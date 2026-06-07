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SON DAKİKA | "Forex" maskeli milyonluk vurgunun şifreleri çözüldü! Patron 1 yıllık eşini ve çocuğunu bırakıp kaçtı
Giriş Tarihi: 07.06.2026 07:44
Güncelleme Tarihi: 07.06.2026 07:45
SON DAKİKA | "Forex" maskeli milyonluk vurgunun şifreleri çözüldü! Patron 1 yıllık eşini ve çocuğunu bırakıp kaçtı
Son dakika haberi: İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün geçtiğimiz aylarda Şişli'de "çağrı merkezi" görünümlü bir ofisten yönetilen 18 kişilik dolandırıcılık şebekesini çökerttiği soruşturmayla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.