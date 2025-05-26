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SON DAKİKA... Diyarbakır'da fuhuş operasyonu! Çetenin şifreli konuşmaları deşifre oldu: Polise ‘beybi’ müşteriye ‘koli’ demişler!
Giriş Tarihi: 26.05.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
09:20
SON DAKİKA... Diyarbakır'da fuhuş operasyonu! Çetenin şifreli konuşmaları deşifre oldu: Polise ‘beybi’ müşteriye ‘koli’ demişler!
SON DAKİKA... Diyarbakır'da kadınları fuhşa zorlayan çeteye yönelik düğmeye basıldı. 'Pandora' ismi verilen operasyonda 6 şüpheli tutuklandı. Çetenin kendi aralarında yaptığı şifreli konuşmaları da ortaya çıktı! İşte detaylar…