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Haberler Yaşam Son dakika: Gaziantep'te şiddetli patlama: Büyük bir gürültüyle uyandık!
Giriş Tarihi: 01.04.2022 10:33 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 10:37

Son dakika: Gaziantep'te şiddetli patlama: Büyük bir gürültüyle uyandık!

Son dakika: Gaziantep'te korkunç bir olay yaşandı. Bir lokantada 4 adet sanayi tüpü patladı. İki vatandaş yaralandı. Patlamanın bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı…

Son dakika: Gaziantep’te şiddetli patlama: Büyük bir gürültüyle uyandık!

Son dakika haberleri: Korkunç olay, sabah saat 04.00 sıralarında merkez Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi Cinderesi Mevkii'de bulunan bir lokantada yaşandı. İddiaya göre, sokakta bulunan lokantaki 4 adet sanayi tipi tüp, bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle patladı.

Gaziantep'teki patlamanın bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı | Video

Son dakika: Gaziantep’te şiddetli patlama: Büyük bir gürültüyle uyandık!

SON DAKİKA: PATLAMA SONUCU İKİ KİŞİ YARALANDI!

4 adet sanayi tipi tüpün patlaması sonucu ortalık savaş alanına dönerken, iki vatandaş hafif yaralandı. Patlamanın şiddetinin bilançosu ise gün ağarınca ortaya çıktı.

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Son dakika: Gaziantep’te şiddetli patlama: Büyük bir gürültüyle uyandık!

GAZİANTEP BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE UYANDI!
Yaşanan büyük patlama sonrası çok sayıda ev, iş yeri ve otomobil harabeye döndü. Olayın şokunu yaşayan çevredeki vatandaşlar ise büyük gürültüyle neye uğradıklarını şaşırdıklarını söyledi.

Son dakika: Gaziantep’te şiddetli patlama: Büyük bir gürültüyle uyandık!

"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE UYANDIK"

Patlama sırasında iş yeri hasar gören Ahmet Hekimoğlu isimli vatandaş yaşananları anlatarak, "Evde uyuyorduk. Sabah saatlerine doğru büyük bir gürültüyle uyandık. Bir baktık ki karşıdaki iş yerinde patlama yaşanmış.

Son dakika: Gaziantep’te şiddetli patlama: Büyük bir gürültüyle uyandık!

Çok şükür iyiyiz ama iş yerimiz harabe halde. Evimizde de ciddi hasar var. Çok acayip bir sesle uyandık. Neye uğradığımızı şaşırdık" dedi.

SON DAKİKA