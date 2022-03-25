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Haberler Yaşam Son dakika: Eda Evli cinayetinde korkunç detay: Yaka kartı ipiyle boğup, odaya kilitlemiş
Giriş Tarihi: 25.03.2022 16:06 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 16:08

Son dakika: Eda Evli cinayetinde korkunç detay: Yaka kartı ipiyle boğup, odaya kilitlemiş

Son dakika haberi: Ordu'da, eşinden 15 gün önce boşanan Sinan Şimşek'in (36), doğum günü kutlaması sonrası çıkan kavgada sevgilisi Eda Evli'yi (22) yaka kartı ipiyle boğduktan sonra yatak odasına kilitlediği ortaya çıktı. Kadın Destek Uygulaması (KADES) ihbarıyla geldikleri kapısı kapalı eve balkondan giren polislere, kilitli odanın boş olduğunu söyleyen Şimşek'in, ilk ifadesinde cinayete ilişkin "Aramızda kıskançlık ve aldatma nedeniyle kavga çıktı. Ona vurdum. Boğulma ne zaman oldu, hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

DHA
Son dakika: Eda Evli cinayetinde korkunç detay: Yaka kartı ipiyle boğup, odaya kilitlemiş

Olay, dün sabah saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi Soya Sitesi'nde meydana geldi. Sinan Şimşek, kendi doğum gününü kutlamak için sevgilisi Eda Evli ile bir araya geldiği, Gülyalı ilçesindeki mekanda, gece geç saatlere kadar alkol aldı.

Son dakika: Eda Evli cinayetinde korkunç detay: Yaka kartı ipiyle boğup, odaya kilitlemiş

Daha sonra eve gelip, alkol almayı sürdüren ikili, aldatma ve kıskançlık meselesinden tartıştı. Tartışmanın bir süre yatışması üzerine çantası ve cep telefonunu araçta unutan Eda Evli, fırsat bulup gizlice almayı başardığı sevgilisinin cep telefonuna KADES uygulamasını indirdi.

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Son dakika: Eda Evli cinayetinde korkunç detay: Yaka kartı ipiyle boğup, odaya kilitlemiş

KADES İLE İHBAR ETTİ

Evde yeniden başlayan tartışma büyüyüp, kavgaya dönüşünce Eda Evli, KADES ile polise haber verdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zile basılmasına rağmen açılmayan, koçbaşıyla kırmaya çalıştıkları kapıyı açamayan ekipler, balkondan tırmanıp, giriş kattaki daireye ulaştı.

Son dakika: Eda Evli cinayetinde korkunç detay: Yaka kartı ipiyle boğup, odaya kilitlemiş

Ekiplerin odada hareketsiz bulduğu ve iple boğulmaya çalışıldığı anlaşılan Evli, hastanede hayatını kaybetti. Kaçmak isterken yakalanan Sinan Şimşek ise tutuklandı.

Son dakika: Eda Evli cinayetinde korkunç detay: Yaka kartı ipiyle boğup, odaya kilitlemiş

ODAYA KİLİTLEMİŞ

Cinayetle ilgili detaylar da ortaya çıktı. Ekiplerin, koçbaşıyla açmaya çalıştıkları çelik kapının açılmamasıyla zaman kaybetmeyip, balkondan eve tırmandığı sırada, evin kapısını açarak üst katlara kaçmaya çalışan Sinan Şimşek'i yakaladığı öğrenildi.

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