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Son dakika: Eda Evli cinayetinde korkunç detay: Yaka kartı ipiyle boğup, odaya kilitlemiş
Giriş Tarihi: 25.03.2022 16:06
Güncelleme Tarihi: 25.03.2022
16:08
Son dakika: Eda Evli cinayetinde korkunç detay: Yaka kartı ipiyle boğup, odaya kilitlemiş
Son dakika haberi: Ordu'da, eşinden 15 gün önce boşanan Sinan Şimşek'in (36), doğum günü kutlaması sonrası çıkan kavgada sevgilisi Eda Evli'yi (22) yaka kartı ipiyle boğduktan sonra yatak odasına kilitlediği ortaya çıktı. Kadın Destek Uygulaması (KADES) ihbarıyla geldikleri kapısı kapalı eve balkondan giren polislere, kilitli odanın boş olduğunu söyleyen Şimşek'in, ilk ifadesinde cinayete ilişkin "Aramızda kıskançlık ve aldatma nedeniyle kavga çıktı. Ona vurdum. Boğulma ne zaman oldu, hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.