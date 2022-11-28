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Haberler Yaşam Son dakika: Erdal Sakız cinayetinde flaş gelişme! Müge Anlı mikrofonlarına itiraf etti! "Erdal'ı ben öldürdüm, pişmanım"
Giriş Tarihi: 28.11.2022 11:22 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 11:48

Son dakika: Erdal Sakız cinayetinde flaş gelişme! Müge Anlı mikrofonlarına itiraf etti! "Erdal'ı ben öldürdüm, pişmanım"

Son dakika haberleri: Cinayet ittifakı, ATV'nin sevilen programı Müge Anlı'da bozuldu. Erdal Sakız cinayetinde üç kişi tutuklanırken, yakın arkadaşı Ersin Koç, Müge Anlı mikrofonlarına cinayeti itiraf etti. Koç, ''Erdal'ı ben öldürdüm, pişmanım'' dedi.

Son dakika: Erdal Sakız cinayetinde flaş gelişme! Müge Anlı mikrofonlarına itiraf etti! Erdal’ı ben öldürdüm, pişmanım

Son dakika haberleri: ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Erdal Sakız cinayetinde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son dakika: Erdal Sakız cinayetinde flaş gelişme! Müge Anlı mikrofonlarına itiraf etti! Erdal’ı ben öldürdüm, pişmanım

Karasu'nun Kurudere Mahallesi'ndeki evinden aracıyla ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan evli ve üç çocuk babası Erdal Sakız, ailesinin ihbarı üzerine aranmaya başlanmıştı.

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Son dakika: Erdal Sakız cinayetinde flaş gelişme! Müge Anlı mikrofonlarına itiraf etti! Erdal’ı ben öldürdüm, pişmanım

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10 gündür her yerde aranan Erdal Sakız, Kurudere Mahallesi ile Hendek ilçe sınırı arasındaki Çamdağı ormanlık alanda aracının içinde tüfekle vurulmuş halde bulunduğu ortaya çıktı.

Son dakika: Erdal Sakız cinayetinde flaş gelişme! Müge Anlı mikrofonlarına itiraf etti! Erdal’ı ben öldürdüm, pişmanım

ÖLÜM HABERİNİ SOSYAL MEDYASINDA PAYLAŞMIŞ

Öte yandan, cinayet zanlısı Ersin Koç'un 19 Kasım tarihinde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım da dikkatlerden kaçmadı.

Son dakika: Erdal Sakız cinayetinde flaş gelişme! Müge Anlı mikrofonlarına itiraf etti! Erdal’ı ben öldürdüm, pişmanım

Sakız'ın cansız bedenine ulaşıldığı haberini sosyal medya hesabında paylaşan Ersin Koç'a yorum yağdı.

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