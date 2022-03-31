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Haberler Yaşam Son dakika: Edirne'de 4 kişilik aile vahşice katledilmişti! 'Sarı' lakaplı Berk Erdoğan'ı takma diş ele verdi
Giriş Tarihi: 31.03.2022 13:09 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 13:28

Son dakika: Edirne'de 4 kişilik aile vahşice katledilmişti! 'Sarı' lakaplı Berk Erdoğantakma diş ele verdi

Son dakika bilgisine göre Edirne Uzunköprü'de gerçekleşen ve Türkiye'nin tam anlamıyla kanını donduran katliamla ilgili yeni detaylar var. Aynı köyde yaşayan 25 yaşındaki Berk Erdoğan, tutuklandı. İddiaları ilk başta kabul etmeyen ve olay günü köyde olmadığını savunan Berk Erdoğan'ı kritik ayrıntılar ele verdi. Çevresindekiler tarafından 'Sarı' lakabıyla bilinen Erdoğan'ın, katliamın yapıldığı evde, Anıl Güner ile arbede sırasında düşen takma dişi bulunurken, ayakkabı izleri de tespit edildi. 'Sarı'nın 'uyuşturucu kullanma'dan suç kayıtlarının olduğu ve tartıştığı babası tarafından da bacaklarından vurularak yaralandığı ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Son dakika: Edirne’de 4 kişilik aile vahşice katledilmişti! ’Sarı’ lakaplı Berk Erdoğan’ı takma diş ele verdi

TÜRKİYE'Yİ SARSAN VAHŞET

Türkiye bu vahşeti konuşuyor. Bir aile katledildi. Edirne'de yaşanan olay tam anlamıyla kan dondurdu.

Uzunköprü ilçesi Elmalı köyünde, önceki sabah kooperatiften gelen görevliler, çiftçilik ve besicilik yapan Güner ailesi süt getirmeyince telefonla aradı. Aileye ulaşamayan görevlinin yönlendirmesiyle eve giden kişi, açık kapının hemen girişinde Anıl Güner'i (26) ölü bulunca durumu köylülere bildirdi.

Son dakika: Edirne’de 4 kişilik aile vahşice katledilmişti! ’Sarı’ lakaplı Berk Erdoğan’ı takma diş ele verdi

EVE GİREN KÖYLÜLER ŞOKA UĞRADI

Eve giren köylüler, Mehmet Güner'in (55) yatak odasında, eşi Filiz Güner'in (47) mutfakta, aynı adı taşıyan babası Mehmet Güner'in (76) de aynı bahçe içinde bulunan kendi evinin önünde cesetleriyle karşılaştı. Olay gecesi evde arbede yaşandığı ve bu sırada yüzü kesici aletle kesilen Anıl Güner'in ardından vücuduna isabet eden 6 mermi ile hayatını kaybettiği saptandı.

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Son dakika: Edirne’de 4 kişilik aile vahşice katledilmişti! ’Sarı’ lakaplı Berk Erdoğan’ı takma diş ele verdi

Şüphelilerin, Mehmet Güner'e ise evin içinde başına tek el ateş ettikleri, eşi Filiz Güner'in müdahale etmesi üzerine de kendisini darbedip, başından tek el ateş ederek öldürdüğü, bahçe içindeki evinde bulunan dede Mehmet Güner'i de sırtından 2 mermiyle öldürdükleri belirlendi.

Son dakika: Edirne’de 4 kişilik aile vahşice katledilmişti! ’Sarı’ lakaplı Berk Erdoğan’ı takma diş ele verdi

SORUŞTURMADA 'PARA' VE 'ALTIN' DETAYI

Köyde dün 4 kişinin cenazeleri, toprağa verildi. Olayla ilgili Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ile takviye gelen ekipler, geniş kapsamlı çalışma başlattı. Köy camisinin minaresinde bulunan güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı, aile yakınları ile bazı köylülerin ifadelerine başvuruldu.

Son dakika: Edirne’de 4 kişilik aile vahşice katledilmişti! ’Sarı’ lakaplı Berk Erdoğan’ı takma diş ele verdi

Öldürülen Anıl Güner'in, çevresine "1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. 900 altınım var, daha alacağım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım" konuşmalarından yola çıkan jandarma ekipleri, olayın evdeki para ve altınların çalınmasıyla ilgili olduğuna ağırlık verip, soruşturmayı bu yönde derinleştirdi.

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