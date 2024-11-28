Giriş Tarihi: 28.11.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024
10:38
Son dakika: Dondurucu soğuklar geliyor! Türkiye'de "La Nina" alarmı: İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yurdun birçok kesiminde kar yağışı etkisini gösterdi. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 20 santimetreye kadar ulaşırken, birçok ilde eğitime ara verildi. "La Nina" etkisiyle hava sıcaklıklarının bazı bölgelerde 10-15 derece azalacağı belirtilirken, uzmanlar İstanbul'a kar yağışı için o tarihi işaret etti. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...