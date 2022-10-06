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Haberler Yaşam Son dakika: Falyalı suikastında ilk duruşma! İşte Söylemez kardeşlerin savunması
Giriş Tarihi: 06.10.2022 14:39 Güncelleme Tarihi: 06.10.2022 15:53

Son dakika: Falyalı suikastında ilk duruşma! İşte Söylemez kardeşlerin savunması

Son dakika haberleri: Halil Falyalı suikastına ilişkin İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde 6 kişi hakkında açılan davada bugün ilk duruşma yapıldı. Mehmet Faysal ve Mustafa Söylemez kardeşler suçlamaları kabul etmedi. Söylemez kardeşler mahkemede yaptıkları ilk savunmada suçlamaları kabul etmedi. Davanın tek tutuksuz sanığı olan Metin Süs'ün silahlı saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti. Heyet, Kıbrıs'taki dosyanın bir örneğinin istenilmesine akıbetinin sorulmasına karar verip, duruşmayı 15 Aralık'a erteledi.

FATİH ULAŞ
Son dakika: Falyalı suikastında ilk duruşma! İşte Söylemez kardeşlerin savunması

Son dakika haberleri: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) otel ve kumarhane işletmeciliğiyle bilinen işadamı Halil Falyalı, 8 Şubat 2022'de uğradığı suikast sonucu şoförü Murat Demirtaş ile birlikte ölmüştü. Cinayete ilişkin Mehmet Faysal ve Mustafa Söylemez kardeşlerin aralarında olduğu 6 sanık hakkında İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada bugün ilk duruşma yapıldı. Mehmet Faysal Söylemez, Mustafa Söylemez ve Abdurrahim Çelik, İstanbul Adliyesindeki duruşma salonuna cezaevinden görüntülü olarak bağlandı.

Son dakika: Falyalı suikastında ilk duruşma! İşte Söylemez kardeşlerin savunması

Diğer tutuklu sanıklar Ender Yıldız ve Cengiz Şener ise jandarma görevlilerince cezaevinden mahkemeye getirildi. Falyalı ailesinin avukatı ile sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

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Son dakika: Falyalı suikastında ilk duruşma! İşte Söylemez kardeşlerin savunması

MEHMET FAYSAL SÖYLEMEZ'İN SAVUNMASI

Kimlik tespitlerinin ardından sanıkların savunmalarının alınmasına geçildi. Sanıklardan Mehmet Faysal Söylemez, emekli astsubay olduğunu belirterek, "Kıbrıs'a hiç gitmedim. Dosyada adı geçen şahıslardan kardeşim olan Mustafa Söylemez dışında kimseyi tanımam. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

Son dakika: Falyalı suikastında ilk duruşma! İşte Söylemez kardeşlerin savunması

Abdurrahim Çelik ise daha önce mahkemeye 11 sayfalık savunma dilekçesi gönderdiğini belirterek, bu yazılı savunmasının dikkate alınmasını istedi.

Son dakika: Falyalı suikastında ilk duruşma! İşte Söylemez kardeşlerin savunması

Ender Yıldız da iddianamede belirtildiğinin aksine kimse adına telefon kartı almadığını, buna ilişkin görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını iddia etti. Abdurrahim Çelik'in iş ortağı olduğunu söyleyen Yıldız, Kıbrıs'a tatil amaçlı gittiğini öne sürdü.

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