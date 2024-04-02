SON DAKİKA | Gece kulübündeki faciada yaşamını yitirmişlerdi: 13 kişinin kimliği belirlendi! Aile yakınları sinir krizi geçirdi

AİLE YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ!

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin morgu önünde ölenlerin yakınları teşhis için beklerken, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri morg önünde güvenlik önlemi aldı. Bazı aile yakınları da sinir krizi geçirdi.