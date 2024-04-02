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SON DAKİKA | Gece kulübündeki faciada yaşamını yitirmişlerdi: 13 kişinin kimliği belirlendi! Aile yakınları sinir krizi geçirdi
Giriş Tarihi: 02.04.2024 19:37
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
20:46
SON DAKİKA | Gece kulübündeki faciada yaşamını yitirmişlerdi: 13 kişinin kimliği belirlendi! Aile yakınları sinir krizi geçirdi
Son dakika haberi: İstanbul Beşiktaş'taki gece kulübünde çıkan yangın ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Hayatını kaybeden 29 kişiden 13'ünün kimliği belirlendi. Hayatını kaybedenlerden birinin mekanda DJ'lik yaptığı öğrenildi. Yaşamını yitirenlerin aile yakınları sinir krizi geçirdi.