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Haberler Yaşam SON DAKİKA: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜKSELDİ! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: SSK, BAĞKUR 2023 En düşük emekli maaşı zammı ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 23.03.2023 00:17 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 00:17

SON DAKİKA: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜKSELDİ! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: SSK, BAĞKUR 2023 En düşük emekli maaşı zammı ne kadar oldu, kaç TL?

En düşük emekli maaşı son dakika haberleri ile gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, son açıklamasında en düşük emekli maaşını yükseltecek modeller üzerinde çalıştıklarını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir son dakika açıklamasıyla en düşük emekli maaşının artırıldığını bildirdi. Bu gelişme sonrası milyonlarca emekli ''2023 En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 2023 en düşük emekli maaşı zammı son durum gelişmeleri.

SON DAKİKA: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜKSELDİ! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: SSK, BAĞKUR 2023 En düşük emekli maaşı zammı ne kadar oldu, kaç TL?

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL zam geldi soruları gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren konuya ilişkin ilk açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelmişti. Bakan Bilgin, en düşük emekli maaşını yükseltmeye yönelik çalışma yürüttüklerini söylemişti. Milyonların yüzünü güldürecek müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dakika duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşına zam yapıldığını açıkladı. Peki, 2023 en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, o açıklama ve tüm detaylar…

SON DAKİKA: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜKSELDİ! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: SSK, BAĞKUR 2023 En düşük emekli maaşı zammı ne kadar oldu, kaç TL?

SON DAKİKA | EMEKLİLERE MÜJDE: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜKSELDİ!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Milyonlarca emekliye müjdeli haberi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşı rakamını yükselttiklerini açıkladı.

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SON DAKİKA: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜKSELDİ! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: SSK, BAĞKUR 2023 En düşük emekli maaşı zammı ne kadar oldu, kaç TL?

2023 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bin 500 TL olan emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükselttiklerini bildirdi.

Erdoğan, "En düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya yükseltme kararı aldık. Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

SON DAKİKA: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜKSELDİ! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: SSK, BAĞKUR 2023 En düşük emekli maaşı zammı ne kadar oldu, kaç TL?

Başkan Erdoğan, "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı." ifadelerini kulladı.

SON DAKİKA: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜKSELDİ! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: SSK, BAĞKUR 2023 En düşük emekli maaşı zammı ne kadar oldu, kaç TL?

Erdoğan, "Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz." diye konuştu.

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