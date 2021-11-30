SON DAKİKA | Eski futbolcu Sezer Öztürk tutuklanmıştı! Bu sözler ağlattı: İki tane…

"İKİ TANE ÇOCUK YETİM KALDI"



Öztürk'ün tutuklanmasının ardından, olayda hayatını kaybeden Halil İbrahim Scholten'ın acılı ailesi konuştu. Scholten'in kuzeni Muhammet Genç, "Allah Halil İbrahim kardeşimizin annesine, babasına sabır versin. Sezer Öztürk geçtiğimiz Cumartesi günü yırt dışına kaçarken yakalandı. Sezer Öztürk'ün yakalanmasının bir hafta öncesinde olaya karışan üçüncü kişi Ömer Genç isimli bir şahıs teslim oldu. Cinayeti kendisinin işlediğini iddia etti. Bizimkiler gidip Ömer Gencin olaya karıştığını teşhis ettiler. Devletimizden adaletin yerini bulmasını bekliyoruz. Kimler suçluysa cezasını almasını istiyoruz. Halil İbrahim'in iki tane yetimi kaldı. Allah kimsenin başına böyle olay vermesin. Gencecik birinin ölümü çok büyük bir acı" diye konuştu.





Eski futbolcu Sezer Öztürk'ün tutuklanmasının ardından acılı aile konuştu | Video