SON DAKİKA: ELAZIĞ’DA DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Elazığ deprem merkez üssü ve şiddeti

Elazığ deprem haberi gündemdeki yerini aldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi grafikleriyle takip edilen son depremler kontrol ediliyor. Şiddetin hissedilmesi noktasında önemli olan derinlik bilgisi de araştırılanlar arasında. Peki; Elazığ'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve şiddeti kaç?