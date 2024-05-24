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SON DAKİKA - Eski sevgilisine hayatının şokunu yaşattı: Seni öldürmeye geliyorum!
Giriş Tarihi: 24.05.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
16:00
SON DAKİKA - Eski sevgilisine hayatının şokunu yaşattı: Seni öldürmeye geliyorum!
Son dakika haberi... Aksaray'da şoke eden bir olay yaşandı. Eski sevgilisi Merve E.'nin çalıştığı iş yerine pompalı tüfekle ateş açıp, 1'i ağır, 2 kişiyi yaralayan Caner Kutluer (30), çıralıdığı mahkemece tutuklandı. Kutluer'in olaydan önce Merve E.'yi arayıp "Seni öldürmeye geliyorum" dediği belirtildi.