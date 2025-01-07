Son dakika | Eyüpsultan’daki vahşette yeni detaylar: Ayşe Çelik’in son görüntüsü! Cani kocanın ifadesi ortaya çıktı

Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde suçunu itiraf ettiği, eşinin kendisini "Boşanma dilekçesi verdim" diyerek Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne çağırdığını, çıkışta otogara bırakırken aralarında yaşanan tartışma sırasında kendisini kaybettiğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan Engin Çelik ve Ayşe Çelik'in adliyeden çıktığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

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