Haberler Yaşam Son dakika: Edirne’deki katliamda 1 milyon liralık altın detayı! Otopside kan donduran sonuç...

Giriş Tarihi: 30.03.2022 13:16 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 13:17

Son dakika: Edirne’deki katliamda 1 milyon liralık altın detayı! Otopside kan donduran sonuç...

Son dakika: Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde dün kan donduran bir vahşet gerçekleşti. Aynı aileden 4 kişi infaz edildi. Öldürülen Anıl Güner'in olaydan bir gece önce, kahvede oturup çay içtiği kişilere, "1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım" dediği öğrenildi. Gelen son dakika bilgisine göre ise; Güner ailesinin ön otopsi raporu tamamlandı. İddialara göre, ailenin çocuğu Anıl Güner'in yüzünün defalarca kesici aletle kesildiği, diğer aile bireylerinin de silahla başından vurulduğu öğrenildi. Otopsi işlemleri tamamlanan 4 kişi defnedilmek üzere cenaze araçlarıyla köylerine gönderildi. İşte son dakika haberinin detayları...