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Giriş Tarihi: 31.08.2024 11:22 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024 11:23

NARİN GÜRAN BULUNDU MU SON DAKİKA! Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu Narin bulundu mu, son durum ne, nerede?

Türkiye'nin gündemine oturan Narin Güran olayıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 11 gündür kayıp olan kız çocuğundan hala bir haber alınamazken, abisinin kolundaki ısırık izleri ve annenin çelişkileri ifadeleri okları bir anda aileye çevirmişti. Son olarak abi gözaltına alınmıştı. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği olayla ilgili '8 yaşındaki Narin Güran bulundu mu, nerede, son durum ne?' soruları araştırılıyor. Milyonların haber beklediği Küçük Narin'le ilgili önceki gün yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı.

NARİN GÜRAN BULUNDU MU SON DAKİKA! Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu Narin bulundu mu, son durum ne, nerede?

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki küçük kız çocuğu Narin Güran'dan tam 11 gündür haber alınamıyor. Yetkililer küçük kız çocuğunu bulmak için seferber olurken, konuyla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak abisinin kolundaki ısırık izleri ve annenin çelişkili açıklamaları şüpheleri bir anda aileye çevirmişti. Peki, 8 yaşındaki Narin Güran bulundu mu, nerede, son durum ne? Narin Güran olayıyla ilgili son dakika gelişmeleri;

NARİN GÜRAN BULUNDU MU SON DAKİKA! Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu Narin bulundu mu, son durum ne, nerede?

Narin Güran (8), 21 Ağustos Çarşamba günü Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolmuş, ailesinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine kayıp Narin'i arama çalışmaları başlatılmıştı. Havadan ve karadan geniş çaplı yürütülen arama çalışmalarında Narin bulunamadı.

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NARİN GÜRAN BULUNDU MU SON DAKİKA! Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu Narin bulundu mu, son durum ne, nerede?

Yetkililer çemberin daraldığını ifade ederken, soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ağabeyi E.G.'nin (18) kolundaki diş izlerinden şüphelenilince, diş izlerinin Narin'e ait olup olmadığı mercek altına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin'in en son diş muayenesinde çektirdiği diş ve çene röntgenine ulaştı. Söz konusu diş ve çene röntgenleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

NARİN GÜRAN BULUNDU MU SON DAKİKA! Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu Narin bulundu mu, son durum ne, nerede?

RÖNTGENİ KARŞILAŞTIRILDI

Kolunda diş izi bulunan küçük kızın gözaltındaki ağabeyi E.G., İstanbul'a Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu'nda tetkiklerden geçirildi. Narin'in diş ve çene röntgenleriyle, ağabeyi E.G.'nin kolundaki diş izleri karşılaştırıldı. Yapılan tetkiklerden ilk sonuçlar çıktı.

NARİN GÜRAN BULUNDU MU SON DAKİKA! Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu Narin bulundu mu, son durum ne, nerede?

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Narin'in DNA izi, ağabeyinde yapılan tetkiklerde bulunamadı. Ağabeyin kendi kolunda bulunan diş izinin, Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemedi. Narin'e ait çene ve diş röntgenlerindeki fiziksel yapı, ağabeyin kolundaki izlerle örtüşmedi.

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