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SON DAKİKA | Gülcan Yazıcı kimsesizler mezarlığına gömülmüştü! 20 yıllık sır perdesi aralandı: Katil en yakınındaki çıktı
Giriş Tarihi: 07.06.2026 08:11
Güncelleme Tarihi: 07.06.2026 08:13
SON DAKİKA | Gülcan Yazıcı kimsesizler mezarlığına gömülmüştü! 20 yıllık sır perdesi aralandı: Katil en yakınındaki çıktı
Son dakika haberi: Samsun'un Bafra ilçesinde 2006 yılında bulunup kimsesizler mezarlığına defnedilen ve yaklaşık 20 yıl sonra DNA eşleşmesiyle Gülcan Yazıcı'ya ait olduğu belirlenen cesetle ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.