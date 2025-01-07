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Son dakika | Eyüpsultan'daki vahşette yeni detaylar: Ayşe Çelik'in son görüntüsü! Cani kocanın ifadesi ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 07.01.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
14:44
Son dakika | Eyüpsultan'daki vahşette yeni detaylar: Ayşe Çelik'in son görüntüsü! Cani kocanın ifadesi ortaya çıktı
Son dakika haberi: Eyüpsultan'da eşi Ayşe Çelik'i öldürdükten sonra otomobile koyup, bagajda taşıyan ve yakalanan cani koca Engin Çelik ifadesinde cinayeti nasıl gerçekleştirdiğini anlattı. Engin Çelik suçunu itiraf ederken talihsiz kadın Ayşe Çelik'in son görüntüsü de ortaya çıktı.