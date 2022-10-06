Son dakika: Falyalı suikastında ilk duruşma! İşte Söylemez kardeşlerin savunması

Son dakika haberleri: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) otel ve kumarhane işletmeciliğiyle bilinen işadamı Halil Falyalı, 8 Şubat 2022'de uğradığı suikast sonucu şoförü Murat Demirtaş ile birlikte ölmüştü. Cinayete ilişkin Mehmet Faysal ve Mustafa Söylemez kardeşlerin aralarında olduğu 6 sanık hakkında İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada bugün ilk duruşma yapıldı. Mehmet Faysal Söylemez, Mustafa Söylemez ve Abdurrahim Çelik, İstanbul Adliyesindeki duruşma salonuna cezaevinden görüntülü olarak bağlandı.