Haberler Yaşam SON DAKİKA | Edirne'de 4 kişi katliama kurban gitmişti! Şok gelişme: Kanlı elbise detayı!

Giriş Tarihi: 31.03.2022 00:21 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 00:40

SON DAKİKA | Edirne'de 4 kişi katliama kurban gitmişti! Şok gelişme: Kanlı elbise detayı!

SON DAKİKA HABERLERİ... Edirne'nin Uzunköprü İlçesi'ne bağlı Elmalı Köyü'nde aynı aileden 4 kişinin hunharca öldürüldüğü korkunç katliamla ilgili şok bir gelişme yaşandı. Güner Ailesi'nin uzun yıllar kapı komşusu olan ve daha sonra Çorlu'ya taşınan Sarı lakaplı Berk E. Jandarma tarafından gözaltına alındı. Berk E.'nin Çorlu'daki evinde yapılan aramada kanlı elbiselerin yanı sıra 900 adet tabanca mermisi ve iki adet av tüfeği ele geçirildi. O gece köyde silah seslerini kimsenin duymayışının nedeninin infazın susturuculu silahla işlenmiş olabileceğini gündeme getirildi. Berk E. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.