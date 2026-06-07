SON DAKİKA | "Forex" maskeli milyonluk vurgunun şifreleri çözüldü! Patron 1 yıllık eşini ve çocuğunu bırakıp kaçtı

ŞEBEKENİN FİNANS VE İDARİ YÖNETİCİSİ



Ancak Tuğçe Dinçsoy'un yapılan incelemelerde mağdurların güvenini kazanmak ve verilerini ele geçirmek için "Expressanketten" adlı hayali bir anket firması maskesini kullandığı tespit edildi. Telefonla vatandaşlara, "Bu dönemde bir yatırım yapacak olsaydınız borsa mı yoksa kripto parayı mı tercih ederdiniz?", "Hangi sektörde hizmet vermektesiniz ve ortalama geliriniz nedir?" şeklinde sorular sorduğu saptandı. Dinçsoy'un, şebekenin finans ve idari yönetimindeki yöneticisi olduğu tespit edildi.