SON DAKİKA | Eski eşten DNA testi skandalı! Annenin soy bağını değiştiren şeytani planını o fotoğraf bozdu

Bunun üzerine Zeybek, 8 yaşındaki oğlu Halil Efe ve 6.5 yaşındaki ikizleri Yağız Ata ve Alya'ya, özel laboratuvarda DNA testi yaptırdı. Bu testte ise ikizler kendi çocuğu çıkarken, Halil Efe'nin kendisinden olmadığını öğrendi.