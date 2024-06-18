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Haberler Yaşam SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Elazığ deprem merkez üssü ve şiddeti
Giriş Tarihi: 18.06.2024 12:29 Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 12:33

SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Elazığ deprem merkez üssü ve şiddeti

Elazığ deprem ile sallandı. Geçtiğimiz günlerde de sallanan ilde bir sarsıntı daha yaşandı. Şehir sakinleri kısa süreli panik yaşarken AFAD ve Kandilli Rasathanesi bilgileri takip ediliyor. Elazığ deprem merkez üssü ve şiddeti en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki; 18 Haziran Elazığ'da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? İşte, detaylar...

SON DAKİKA: ELAZIĞ’DA DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Elazığ deprem merkez üssü ve şiddeti

Elazığ deprem haberi gündemdeki yerini aldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi grafikleriyle takip edilen son depremler kontrol ediliyor. Şiddetin hissedilmesi noktasında önemli olan derinlik bilgisi de araştırılanlar arasında. Peki; Elazığ'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve şiddeti kaç?

SON DAKİKA: ELAZIĞ’DA DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Elazığ deprem merkez üssü ve şiddeti

ELAZIĞ'DA DEPREM!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi bilgilerine göre Elazığ Maden'de deprem meydana geldi. 3.5 büyüklüğünde ölçülen depremin derinliği 8.17 km ölçüldü.

İşte, depreme dair bilgiler:

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SON DAKİKA: ELAZIĞ’DA DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Elazığ deprem merkez üssü ve şiddeti

ELAZIĞ DEPREM MERKEZ ÜSSÜ, ŞİDDETİ, DERİNLİĞİ

Büyüklük:3.5 (Ml)

Yer:Maden (Elazığ)

Tarih:2024-06-18

Saat:12:14:17 TSİ

Derinlik:8.17 km

SON DAKİKA: ELAZIĞ’DA DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Elazığ deprem merkez üssü ve şiddeti

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: ELAZIĞ’DA DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Elazığ deprem merkez üssü ve şiddeti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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