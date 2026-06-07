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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Gülcan Yazıcı kimsesizler mezarlığına gömülmüştü! 20 yıllık sır perdesi aralandı: Katil en yakınındaki çıktı
Giriş Tarihi: 07.06.2026 08:11 Güncelleme Tarihi: 07.06.2026 08:13

SON DAKİKA | Gülcan Yazıcı kimsesizler mezarlığına gömülmüştü! 20 yıllık sır perdesi aralandı: Katil en yakınındaki çıktı

Son dakika haberi: Samsun'un Bafra ilçesinde 2006 yılında bulunup kimsesizler mezarlığına defnedilen ve yaklaşık 20 yıl sonra DNA eşleşmesiyle Gülcan Yazıcı'ya ait olduğu belirlenen cesetle ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

Kerim CENGİL
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SON DAKİKA | Gülcan Yazıcı kimsesizler mezarlığına gömülmüştü! 20 yıllık sır perdesi aralandı: Katil en yakınındaki çıktı

Son dakika haberi: Yaklaşık 22 yıldır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'nın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir aşamaya gelindi. Adalet Bakanlığı koordinasyonunda yeniden açılan ve JASAT ekiplerinin titiz çalışmalarıyla kimliği belirlenen Gülcan Yazıcı dosyasında, gözaltına alınan şüpheliler hakkında yeni adli kararlar verildi.

SON DAKİKA | Gülcan Yazıcı kimsesizler mezarlığına gömülmüştü! 20 yıllık sır perdesi aralandı: Katil en yakınındaki çıktı

ŞÜPHELİNİN EVİNDE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerden Bayram Akyürek'in evinde yapılan aramada 7.65 milimetre çapında bir silah bulundu. Ele geçirilen silahın, 2006 yılında Ozan Çayı'nda bulunan kadın cesedinin otopsisinde tespit edilen mermi çekirdeğiyle bağlantısının olup olmadığının belirlenmesi amacıyla kriminal incelemeye gönderildiği öğrenildi.

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SON DAKİKA | Gülcan Yazıcı kimsesizler mezarlığına gömülmüştü! 20 yıllık sır perdesi aralandı: Katil en yakınındaki çıktı

Uzman ekipler tarafından yapılacak balistik inceleme sonucunda, silahın cinayette kullanılıp kullanılmadığı ve dosyayla bağlantısının bulunup bulunmadığı netlik kazanacak. Soruşturma kaynakları, inceleme sonucunun dosya açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekiyor.

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SON DAKİKA | Gülcan Yazıcı kimsesizler mezarlığına gömülmüştü! 20 yıllık sır perdesi aralandı: Katil en yakınındaki çıktı

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturmada, Gülcan Yazıcı'nın imam nikahlı eşi Osman Orta, Osman Orta'nın yakın arkadaşı Bayram Akyürek ve Yazıcı'nın kardeşi Nuri Yazıcı hakkında 2 Haziran 2026 tarihinde gözaltı kararı verilmişti.

SON DAKİKA | Gülcan Yazıcı kimsesizler mezarlığına gömülmüştü! 20 yıllık sır perdesi aralandı: Katil en yakınındaki çıktı

Emniyet ve jandarma ekiplerince yürütülen işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. 5 Haziran 2026 tarihinde Bafra Sulh Ceza Hakimliği'nde yapılan sorgular sonucunda Gülcan Yazıcı'nın imam nikahlı eşi Osman Orta ile Bayram Akyürek hakkında tutuklama kararı verildi. Dosyada şüpheli olarak yer alan Nuri Yazıcı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SON DAKİKA | Gülcan Yazıcı kimsesizler mezarlığına gömülmüştü! 20 yıllık sır perdesi aralandı: Katil en yakınındaki çıktı

DNA EŞLEŞMESİYLE ÇÖZÜLEN DOSYA

Türkiye'nin gündemine oturan soruşturma, 2006 yılında Samsun'un Bafra ilçesindeki Ozan Çayı'nda bulunan ve kimliği belirlenemeyen kadın cesedinin yeniden incelenmesiyle hız kazanmıştı.

SON DAKİKA | Gülcan Yazıcı kimsesizler mezarlığına gömülmüştü! 20 yıllık sır perdesi aralandı: Katil en yakınındaki çıktı

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı ve JASAT ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşık bin kayıp dosyası yeniden taranmış, Gülcan Yazıcı'nın kızı Sultan Orta'dan alınan DNA örneğiyle yapılan eşleşme sonucu cesedin kimliği kesin olarak tespit edilmişti.

SON DAKİKA | Gülcan Yazıcı kimsesizler mezarlığına gömülmüştü! 20 yıllık sır perdesi aralandı: Katil en yakınındaki çıktı

Soruşturma kapsamında alınan ifadelerde Gülcan Yazıcı'nın uzun süre şiddet gördüğü, 2005 yılının sonlarında ortadan kaybolduğu ve bir daha kendisinden haber alınamadığı yönündeki iddialar dikkat çekmişti.

SON DAKİKA | Gülcan Yazıcı kimsesizler mezarlığına gömülmüştü! 20 yıllık sır perdesi aralandı: Katil en yakınındaki çıktı

GÖZLER KRİMİNAL RAPORDA

Soruşturmayı yürüten birimler, dosyanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü ve yeni deliller üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirtti. Özellikle Bayram Akyürek'in evinde ele geçirilen silaha ilişkin hazırlanacak kriminal raporun soruşturmanın en önemli aşamalarından biri olduğu ifade ediliyor.

#BAFRA #SAMSUN

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