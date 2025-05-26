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Haberler Yaşam SON DAKİKA... Diyarbakır'da fuhuş operasyonu! Çetenin şifreli konuşmaları deşifre oldu: Polise ‘beybi’ müşteriye ‘koli’ demişler!
Giriş Tarihi: 26.05.2025 09:20 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 09:20

SON DAKİKA... Diyarbakır'da fuhuş operasyonu! Çetenin şifreli konuşmaları deşifre oldu: Polise ‘beybi’ müşteriye ‘koli’ demişler!

SON DAKİKA... Diyarbakır'da kadınları fuhşa zorlayan çeteye yönelik düğmeye basıldı. 'Pandora' ismi verilen operasyonda 6 şüpheli tutuklandı. Çetenin kendi aralarında yaptığı şifreli konuşmaları da ortaya çıktı! İşte detaylar…

DHA
SON DAKİKA... Diyarbakır’da fuhuş operasyonu! Çetenin şifreli konuşmaları deşifre oldu: Polise ‘beybi’ müşteriye ‘koli’ demişler!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından, kadınları fuhşa zorlayan şebekeye yönelik çalışma yapıldı.

SON DAKİKA... Diyarbakır’da fuhuş operasyonu! Çetenin şifreli konuşmaları deşifre oldu: Polise ‘beybi’ müşteriye ‘koli’ demişler!

ŞİFRELİ KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Çalışmada, şüphelilerin kendi aralarında yaptıkları şifreli konuşmalarda polislere 'Beybi', müşterilere de 'Koli' dedikleri, şüpheli ve mağdurların tanınmamak için buluşmaya renkli peruklar takarak gittikleri belirlendi.

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SON DAKİKA... Diyarbakır’da fuhuş operasyonu! Çetenin şifreli konuşmaları deşifre oldu: Polise ‘beybi’ müşteriye ‘koli’ demişler!

'Pandora' ismi verilen operasyonla 6 şüpheli yakalanarak gözaltın alındı.

SON DAKİKA... Diyarbakır’da fuhuş operasyonu! Çetenin şifreli konuşmaları deşifre oldu: Polise ‘beybi’ müşteriye ‘koli’ demişler!

Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede 'fuhşa teşvik', 'aracılık', 'yer temini', 'şantaj' ve 'tehdit' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON DAKİKA... Diyarbakır’da fuhuş operasyonu! Çetenin şifreli konuşmaları deşifre oldu: Polise ‘beybi’ müşteriye ‘koli’ demişler!

Operasyonda fuhşa zorlanan 6 kadın kurtarılırken, 48 kişiye ise 'Kabahatler kanunu' uyarınca toplamda 1 milyon 152 bin TL para cezası kesildi.