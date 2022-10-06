Son dakika: Falyalı suikastında ilk duruşma! İşte Söylemez kardeşlerin savunması

Son dakika haberleri: Halil Falyalı suikastına ilişkin İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde 6 kişi hakkında açılan davada bugün ilk duruşma yapıldı. Mehmet Faysal ve Mustafa Söylemez kardeşler suçlamaları kabul etmedi. Söylemez kardeşler mahkemede yaptıkları ilk savunmada suçlamaları kabul etmedi. Davanın tek tutuksuz sanığı olan Metin Süs'ün silahlı saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti. Heyet, Kıbrıs'taki dosyanın bir örneğinin istenilmesine akıbetinin sorulmasına karar verip, duruşmayı 15 Aralık'a erteledi.