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Haberler Yaşam SON DAKİKA... Estetik ameliyatında ölen fenomen Neşe Özkan'ın ailesinden korkunç iddia: 300 bin TL'lik operasyonu bu rakama yapmışlar
Giriş Tarihi: 19.12.2024 16:54 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 16:54

SON DAKİKA... Estetik ameliyatında ölen fenomen Neşe Özkan'ın ailesinden korkunç iddia: 300 bin TL'lik operasyonu bu rakama yapmışlar

SON DAKİKA… Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, İstanbul'da özel bir hastanede olduğu karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatı için bıçak altına yattı. Operasyon sonrası fenalaşan Özkan, nefes darlığı şikayeti ile yoğun bakıma alındı ancak kurtarılamadı. Genç fenomen Bursa'da toprağa verilirken ailenin iddiası şaşkınlık yarattı!

DHA
SON DAKİKA... Estetik ameliyatında ölen fenomen Neşe Özkan’ın ailesinden korkunç iddia: 300 bin TL’lik operasyonu bu rakama yapmışlar

SON DAKİKA… Bursa'da yaşayan ve 5 yıl önce İskender Özkan ile evlenen, 2 çocuk annesi Neşe Özkan, bir televizyon kanalının yarışma programında, yemek yapma becerisi ve sunumundaki özgün tarzı ile dikkatleri üzerine çekerek adını duyurdu.

SON DAKİKA... Estetik ameliyatında ölen fenomen Neşe Özkan’ın ailesinden korkunç iddia: 300 bin TL’lik operasyonu bu rakama yapmışlar

Program sonrası yaptığı paylaşımlarla sosyal medya fenomeni olan Özkan, dün İstanbul Gaziosmanpaşa'daki özel bir hastanede, karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatı oldu. 5 saat süren operasyonun ardından, uyandırma servisine alınan Neşe Özkan, nefes darlığı şikayetiyle yoğum bakım ünitesinde yeniden tedaviye alındı. İddiaya göre kalbi duran Özkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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SON DAKİKA... Estetik ameliyatında ölen fenomen Neşe Özkan’ın ailesinden korkunç iddia: 300 bin TL’lik operasyonu bu rakama yapmışlar

'SAĞLIKLI GİTTİĞİ HASTANEDEN, ÖLÜSÜNÜ ALDIK'

Neşe Özkan'ın cenazesi, işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Bursa'ya getirildi. Özkan için merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi'ndeki Demetevler Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Neşe Özkan, gözyaşları arasında İsabey Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SON DAKİKA... Estetik ameliyatında ölen fenomen Neşe Özkan’ın ailesinden korkunç iddia: 300 bin TL’lik operasyonu bu rakama yapmışlar

Kalbi delik olduğu için 17 yaşında tedavi gördüğü öğrenilen Neşe Özkan'ın ağabeyi Mevlüt Başkan (36), kardeşinin ölümünde hastanenin ihmali olduğunu öne sürdü.

SON DAKİKA... Estetik ameliyatında ölen fenomen Neşe Özkan’ın ailesinden korkunç iddia: 300 bin TL’lik operasyonu bu rakama yapmışlar

Başkan, "Ben şikayetçi olacağım. Çünkü, burada bir problem olduğunu düşünüyoruz. Çünkü, sağlıklı gittiği hastaneden bize ölüsünü verdiler. Ortada basit bir ameliyattan doğan sorun var. Bunun peşini bırakmayacağım. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Biz 17 yaşında kalbinde delik olduğunu fark ettik ve tedavisini oldu" dedi.

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