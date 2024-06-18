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SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Elazığ deprem merkez üssü ve şiddeti
Giriş Tarihi: 18.06.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024
12:33
Elazığ deprem ile sallandı. Geçtiğimiz günlerde de sallanan ilde bir sarsıntı daha yaşandı. Şehir sakinleri kısa süreli panik yaşarken AFAD ve Kandilli Rasathanesi bilgileri takip ediliyor. Elazığ deprem merkez üssü ve şiddeti en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki; 18 Haziran Elazığ'da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? İşte, detaylar...