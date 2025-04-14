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SON DAKİKA | Eski eşten DNA testi skandalı! Annenin soy bağını değiştiren şeytani planını o fotoğraf bozdu
Giriş Tarihi: 14.04.2025 07:13
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025
07:14
SON DAKİKA | Eski eşten DNA testi skandalı! Annenin soy bağını değiştiren şeytani planını o fotoğraf bozdu
Son dakika haberi: İzmir'de yaşayan iş insanı Ali Zeybek boşanmasının ardırdan, 8 yaşındaki büyük oğlunun "Babam değilsin" sözleri üzerine 3 çocuğuna özel laboratuvarda DNA testi yaptırdı. Bu testte ikizlerinin kendisinden, büyük oğlunun ise kendisinden olmadığını öğrendi. Bunun üzerine açtığı soy bağının reddi davasını ise eski eşinin, DNA testine büyük oğlu yerine 1.5 yaş küçük oğlunu götürmesi nedeniyle kaybetti.