Giriş Tarihi: 29.09.2024 18:05
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024
18:14
SON DAKİKA: Fenerbahçeli Serhat Akın’a saldırı talimatı 250 bin lira karşılığı Gürcistan’dan gelmiş!
Son dakika... İstanbul Beykoz'da eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'ın silahla yaralanması olayına karışan şüpheliler tek tek tespit edilip yakalandı. Olayda silah kullanan kişinin Ozan Dalmaz olduğu onun kaçtığı motosikleti kullanan kişinin ise Osman Mukan olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan 5 şüphelinin işlemleri sürüyor. Şüphelilerin talimatı Gürcistan'da ikamet eden akrabaları H.Ş.'den aldıkları ve olayı 250 bin lira karşılığında yaptıkları öne sürüldü. H.Ş.'nin ise kasten öldürmenin de aralarında bulunduğu 10 suç kaydının olduğu öğrenildi.