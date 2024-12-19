SON DAKİKA... Estetik ameliyatında ölen fenomen Neşe Özkan’ın ailesinden korkunç iddia: 300 bin TL’lik operasyonu bu rakama yapmışlar

Başkan, "Ben şikayetçi olacağım. Çünkü, burada bir problem olduğunu düşünüyoruz. Çünkü, sağlıklı gittiği hastaneden bize ölüsünü verdiler. Ortada basit bir ameliyattan doğan sorun var. Bunun peşini bırakmayacağım. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Biz 17 yaşında kalbinde delik olduğunu fark ettik ve tedavisini oldu" dedi.