Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 28.11.2024 10:38 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 10:38

Son dakika: Dondurucu soğuklar geliyor! Türkiye'de "La Nina" alarmı: İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yurdun birçok kesiminde kar yağışı etkisini gösterdi. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 20 santimetreye kadar ulaşırken, birçok ilde eğitime ara verildi. "La Nina" etkisiyle hava sıcaklıklarının bazı bölgelerde 10-15 derece azalacağı belirtilirken, uzmanlar İstanbul'a kar yağışı için o tarihi işaret etti. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika: Dondurucu soğuklar geliyor! Türkiye’de La Nina alarmı: İstanbul’a kar yağışı için tarih verildi

Son dakika haberleri: Türkiye, geçtiğimiz haftalarda yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Özellikle yurdun doğu kesiminde sıcaklıklar 4 ila 5 derece azalırken, bazı bölgelerde kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde de eğitime ara verildi.

Son dakika: Dondurucu soğuklar geliyor! Türkiye’de La Nina alarmı: İstanbul’a kar yağışı için tarih verildi

"SON 50-60 YILIN EN SOĞUK YILLARINDAN BİRİ YAŞANACAK"

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, cumartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarının yurt genelinde 10-15 derece azalacağını ifade etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Dondurucu soğuklar geliyor! Türkiye’de La Nina alarmı: İstanbul’a kar yağışı için tarih verildi

La Nina'yla soğukların etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Yaşar, "Son 50-60 yılın en soğuk yıllarından biri olacağını düşünüyorum. Çünkü bütün veriler de bu yönde. Barajlarımız da çok boşaldı. Tahtalı Barajı bugün itibariyle yüzde 11,74'e düştü. Çok ciddi bir düşüş bu.

Son dakika: Dondurucu soğuklar geliyor! Türkiye’de La Nina alarmı: İstanbul’a kar yağışı için tarih verildi

Hatta cuma günü 12.05'ti. Yağışlar oldu ama baraja pek bir katkı olmadı. Bu soğumayla beraber, şubattan sonra tekrar yağışların normale döneceğine inanıyorum. Sonrasında şahane yağışlı bir yıl geçireceğimize inanıyorum. Şu an kar yağışı var. Bu da çok güzel aslında.

Son dakika: Dondurucu soğuklar geliyor! Türkiye’de La Nina alarmı: İstanbul’a kar yağışı için tarih verildi

Bizi biraz yaşam olarak rahatsız ediyor ama en azından yeraltı sularını besleyecektir, toprağı da besleyecektir. Özellikle bunların içindeki elementler çok önemli. Çünkü bunlar atmosferden çöl tozlarıyla birlikte gelir yani çöl tozlarıyla birlikte yağar. Hatta, bazen kar kırmızı yağar mesela.

SON DAKİKA