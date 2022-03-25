Son dakika: Eda Evli cinayetinde korkunç detay: Yaka kartı ipiyle boğup, odaya kilitlemiş

Olay, dün sabah saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi Soya Sitesi'nde meydana geldi. Sinan Şimşek, kendi doğum gününü kutlamak için sevgilisi Eda Evli ile bir araya geldiği, Gülyalı ilçesindeki mekanda, gece geç saatlere kadar alkol aldı.