Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA | Edirne'de 4 kişi katliama kurban gitmişti! Şok gelişme: Kanlı elbise detayı!
Giriş Tarihi: 31.03.2022 00:21 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 00:40

SON DAKİKA | Edirne'de 4 kişi katliama kurban gitmişti! Şok gelişme: Kanlı elbise detayı!

SON DAKİKA HABERLERİ... Edirne'nin Uzunköprü İlçesi'ne bağlı Elmalı Köyü'nde aynı aileden 4 kişinin hunharca öldürüldüğü korkunç katliamla ilgili şok bir gelişme yaşandı. Güner Ailesi'nin uzun yıllar kapı komşusu olan ve daha sonra Çorlu'ya taşınan Sarı lakaplı Berk E. Jandarma tarafından gözaltına alındı. Berk E.'nin Çorlu'daki evinde yapılan aramada kanlı elbiselerin yanı sıra 900 adet tabanca mermisi ve iki adet av tüfeği ele geçirildi. O gece köyde silah seslerini kimsenin duymayışının nedeninin infazın susturuculu silahla işlenmiş olabileceğini gündeme getirildi. Berk E. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
SON DAKİKA | Edirne’de 4 kişi katliama kurban gitmişti! Şok gelişme: Kanlı elbise detayı!

Edirne'nin Uzunköprü İlçesi'ne bağlı Elmalı Köyü önceki gün vahşi bir cinayete uyandı.

SON DAKİKA | Edirne’de 4 kişi katliama kurban gitmişti! Şok gelişme: Kanlı elbise detayı!

Köyde hayvancılıkla uğraşan Güner ailesinin her gün düzenli olarak bıraktığı sütleri kooperatife bırakmadığını fark eden Süt Toplama Birliği Başkanı aynı zamanda köy muhtarı Mustafa Korucu önce Mehmet Güner'i ardından Anıl Güner'i telefonla aradı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Edirne’de 4 kişi katliama kurban gitmişti! Şok gelişme: Kanlı elbise detayı!

Muhtar Korucu Güner ailesine ulaşamayınca birlik çalışanını eve gönderdi.

SON DAKİKA | Edirne’de 4 kişi katliama kurban gitmişti! Şok gelişme: Kanlı elbise detayı!

Güner Ailesi'nin evine ulaştığında kapı önündeki kan izlerini fark eden birlik çalışanı avluya girdiğinde korkunç manzara ile karşılaştı.

SON DAKİKA | Edirne’de 4 kişi katliama kurban gitmişti! Şok gelişme: Kanlı elbise detayı!

Anıl Güner evin giriş kapısında dede Mehmet Güner aynı bahçe içinde bulunan kendi evinin önünde Mehmet Güner yatak odasında, eşi Filiz Güner mutfakta vurulmuş halde bulundu.

SON DAKİKA