SON DAKİKA... Diyarbakır’da fuhuş operasyonu! Çetenin şifreli konuşmaları deşifre oldu: Polise ‘beybi’ müşteriye ‘koli’ demişler!

ŞİFRELİ KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Çalışmada, şüphelilerin kendi aralarında yaptıkları şifreli konuşmalarda polislere 'Beybi', müşterilere de 'Koli' dedikleri, şüpheli ve mağdurların tanınmamak için buluşmaya renkli peruklar takarak gittikleri belirlendi.