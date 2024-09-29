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Giriş Tarihi: 29.09.2024 18:05 Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 18:14

SON DAKİKA: Fenerbahçeli Serhat Akın’a saldırı talimatı 250 bin lira karşılığı Gürcistan’dan gelmiş!

Son dakika... İstanbul Beykoz'da eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'ın silahla yaralanması olayına karışan şüpheliler tek tek tespit edilip yakalandı. Olayda silah kullanan kişinin Ozan Dalmaz olduğu onun kaçtığı motosikleti kullanan kişinin ise Osman Mukan olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan 5 şüphelinin işlemleri sürüyor. Şüphelilerin talimatı Gürcistan'da ikamet eden akrabaları H.Ş.'den aldıkları ve olayı 250 bin lira karşılığında yaptıkları öne sürüldü. H.Ş.'nin ise kasten öldürmenin de aralarında bulunduğu 10 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA: Fenerbahçeli Serhat Akın’a saldırı talimatı 250 bin lira karşılığı Gürcistan’dan gelmiş!

Kavacık Mahallesi, Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta geçtiğimiz gün sosyal medya platformunda yayınlanan spor programından çıktığı sırada silahlı saldırıya uğrayan eski futbolcu Serhat Akın'a, 2 sol, 1 sağ ayak olmak üzere 3 mermi çekirdeği isabet etti.

SON DAKİKA: Fenerbahçeli Serhat Akın’a saldırı talimatı 250 bin lira karşılığı Gürcistan’dan gelmiş!

Silahlı saldırı sonucu yaralanan Serhat Akın, Ataşehir'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Akın'ın hastanedeki ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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SON DAKİKA: Fenerbahçeli Serhat Akın’a saldırı talimatı 250 bin lira karşılığı Gürcistan’dan gelmiş!

Eski milli futbolcunun servisteki takibi sürerken, sol ayağı parçalı kırık nedeniyle alçıya alındı.

SON DAKİKA: Fenerbahçeli Serhat Akın’a saldırı talimatı 250 bin lira karşılığı Gürcistan’dan gelmiş!

TUZLA'DA SAKLANDIKLARI ADRESTE YAKALANDILAR
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Serhat Akın'ı hedef alan şüphelilere yönelik çalışmalarında bölgedeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri didik didik inceledi.

SON DAKİKA: Fenerbahçeli Serhat Akın’a saldırı talimatı 250 bin lira karşılığı Gürcistan’dan gelmiş!

Yapılan çalışmalarda bir aracın saldırganı olay yerine getirdiği belirlendi. O aracı kullanan kişi gözaltına alındı. Ardından saldırganın olayı yaptıktan sonra kaçtığı motosiklet tespit edildi.

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