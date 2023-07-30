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SON DAKİKA | Esenyurt'ta vahşet! Tekel bayisinde silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 30.07.2023 00:22
Güncelleme Tarihi: 30.07.2023
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SON DAKİKA | Esenyurt'ta vahşet! Tekel bayisinde silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti!
Son dakika haberi: Esenyurt'ta tekel bayisinde yaşanan vahşet kan dondurdu. İki kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavga anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, lüks bir cip ile olay yerine gelen 4 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.