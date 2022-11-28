Son Dakika: Müge Anlı mikrofonlarına cinayeti itiraf etti! "Erdal'ı ben öldürdüm, pişmanım" | Video

Cinayet ittifakı, ATV'nin sevilen programı Müge Anlı'da bozuldu. Erdal Sakız cinayetinde üç tutuklama! Yakın arkadaşı Ersin Koç, Müge Anlı mikrofonlarına cinayeti böyle itiraf etti. ''Erdal'ı ben öldürdüm, pişmanım'' dedi.