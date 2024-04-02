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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Gece kulübündeki faciada yaşamını yitirmişlerdi: 13 kişinin kimliği belirlendi! Aile yakınları sinir krizi geçirdi
Giriş Tarihi: 02.04.2024 19:37 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 20:46

SON DAKİKA | Gece kulübündeki faciada yaşamını yitirmişlerdi: 13 kişinin kimliği belirlendi! Aile yakınları sinir krizi geçirdi

Son dakika haberi: İstanbul Beşiktaş'taki gece kulübünde çıkan yangın ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Hayatını kaybeden 29 kişiden 13'ünün kimliği belirlendi. Hayatını kaybedenlerden birinin mekanda DJ'lik yaptığı öğrenildi. Yaşamını yitirenlerin aile yakınları sinir krizi geçirdi.

İHA
SON DAKİKA | Gece kulübündeki faciada yaşamını yitirmişlerdi: 13 kişinin kimliği belirlendi! Aile yakınları sinir krizi geçirdi

Son dakika haberi... Beşiktaş'ta gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybeden 29 kişiden 6'sının kimliği belirlendi. Hayatını kaybedenlerden birinin mekanda DJ'lik yaptığı öğrenilirken aile yakınları ise Adli Tıp Kurumu'na gelmeye başladı.

SON DAKİKA | Gece kulübündeki faciada yaşamını yitirmişlerdi: 13 kişinin kimliği belirlendi! Aile yakınları sinir krizi geçirdi

Beşiktaş'ta tadilat yapılan gece kulübündeki çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri çevredeki hastanelerin morguna kaldırıldı.

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SON DAKİKA | Gece kulübündeki faciada yaşamını yitirmişlerdi: 13 kişinin kimliği belirlendi! Aile yakınları sinir krizi geçirdi

AİLE YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ!

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin morgu önünde ölenlerin yakınları teşhis için beklerken, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri morg önünde güvenlik önlemi aldı. Bazı aile yakınları da sinir krizi geçirdi.

SON DAKİKA | Gece kulübündeki faciada yaşamını yitirmişlerdi: 13 kişinin kimliği belirlendi! Aile yakınları sinir krizi geçirdi

Yaralıların kaldırıldıkları hastanelerde tedavileri sürerken cenazelerden 20'si Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SON DAKİKA | Gece kulübündeki faciada yaşamını yitirmişlerdi: 13 kişinin kimliği belirlendi! Aile yakınları sinir krizi geçirdi

29 kişiden 13'ünün kimlikleri belirlenirken aile yakınları Adli Tıp Kurumu'na gelmeye başladı. Çıkan yangında hayatını kaybeden bazı çalışanların kimliği belli oldu.

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