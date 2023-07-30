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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Esenyurt'ta vahşet! Tekel bayisinde silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 30.07.2023 00:22 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023 00:30

SON DAKİKA | Esenyurt'ta vahşet! Tekel bayisinde silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti!

Son dakika haberi: Esenyurt'ta tekel bayisinde yaşanan vahşet kan dondurdu. İki kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavga anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, lüks bir cip ile olay yerine gelen 4 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

SON DAKİKA | Esenyurt’ta vahşet! Tekel bayisinde silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti!

Son dakika haberi: Esenyurt'ta iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda lüks bir cip ile olay yerine gelen 4 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

SON DAKİKA | Esenyurt’ta vahşet! Tekel bayisinde silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti!

ÖNCE SÖZLÜ TARTIŞMA

Güvenlik kamerası görüntülerinde dükkana giren saldırganla kasada duran işyeri çalışanı arasında tartışma çıkıyor. İş yeri çalışanı kasada bulunan silahı alarak tartıştığı kişinin ayağına ateş ediyor. O sırada dükkana sonradan gelen beyaz gömlekli saldırganın silahla iş yeri çalışanına defalarca ateş ettiği görülüyor.


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SON DAKİKA | Esenyurt’ta vahşet! Tekel bayisinde silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti!

KURŞUN YAĞDIRDILAR

Olay, 00.15 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan Tekel bayiinde meydana geldi. İş yerine gelen 4 kişi içeride bulunan 3 kişiye adeta kurşun yağdırdı.

Esenyurt'ta 2 kişinin öldürüldüğü kan donduran silahlı kavga kamerada | VİDEO HABER

SON DAKİKA | Esenyurt’ta vahşet! Tekel bayisinde silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti!

Saldırıda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralandı. Saldırı anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


SON DAKİKA | Esenyurt’ta vahşet! Tekel bayisinde silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti!

"BABANI ÇAĞIR KONUŞALIM"

Görüntülerde, 3 kişi iş yerinde muhabbet ederken, 4 kişi daha içeri giriyor. Yeşil tişörtlü biri ile iş yeri çalışanı arasında tartışma çıkıyor. Saldırganlardan birinin 'Babanı çağır konuşalım' dediği duyulurken, iş yeri çalışanının, "Şimdi böyle niye geldiniz bana bi söyleyin" diye yanıt veriyor. Beyaz gömlekli saldırgan ise, "Baban bir şey paylaşmış, çağır konuşalım" diyor.

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