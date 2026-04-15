Haberler Yaşam SON DAKİKA… Gökhan Ertok Gülistan Doku’nun mesajlarını işte böyle silmiş! IP adresi korkunç planı ele verdi: Valinin koruması ile ‘para trafiği’
Giriş Tarihi: 15.04.2026 12:32 Güncelleme Tarihi: 15.04.2026 13:19

SON DAKİKA… Gökhan Ertok Gülistan Doku’nun mesajlarını işte böyle silmiş! IP adresi korkunç planı ele verdi: Valinin koruması ile ‘para trafiği’

SON DAKİKA… Üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında aralarında Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlunun da olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında ihraç polis memuru Gökhan Ertok da yer aldı. Ertok'un Gülistan kaybolduktan 13 gün sonra SIM kartını aldığı ve yaklaşık 3 saat boyunca veri transferi yaptığı ortaya çıktı. IP adresinden yakalanan Gökhan Ertok'un Vali Tuncel Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu ile birden fazla kez para transferi yaptığı anlaşıldı. İşte yeni detaylar…

SON DAKİKA… Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli'ye atanan Türkiye'nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada özel ekip kurulmasını talep etti. Soruşturmada Doku'nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri ve PTS kayıtları yeniden toplandı.

700 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Gülistan'a ait yeni görüntülerin de bulunduğu, 67'si ana arter olmak üzere toplamda 70 KGYS ile güvenlik kameralarına ait ek 700 saatlik görüntü de dosyaya girdi. Soruşturmada, cinayet şüphesiyle 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

VALİ SONEL'İN OĞLU DAHİL 13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Aralarında Doku'nun erkek arkadaşı Zeynel A. ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu M.T.S.'nin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen yurt dışındaki 14'üncü şüpheli için kırmızı bülten talebinde bulunulacağı öğrenildi.

DİKKAT ÇEKEN SIM KART DETAYI: IP ADRESİ YAKALATTI!

Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun yürüttüğü çalışmalarda, sim kartın ve telefonun IMEI numarasının izi sürüldü. BTK'den gelen veriler doğrultusunda, sim kartın bir cihaza takılarak uçak modunda bir iş yerinin kablosuz internetine bağlandığı saptandı. IP adresi ve cihazın IMEI numarasından yola çıkan ekipler, telefonun 13 gün sonra polislikten ihraç edilen Gökhan Ertok tarafından kullanıldığını belirledi.

Soruşturmada Gökhan Ertok'un IP adresinin izi de adım adım takibe alındı. Öyle ki Ertok'un Gülistan kaybolduktan sonra 14-15-16 Ocak tarihlerinde banka hesabına giriş yaptığı, aynı IP adresine sahip cep telefonu ile 17 Ocak'ta da Gülistan Doku'nun Instagram hesabına girip mesajları sildi.

İŞTE SİNSİ PLAN: SIM KARTI VALİ SONEL'DEN ALMIŞ

Öyle ki Vali Tuncay Sonel'in Gülistan'ın ailesinden aldığı SIM kartı Gökhan Ertok'a teslim ettiği, Gökhan Ertok'un da SIM kartı telefonuna takıp buradan Instagram'a girdiği ardından mesajları sildiği anlaşıldı.

VALİ SONEL'İN KORUMASI İLE DİKKAT ÇEKEN 'PARA TRAFİĞİ'

Şüpheli sıfatıyla dosyaya giren ve operasyonla gözaltına alınan Gökhan Ertok'un HTS kayıtları ve banka dökümanları üzerinde yapılan incelemede, dönemin valisi Tuncay Sonel ve yine gözaltında bulunan eski koruma Şükrü Eroğlu ile görüşme trafiği ve birden fazla para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi.

Savcılık, şüphelinin Gülistan Doku'nun sanal medya hesabına 'şifremi unuttum' yöntemiyle tek kullanımlık şifre alarak giriş yaptığını belirledi. Ulusal Kriminal Dairesi uzmanlarının incelemesi sonucu, Ertok'un hesaba girerek sanal medyadaki arkadaş listesinden 2 kişiyi sildiği tespit edildi. Şüphelinin, ayrıca yaklaşık 3 saat boyunca veri transferi yaptığı belirlendi.

ERTOK İFADESİNDE KABUL ETTİ…

Ankara'da JASAT ekiplerince gözaltına alınan ve ifade işlemleri için Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen Gökhan Ertok, ön mülakatta Gülistan Doku'nun sanal medya hesabına girdiğini, ancak sim kartı bir telefona taktığını hatırlamadığını öne sürerek avukat talep etti. Tunceli Barosu'nun, Gülistan Doku dosyasındaki şüphelileri savunmama kararı alması üzerine, şüpheli için Elazığ'dan avukat görevlendirildi.

(Görsel: Vali Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile arkadaşı Uğurcan Açıkgöz)

AVUKAT ÇİMEN: SIM KART SİBER ÇETEYE TESLİM EDİLMİŞ

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, yaptığı açıklamada Gülistan Doku'ya ait sim kartın bir siber çeteye teslim edildiğini belirterek, "Gülistan Doku dosyasında ısrarla bir üst düzey kamu görevlisinin dosyayı örtbas ettiğini belirtmiştik. Geldiğimiz bu aşamada üst düzey kamu görevlisinin Tuncay Sonel olduğunu daha önce de savcılığa belirtmiştik. Dilekçe ile hakkında şikayetlerimiz söz konusu olmuştu.

Tuncay Sonel, Gülistan Doku'ya ait sim kartı, kaybolduğu tarih olan 05.01.2020 tarihinden sonra devam eden günlerde, 18.01.2020'de bir siber çete ile iletişime geçip, kendisine görevi ile ilgili teslim edilen Gülistan Doku'nun sim kartını teslim edip, sanal medya hesabında birilerinin silinmesini sağlamıştır. Şu an bunu gerçekleştiren kişi Gökhan Ertok, bize mail vasıtasıyla ulaşmıştı. Rumuz kullanmıştı ama kendisinin olduğu anlaşılıyordu. Eylemini de belirtiyordu. Eylem ide dosyamızla örtüşüyordu. Gülistan'a ait SIM kart, Tuncay Sonel tarafından bir siber çeteye teslim ediliyor. Ve bu çete tarafından Gülistan'a ait veriler siliniyor. Bu hususta hiçbir tereddüt yok" dedi.

'DOSYAYA MÜDAHALELERİ ÇOK AÇIK BİR ŞEKİLDE VAR'

Avukat Çimen, Adalet Bakanlığı'nın üzerine düştüğünü yaptığını ifade ederek, "Yine burada görev alan Gökhan ile Tuncay Sonel arasında HTS baz kayıtları da var. Tuncay Sonel'in koruma müdürü tarafından kendisine defaatle para gönderildiği hususu da banka kayıtlarıyla sabit. Tuncay Sonel'in de artık eylemi net bir şekilde ortaya çıktı. Dosyaya müdahaleleri çok açık bir şekilde var. Halen de mülkiye başmüfettişi olarak görev yapıyor olması, dosyamızın sağlıklı bir şekilde yürütülmesine engel oluyor.

Dosyamız 6 yıldır sürüncemedeydi. Adalet Bakanı'nın değişimiyle beraber dosyada bir ilerleme sağlandığını görüyoruz. Bir hukukçu olarak dosya üzerinden konuşuyorum, bunu da açıkça belirtmek isterim. Adalet Bakanlığı burada kendi görevini yerine getirmiştir. Sonel'in halen mülkiye başmüfettişi olarak görevde olması İçişleri Bakanlığı'nın tasarrufunda olan bir konudur. Dosyaya müdahalesi açık bir şekilde ortadadır. Maddi delilleriyle ortaya konuşmuş durumda. Artık burada da Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın elini güçlendirmek lazım. İçişleri Bakanlığı'nın bu kişiyi açığa almasını talep ediyoruz. Ardından da gözaltı kararları gelecektir" diye konuştu.

GÜLİSTAN DOSYASINDA YENİ GÖRÜNTÜ: KAYBOLDUĞU GECE ÇEKİLMİŞ!

Soruşturma dosyasına Plaka Tanına Sistemi (PTS) görüntüleri girdi. Görüntülerde Umut Altaş ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in lüks bir otomobilin içinde olduğu anlar dikkat çekti. Bu görüntünün Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak 2020 gecesine ait olduğu öğrenildi.

Mustafa Türkay Sonel ve hakkında yakalama kararı çıkartılan ABD'de bulunan arkadaşı Umut Altaş'ın araçla 2 gidiş 2 geliş şeklinde 4 kere PTS'ye takıldığı tespit edildi. İkilinin kameraya yakalandığı noktanın Gülistan Doku'nun telefonunun son sinyal verdiği yer olması dikkat çekti.

YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Görüntülerde Mustafa Türkay Sonel'in yanında bulunan ve ABD'de olduğu belirlenen Umut Altaş hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

