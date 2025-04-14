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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Eski eşten DNA testi skandalı! Annenin soy bağını değiştiren şeytani planını o fotoğraf bozdu
Giriş Tarihi: 14.04.2025 07:13 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 07:14

SON DAKİKA | Eski eşten DNA testi skandalı! Annenin soy bağını değiştiren şeytani planını o fotoğraf bozdu

Son dakika haberi: İzmir'de yaşayan iş insanı Ali Zeybek boşanmasının ardırdan, 8 yaşındaki büyük oğlunun "Babam değilsin" sözleri üzerine 3 çocuğuna özel laboratuvarda DNA testi yaptırdı. Bu testte ikizlerinin kendisinden, büyük oğlunun ise kendisinden olmadığını öğrendi. Bunun üzerine açtığı soy bağının reddi davasını ise eski eşinin, DNA testine büyük oğlu yerine 1.5 yaş küçük oğlunu götürmesi nedeniyle kaybetti.

Ceyhan TORLAK
SON DAKİKA | Eski eşten DNA testi skandalı! Annenin soy bağını değiştiren şeytani planını o fotoğraf bozdu

Son dakika haberi: İzmir'in Karaburun ilçesinde restoran, kafe ve market işleten, ayrıca bağ bahçe, nergis tarlaları bulunan iş insanı Ali Zeybek, 3 çocuğunun annesi eşi Fulya Batır'dan 2020'de geçimsizlik nedeniyle boşandı.

SON DAKİKA | Eski eşten DNA testi skandalı! Annenin soy bağını değiştiren şeytani planını o fotoğraf bozdu

Ardından, velayetleri annelerine verilen çocuklarıyla görüştüğü sırada, babasının adını verdiği büyük oğlu Halil Efe Zeybek'in "Benim babam değilsin" sözleri üzerine, büyük bir şok yaşadı.

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SON DAKİKA | Eski eşten DNA testi skandalı! Annenin soy bağını değiştiren şeytani planını o fotoğraf bozdu

Bunun üzerine Zeybek, 8 yaşındaki oğlu Halil Efe ve 6.5 yaşındaki ikizleri Yağız Ata ve Alya'ya, özel laboratuvarda DNA testi yaptırdı. Bu testte ise ikizler kendi çocuğu çıkarken, Halil Efe'nin kendisinden olmadığını öğrendi.

SON DAKİKA | Eski eşten DNA testi skandalı! Annenin soy bağını değiştiren şeytani planını o fotoğraf bozdu

ÖRNEK KARDEŞTEN ALININCA DAVAYI KAYBETTİ

İkinci bir şok yaşayan Zeybek, Karaburun Asliye Hukuk Mahkemesi'nde soy bağının reddi davası açtı. Mahkeme kararı doğrultusunda Ali Zeybek 26 Ağustos 2024'te kuruma giderek DNA testi için örnek verdi. Ancak Fulya Batır, oğlu Halil Efe'yi DNA testine götürmek için, yaz boyu babalarında olan ikizlerin geri dönüşünü bekledi.

SON DAKİKA | Eski eşten DNA testi skandalı! Annenin soy bağını değiştiren şeytani planını o fotoğraf bozdu

18 Eylül 2024'te de Halil Efe'nin yerine 1.5 yaş küçük oğlu Yağız Ata'yı Adli Tıp Kurumu'na götürüp, DNA örneği aldırdı. DNA testine yanlış çocuk sokulunca Ali Zeybek, soy bağının reddi davasını kaybetti.