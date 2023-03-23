Haberler Yaşam SON DAKİKA: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜKSELDİ! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: SSK, BAĞKUR 2023 En düşük emekli maaşı zammı ne kadar oldu, kaç TL?

Giriş Tarihi: 23.03.2023 00:17 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 00:17

En düşük emekli maaşı son dakika haberleri ile gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, son açıklamasında en düşük emekli maaşını yükseltecek modeller üzerinde çalıştıklarını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir son dakika açıklamasıyla en düşük emekli maaşının artırıldığını bildirdi. Bu gelişme sonrası milyonlarca emekli ''2023 En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 2023 en düşük emekli maaşı zammı son durum gelişmeleri.