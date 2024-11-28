Son dakika: Dondurucu soğuklar geliyor! Türkiye'de "La Nina" alarmı: İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi

Hatta cuma günü 12.05'ti. Yağışlar oldu ama baraja pek bir katkı olmadı. Bu soğumayla beraber, şubattan sonra tekrar yağışların normale döneceğine inanıyorum. Sonrasında şahane yağışlı bir yıl geçireceğimize inanıyorum. Şu an kar yağışı var. Bu da çok güzel aslında.