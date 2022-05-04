Haberler Yaşam SON DAKİKA: Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Nisan ayı enflasyon oranı bekleyiş başladı!

Giriş Tarihi: 04.05.2022 11:53 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 11:53

SON DAKİKA: Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Nisan ayı enflasyon oranı bekleyiş başladı!

2022 Enflasyon oranı için heyecanlı bekleyiş başladı! Nisan ayı enflasyon oranı, emekli zammından kira artış oranına kadar pek çok alanda belirleyici etken olacak. Normal şartlarda her ayın üçünde açıklanan enflasyon oranı tarihi bu ay bayram tatili nedeniyle değişkenlik gösterdi. Bu noktada 'enflasyon ne zaman açıklanacak, saat kaçta?' gibi sorular yanıt aramaya başladı. Hatırlanacağı üzere, Mart ayında yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,14 olmuştu. Peki, Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK ile TEFE - TÜFE ne kadar oldu? Nisan ayı enflasyon oranı beklentisi nedir? İşte detaylar;