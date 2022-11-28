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Son dakika: Erdal Sakız cinayetinde flaş gelişme! Müge Anlı mikrofonlarına itiraf etti! "Erdal'ı ben öldürdüm, pişmanım"
Giriş Tarihi: 28.11.2022 11:22
Güncelleme Tarihi: 28.11.2022
11:48
Son dakika: Erdal Sakız cinayetinde flaş gelişme! Müge Anlı mikrofonlarına itiraf etti! "Erdal'ı ben öldürdüm, pişmanım"
Son dakika haberleri: Cinayet ittifakı, ATV'nin sevilen programı Müge Anlı'da bozuldu. Erdal Sakız cinayetinde üç kişi tutuklanırken, yakın arkadaşı Ersin Koç, Müge Anlı mikrofonlarına cinayeti itiraf etti. Koç, ''Erdal'ı ben öldürdüm, pişmanım'' dedi.