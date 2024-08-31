NARİN GÜRAN BULUNDU MU SON DAKİKA! Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu Narin bulundu mu, son durum ne, nerede?

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki küçük kız çocuğu Narin Güran'dan tam 11 gündür haber alınamıyor. Yetkililer küçük kız çocuğunu bulmak için seferber olurken, konuyla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak abisinin kolundaki ısırık izleri ve annenin çelişkili açıklamaları şüpheleri bir anda aileye çevirmişti. Peki, 8 yaşındaki Narin Güran bulundu mu, nerede, son durum ne? Narin Güran olayıyla ilgili son dakika gelişmeleri;