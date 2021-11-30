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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Eski futbolcu Sezer Öztürk tutuklanmıştı! Bu sözler ağlattı: İki tane…
Giriş Tarihi: 30.11.2021 16:16 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 16:50

SON DAKİKA | Eski futbolcu Sezer Öztürk tutuklanmıştı! Bu sözler ağlattı: İki tane…

Son dakika haberi: Trafikte dehşet saçan eski futbolcu Sezer Öztürk'ün tutuklanmasının ardından, silahla vurularak hayatını kaybeden talihsiz gencin acılı ailesi konuştu. Acılı kuzen Muhammet Genç'in sözleri gözleri doldurdu…

SON DAKİKA | Eski futbolcu Sezer Öztürk tutuklanmıştı! Bu sözler ağlattı: İki tane…

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, Sancaktepe'de 19 Eylül 2021 tarihinde trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere iddiaya göre, kurşun yağdırmıştı. Kurşunların hedefi olan Halil İbrahim Scholten(24) hayatını kaybetmiş, 4 kişi ise yaralanmıştı.

SON DAKİKA | Eski futbolcu Sezer Öztürk tutuklanmıştı! Bu sözler ağlattı: İki tane…

Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından soruşturma başlatıldı.

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SON DAKİKA | Eski futbolcu Sezer Öztürk tutuklanmıştı! Bu sözler ağlattı: İki tane…

Soruşturma kapsamında, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan firari şüpheli Sezer Öztürk, Artvin Hopa'dan Gürcistan'a gitmek üzere bindiği kamyonetin arkasında yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

SON DAKİKA | Eski futbolcu Sezer Öztürk tutuklanmıştı! Bu sözler ağlattı: İki tane…

"İKİ TANE ÇOCUK YETİM KALDI"

Öztürk'ün tutuklanmasının ardından, olayda hayatını kaybeden Halil İbrahim Scholten'ın acılı ailesi konuştu. Scholten'in kuzeni Muhammet Genç, "Allah Halil İbrahim kardeşimizin annesine, babasına sabır versin. Sezer Öztürk geçtiğimiz Cumartesi günü yırt dışına kaçarken yakalandı. Sezer Öztürk'ün yakalanmasının bir hafta öncesinde olaya karışan üçüncü kişi Ömer Genç isimli bir şahıs teslim oldu. Cinayeti kendisinin işlediğini iddia etti. Bizimkiler gidip Ömer Gencin olaya karıştığını teşhis ettiler. Devletimizden adaletin yerini bulmasını bekliyoruz. Kimler suçluysa cezasını almasını istiyoruz. Halil İbrahim'in iki tane yetimi kaldı. Allah kimsenin başına böyle olay vermesin. Gencecik birinin ölümü çok büyük bir acı" diye konuştu.

Eski futbolcu Sezer Öztürk'ün tutuklanmasının ardından acılı aile konuştu | Video

SON DAKİKA | Eski futbolcu Sezer Öztürk tutuklanmıştı! Bu sözler ağlattı: İki tane…

"DEVLETİMİZİN ADALETİNE GÜVENİMİZ SONSUZ"


Muhammet Genç konuşmasının devamında, "Biz ailecek, yaşanan bu olayda kimler suçluysa onun ceza almasını istiyoruz. Adalete güvenimiz sonsuz. Adalet er geç tecelli edecek. Biz, devletimizin adaletine güveniyoruz.

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