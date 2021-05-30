HaberlerYaşamSon dakika: Genç kadın sosyal medyada ifşa etmişti... Cinsel istismar sanığı tutuklandı!
Giriş Tarihi: 30.05.2021 17:36Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 18:21
Son dakika: Genç kadın sosyal medyada ifşa etmişti... Cinsel istismar sanığı tutuklandı!
Son dakika haberler... Adana'daki cinsel istismar olayında yeni gelişme yaşandı. E.M. isimli kadın, S.K. adlı şahsın cinsel istismarına uğradığını iddia etmiş ve bunu sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Kadınları ve reşit olmayan kız çocuklarını zorlayarak cinsel şiddet uyguladığı iddia edilen şüpheli S.K. tutuklandı.