SON DAKİKA… Gökhan Ertok Gülistan Doku’nun mesajlarını işte böyle silmiş! IP adresi korkunç planı ele verdi: Valinin koruması ile ‘para trafiği’
Giriş Tarihi: 15.04.2026 12:32
Güncelleme Tarihi: 15.04.2026 13:19
SON DAKİKA… Üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında aralarında Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlunun da olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında ihraç polis memuru Gökhan Ertok da yer aldı. Ertok'un Gülistan kaybolduktan 13 gün sonra SIM kartını aldığı ve yaklaşık 3 saat boyunca veri transferi yaptığı ortaya çıktı. IP adresinden yakalanan Gökhan Ertok'un Vali Tuncel Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu ile birden fazla kez para transferi yaptığı anlaşıldı. İşte yeni detaylar…