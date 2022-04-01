Son dakika: Gaziantep’te şiddetli patlama: Büyük bir gürültüyle uyandık!

Son dakika haberleri: Korkunç olay, sabah saat 04.00 sıralarında merkez Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi Cinderesi Mevkii'de bulunan bir lokantada yaşandı. İddiaya göre, sokakta bulunan lokantaki 4 adet sanayi tipi tüp, bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle patladı. Gaziantep'teki patlamanın bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı | Video SON DAKİKA: PATLAMA SONUCU İKİ KİŞİ YARALANDI! 4 adet sanayi tipi tüpün patlaması sonucu ortalık savaş alanına dönerken, iki vatandaş hafif yaralandı. Patlamanın şiddetinin bilançosu ise gün ağarınca ortaya çıktı. GAZİANTEP BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE UYANDI! 'BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE UYANDIK' Çok şükür iyiyiz ama iş yerimiz harabe halde. Evimizde de ciddi hasar var. Çok acayip bir sesle uyandık. Neye uğradığımızı şaşırdık' dedi. 'EVİMİN ÜÇ KATI DA CİDDİ HASAR ALDI' Evimin üç katı da ciddi hasar almış. Karşıdaki iş yerindeki sanayi tüpü patlamış ve art arda iki patlama olduğu söyleniyor. Biz de mağduruz, ne yapacağımızı bilmiyoruz' ifadelerini kullandı. 'UCUZ ATLATTIK' Olayı ucuz atlattık, çocukların uyuduğu oda harabe halde. Çocuklarımda ufak yaralanmalar vardı. Çok büyük bir patlamaydı. Evimiz de ciddi hasar aldı' diye konuştu. Olay sonrası savaş alanına dönen sokakta hasar gören ev ve iş yerlerinde hasar tespit çalışması yapılırken, olayla ilgili de geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.