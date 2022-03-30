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Haberler Yaşam Son dakika: Edirne’deki katliamda 1 milyon liralık altın detayı! Otopside kan donduran sonuç...
Giriş Tarihi: 30.03.2022 13:16 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 13:17

Son dakika: Edirne’deki katliamda 1 milyon liralık altın detayı! Otopside kan donduran sonuç...

Son dakika: Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde dün kan donduran bir vahşet gerçekleşti. Aynı aileden 4 kişi infaz edildi. Öldürülen Anıl Güner'in olaydan bir gece önce, kahvede oturup çay içtiği kişilere, "1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım" dediği öğrenildi. Gelen son dakika bilgisine göre ise; Güner ailesinin ön otopsi raporu tamamlandı. İddialara göre, ailenin çocuğu Anıl Güner'in yüzünün defalarca kesici aletle kesildiği, diğer aile bireylerinin de silahla başından vurulduğu öğrenildi. Otopsi işlemleri tamamlanan 4 kişi defnedilmek üzere cenaze araçlarıyla köylerine gönderildi. İşte son dakika haberinin detayları...

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Son dakika: Edirne’deki katliamda 1 milyon liralık altın detayı! Otopside kan donduran sonuç...

Son dakika haberi: Edirne'de Jandarma'nın yaptığı soruşturmalar neticesinde Anıl Güner'in olay sırasında kahveden eve döndüğünü durumu anlayınca odasından tüfeğini alarak müdahale etmek istediği belirlendi.

Edirne'de 4 kişilik aile para için mi öldürüldü? "1 Milyon TL'lik altın aldım" dedi mi? İşte cinayetin detayları | Video

Son dakika: Edirne’deki katliamda 1 milyon liralık altın detayı! Otopside kan donduran sonuç...

SON DAKİKA: TÜRKİYE EDİRNE'DEKİ VAHŞETİ KONUŞUYOR!
Katil ya da katillerle boğuşma yaşayan Anıl Güner'in çıkan arbedede öldürüldüğü değerlendirildi.

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Son dakika: Edirne’deki katliamda 1 milyon liralık altın detayı! Otopside kan donduran sonuç...

Katil ya da katillerin Güner ailesini öldürdükten sonra evde uzun süre ziynet eşyası ve para aradığı da değerlendirmeler arasında bulunuyor.

Son dakika: Edirne’deki katliamda 1 milyon liralık altın detayı! Otopside kan donduran sonuç...

SON DAKİKA: EDİRNE'DEKİ VAHŞETTE YENİ DETAYLAR
Köyde yıllardır tarımla uğraşan, 30 büyükbaş hayvanı ve bin dönümün üzerinde arazileri olduğu öğrenilen Güner ailesinin harcamaları da mercek altına alındı.

Son dakika: Edirne’deki katliamda 1 milyon liralık altın detayı! Otopside kan donduran sonuç...

Anıl Güner'in çevresindekilere "1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım" dediği ileri sürülürken, 5 ay önce Edirne'deki bir bayiden 400 bin lira değerinde sıfır otomobil aldığı, 10 gün önce de eski otomobilini 50 bin liraya bir tarım şirketine sattığı saptandı.

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