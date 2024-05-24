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Haberler Yaşam SON DAKİKA - Eski sevgilisine hayatının şokunu yaşattı: Seni öldürmeye geliyorum!
Giriş Tarihi: 24.05.2024 15:59 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 16:00

SON DAKİKA - Eski sevgilisine hayatının şokunu yaşattı: Seni öldürmeye geliyorum!

Son dakika haberi... Aksaray'da şoke eden bir olay yaşandı. Eski sevgilisi Merve E.'nin çalıştığı iş yerine pompalı tüfekle ateş açıp, 1'i ağır, 2 kişiyi yaralayan Caner Kutluer (30), çıralıdığı mahkemece tutuklandı. Kutluer'in olaydan önce Merve E.'yi arayıp "Seni öldürmeye geliyorum" dediği belirtildi.

SON DAKİKA - Eski sevgilisine hayatının şokunu yaşattı: Seni öldürmeye geliyorum!

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Coğlaki Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Caner Kutluer, eski sevgilisi Merve E.'nin çalıştığı fotoğrafçının önüne gelerek pompalı tüfekle rastgele ateş açmaya başladı.

SON DAKİKA - Eski sevgilisine hayatının şokunu yaşattı: Seni öldürmeye geliyorum!

Bitişik dükkanda bulanan kadın kuaförünün önünde oturan Talip Sürücü (36) tüfekten çıkan saçmalarla vücudunun çeşitli yerlerinden, fotoğrafçıda çalışan Efekan Bulat (18) ise sol ayağından yaralandı.

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SON DAKİKA - Eski sevgilisine hayatının şokunu yaşattı: Seni öldürmeye geliyorum!

Gelen polisler, havaya ateş açarak şüpheli Caner Kutluer'i yakalayıp, gözaltına aldı. 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı o anlar, halk otobüsündeki yolcular tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

SON DAKİKA - Eski sevgilisine hayatının şokunu yaşattı: Seni öldürmeye geliyorum!

Talip Sürücü ile Efekan Bulat, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

SON DAKİKA - Eski sevgilisine hayatının şokunu yaşattı: Seni öldürmeye geliyorum!

'SENİ ÖLDÜRMEYE GELİYORUM'

Emniyette ifadesine başvurulan Caner Kutluer'in eski sevgilisi Merve E.'nin (25) ifadesinde "Ondan ayrıldığımı hazmedemediği için beni tehdit etti."

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