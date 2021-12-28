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Haberler Yaşam Son dakika: Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'ten haber var: Kritik gün...
Giriş Tarihi: 28.12.2021 13:25 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 13:26

Son dakika: Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'ten haber var: Kritik gün...

Son dakika haberi: Gaziantep'te, 2 "pitbull"un saldırısında ağır yaralanan ve getirildiği Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, "Hastamızın genel durumu iyi. Hayati bulguları stabil. Bugün öğleden sonra uyandırılması planlanıyor. Stabil seyretmesi durumunda yarın yoğun bakım ünitesinden servis takibine alınacaktır" dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

AA
Son dakika: Gaziantep’te pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş’ten haber var: Kritik gün...

SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE PİTBULL SALDIRISINA UĞRAYAN ASİYE ATEŞ'TEN HABER VAR: HENÜZ UYANDIRILMADI...

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, AA muhabirine, doku naklini gerçekleştirdikleri minik Asiye'nin takibini yaptıklarını söyledi.

Son dakika: Gaziantep’te pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş’ten haber var: Kritik gün...

Asiye'yi yoğun bakımda izlediklerini anlatan Özkan, "Küçük bir çocuk. Henüz uyandırılmadı.

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Son dakika: Gaziantep’te pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş’ten haber var: Kritik gün...

Bugün yarın inşallah toparlar. Operasyon gayet başarılı geçti.

Son dakika: Gaziantep’te pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş’ten haber var: Kritik gün...

Sırttan ve bacağından ihtiyacı olan tüm dokuları şu an için nakledildi." dedi.

Son dakika: Gaziantep’te pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş’ten haber var: Kritik gün...

Özkan, ilk etapta yaşamsal dokularının nakledildiğini ifade etti.

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