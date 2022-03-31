Haberler Yaşam Son dakika: Edirne'de 4 kişilik aile vahşice katledilmişti! 'Sarı' lakaplı Berk Erdoğan'ı takma diş ele verdi

Giriş Tarihi: 31.03.2022 13:09 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 13:28

Son dakika bilgisine göre Edirne Uzunköprü'de gerçekleşen ve Türkiye'nin tam anlamıyla kanını donduran katliamla ilgili yeni detaylar var. Aynı köyde yaşayan 25 yaşındaki Berk Erdoğan, tutuklandı. İddiaları ilk başta kabul etmeyen ve olay günü köyde olmadığını savunan Berk Erdoğan'ı kritik ayrıntılar ele verdi. Çevresindekiler tarafından 'Sarı' lakabıyla bilinen Erdoğan'ın, katliamın yapıldığı evde, Anıl Güner ile arbede sırasında düşen takma dişi bulunurken, ayakkabı izleri de tespit edildi. 'Sarı'nın 'uyuşturucu kullanma'dan suç kayıtlarının olduğu ve tartıştığı babası tarafından da bacaklarından vurularak yaralandığı ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...