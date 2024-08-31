Giriş Tarihi: 31.08.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 31.08.2024
11:23
NARİN GÜRAN BULUNDU MU SON DAKİKA! Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu Narin bulundu mu, son durum ne, nerede?
Türkiye'nin gündemine oturan Narin Güran olayıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 11 gündür kayıp olan kız çocuğundan hala bir haber alınamazken, abisinin kolundaki ısırık izleri ve annenin çelişkileri ifadeleri okları bir anda aileye çevirmişti. Son olarak abi gözaltına alınmıştı. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği olayla ilgili '8 yaşındaki Narin Güran bulundu mu, nerede, son durum ne?' soruları araştırılıyor. Milyonların haber beklediği Küçük Narin'le ilgili önceki gün yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı.