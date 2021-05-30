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Haberler Yaşam Son dakika: Genç kadın sosyal medyada ifşa etmişti... Cinsel istismar sanığı tutuklandı!
Giriş Tarihi: 30.05.2021 17:36 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 18:21

Son dakika: Genç kadın sosyal medyada ifşa etmişti... Cinsel istismar sanığı tutuklandı!

Son dakika haberler... 'daki cinsel istismar olayında yeni gelişme yaşandı. E.M. isimli kadın, S.K. adlı şahsın cinsel istismarına uğradığını iddia etmiş ve bunu sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Kadınları ve reşit olmayan kız çocuklarını zorlayarak cinsel şiddet uyguladığı iddia edilen şüpheli S.K. tutuklandı.

ZİYA RAMOĞLU
Son dakika: Genç kadın sosyal medyada ifşa etmişti... Cinsel istismar sanığı tutuklandı!

'da kadınlara ve reşit olmayan kız çocuklarını zorlayarak cinsel şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan firari şüpheli Serkan Keskinkılıç, 29 Mayıs 2021 günü Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Son dakika: Genç kadın sosyal medyada ifşa etmişti... Cinsel istismar sanığı tutuklandı!

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Zanlının ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Zanlı ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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Son dakika: Genç kadın sosyal medyada ifşa etmişti... Cinsel istismar sanığı tutuklandı!

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Son dakika: Genç kadın sosyal medyada ifşa etmişti... Cinsel istismar sanığı tutuklandı!

ÜNLÜLERDEN TEPKİ

Olay taciz edildiği öne sürülen kadının sosyal medya hesabından yaşadıklarını paylaşması üzerine ortaya çıkmış, buna bir çok ünlü de dahil olmak üzere sosyal medyada tepki göstermişti.

Son dakika: Genç kadın sosyal medyada ifşa etmişti... Cinsel istismar sanığı tutuklandı!
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