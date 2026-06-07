SON DAKİKA | Gülcan Yazıcı kimsesizler mezarlığına gömülmüştü! 20 yıllık sır perdesi aralandı: Katil en yakınındaki çıktı

GÖZLER KRİMİNAL RAPORDA



Soruşturmayı yürüten birimler, dosyanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü ve yeni deliller üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirtti. Özellikle Bayram Akyürek'in evinde ele geçirilen silaha ilişkin hazırlanacak kriminal raporun soruşturmanın en önemli aşamalarından biri olduğu ifade ediliyor.