeveynlerin de çocuklarının oynadıkları oyun içerikleri hakkında bilinçli davranmaları tavsiye edildi.

SON DAKİKA... Dijital oyunlar saldırganlığı artırıyor! BTK’dan ailelere uyarı: İşte çocukları bekleyen tehlike!

SÜRE SINIRI KONULMALI

Ailelere tavsiyelerde bulunan BTK, çocukların, şiddet içerikli olan veya yaşlarına uygun olmayan oyunlar oynamasının psikolojik ve ruhsal gelişimlerini olumsuz olarak etkileyebileceğinin unutulmaması gerektiğine dikkat çekerek, "Ebeveynler, çocuklarının oynadıkları oyun içerikleri onlar için uygun olsa da muhakkak günlük zaman sınırlaması yapmalıdırlar. Çevrimiçi oyunlar yanı sıra çocuğun sağlıklı gelişimi için fiziksel hareket gerektiren ve diğer sosyal aktiviteler içeren faaliyetler de özendirilmelidir" değerlendirmesinde bulundu.

SON DAKİKA... Dijital oyunlar saldırganlığı artırıyor! BTK’dan ailelere uyarı: İşte çocukları bekleyen tehlike!

Günümüzde birçok internet oyununun artık sohbet odası barındırdığına işaret eden BTK, sohbet odalarının çocuk ve gençler arasında zorba davranışlar, küfürleşme, tanımadığı kişilerle çevrimiçi iletişim ve hatta cinsel içerikli yazışmalar dahi içerebildiğinden çok dikkatli davranılması gerektiğini vurguladı.

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