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SON DAKİKA... Estetik ameliyatında ölen fenomen Neşe Özkan'ın ailesinden korkunç iddia: 300 bin TL'lik operasyonu bu rakama yapmışlar
Giriş Tarihi: 19.12.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
16:54
SON DAKİKA... Estetik ameliyatında ölen fenomen Neşe Özkan'ın ailesinden korkunç iddia: 300 bin TL'lik operasyonu bu rakama yapmışlar
SON DAKİKA… Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, İstanbul'da özel bir hastanede olduğu karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatı için bıçak altına yattı. Operasyon sonrası fenalaşan Özkan, nefes darlığı şikayeti ile yoğun bakıma alındı ancak kurtarılamadı. Genç fenomen Bursa'da toprağa verilirken ailenin iddiası şaşkınlık yarattı!