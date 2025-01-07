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Haberler Yaşam Son dakika | Eyüpsultan'daki vahşette yeni detaylar: Ayşe Çelik'in son görüntüsü! Cani kocanın ifadesi ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 07.01.2025 14:42 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 14:44

Son dakika | Eyüpsultan'daki vahşette yeni detaylar: Ayşe Çelik'in son görüntüsü! Cani kocanın ifadesi ortaya çıktı

Son dakika haberi: Eyüpsultan'da eşi Ayşe Çelik'i öldürdükten sonra otomobile koyup, bagajda taşıyan ve yakalanan cani koca Engin Çelik ifadesinde cinayeti nasıl gerçekleştirdiğini anlattı. Engin Çelik suçunu itiraf ederken talihsiz kadın Ayşe Çelik'in son görüntüsü de ortaya çıktı.

DHA
Son dakika | Eyüpsultan’daki vahşette yeni detaylar: Ayşe Çelik’in son görüntüsü! Cani kocanın ifadesi ortaya çıktı

Son dakika haberi: Eyüpsultan'da boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Çelik'i öldürdükten sonra otomobilin bagajında taşıdığı sırada Sultangazi'de yakalanan Engin Çelik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika | Eyüpsultan’daki vahşette yeni detaylar: Ayşe Çelik’in son görüntüsü! Cani kocanın ifadesi ortaya çıktı

Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde suçunu itiraf ettiği, eşinin kendisini "Boşanma dilekçesi verdim" diyerek Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne çağırdığını, çıkışta otogara bırakırken aralarında yaşanan tartışma sırasında kendisini kaybettiğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan Engin Çelik ve Ayşe Çelik'in adliyeden çıktığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Eyüpsultan'daki cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

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Son dakika | Eyüpsultan’daki vahşette yeni detaylar: Ayşe Çelik’in son görüntüsü! Cani kocanın ifadesi ortaya çıktı

Sultangazi'de dün polisin 'Dur' ihtarına uymayarak 35 AS 0254 plakalı otomobil ile kaçan sürücü, Yunus Emre Mahallesi Adem Yavuz Caddesi'nde önü kesilerek durduruldu.

Son dakika | Eyüpsultan’daki vahşette yeni detaylar: Ayşe Çelik’in son görüntüsü! Cani kocanın ifadesi ortaya çıktı

Araçta yapılan aramada bagajda başından vurulmuş bir kadın cesedi bulundu ve otomobilin sürücüsü Engin Çelik gözaltına alındı.

Son dakika | Eyüpsultan’daki vahşette yeni detaylar: Ayşe Çelik’in son görüntüsü! Cani kocanın ifadesi ortaya çıktı

Yapılan incelemede Engin Çelik'in boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Çelik'i otomobilin içindeki tartışmanın ardından tabancayla vurarak öldürdüğü belirlendi.

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