Video Yaşam Son Dakika: Müge Anlı mikrofonlarına cinayeti itiraf etti! "Erdal'ı ben öldürdüm, pişmanım" | Video
Son Dakika: Müge Anlı mikrofonlarına cinayeti itiraf etti!

Son Dakika: Müge Anlı mikrofonlarına cinayeti itiraf etti! "Erdal'ı ben öldürdüm, pişmanım" | Video

28.11.2022 | 10:55

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Cinayet ittifakı, ATV'nin sevilen programı Müge Anlı'da bozuldu. Erdal Sakız cinayetinde üç tutuklama! Yakın arkadaşı Ersin Koç, Müge Anlı mikrofonlarına cinayeti böyle itiraf etti. ''Erdal'ı ben öldürdüm, pişmanım'' dedi.

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