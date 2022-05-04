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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Nisan ayı enflasyon oranı bekleyiş başladı!
Giriş Tarihi: 04.05.2022 11:53 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 11:53

SON DAKİKA: Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Nisan ayı enflasyon oranı bekleyiş başladı!

2022 Enflasyon oranı için heyecanlı bekleyiş başladı! Nisan ayı enflasyon oranı, emekli zammından kira artış oranına kadar pek çok alanda belirleyici etken olacak. Normal şartlarda her ayın üçünde açıklanan enflasyon oranı tarihi bu ay bayram tatili nedeniyle değişkenlik gösterdi. Bu noktada 'enflasyon ne zaman açıklanacak, saat kaçta?' gibi sorular yanıt aramaya başladı. Hatırlanacağı üzere, Mart ayında yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,14 olmuştu. Peki, Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK ile TEFE - TÜFE ne kadar oldu? Nisan ayı enflasyon oranı beklentisi nedir? İşte detaylar;

SON DAKİKA: Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Nisan ayı enflasyon oranı bekleyiş başladı!

Nisan ayı enflasyon oranı için bekleyiş devam ediyor. Normal şartlarda her ayın üçünde açıklanan enflasyon verileri tarihi bu yıl bayram tatili nedeniyle değişkenlik gösterdi. Bu noktada, enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, Nisan ayı enflasyon beklentisi nedir soruları merak ediliyor. Bayram sebebiyle ertelenen enflasyon oranının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Peki, Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK ile TEFE - TÜFE ne kadar oldu? Nisan ayı enflasyon oranı beklentisi nedir? İşte detaylar;

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından enflasyon verisi her ayın 3'ünde açıklanıyor.

3 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle nisan ayı enflasyon verisi tarihi değişkenlik gösterdi.

SON DAKİKA: Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Nisan ayı enflasyon oranı bekleyiş başladı!

2022 NİSAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından enflasyon verisi her ayın 3'ünde açıklanıyor.

3 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle nisan ayı enflasyon verisi 5 Mart Perşembe günü açıklanacak.

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SON DAKİKA: Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Nisan ayı enflasyon oranı bekleyiş başladı!

MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI NASILDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını geçtiğimiz ay açıkladı.

SON DAKİKA: Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Nisan ayı enflasyon oranı bekleyiş başladı!

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi martta aylık bazda yüzde 5,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 9,19 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,14, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 114,97 oldu.

SON DAKİKA: Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Nisan ayı enflasyon oranı bekleyiş başladı!

NİSAN AYI ENFLASYON ORANI NE OLACAK?

Nisan ayı enflasyon rakamları için çeşitli yorumlar mevcut. Mart ayına yakın oranlarda çıkabileceği gibi daha düşük ya da daha yüksek olabileceği yönünde açıklamalar gündemde.

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