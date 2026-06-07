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SON DAKİKA | Gülistan Doku'nun son mesajı ortaya çıktı! Eski sevgilisi Zeinal’ın ifadesine SABAH ulaştı
Giriş Tarihi: 07.06.2026 06:41
Güncelleme Tarihi: 07.06.2026 06:44
SON DAKİKA | Gülistan Doku'nun son mesajı ortaya çıktı! Eski sevgilisi Zeinal’ın ifadesine SABAH ulaştı
Son dakika haberi: Tunceli'de Gülistan Doku soruşturması devam ederken, genç kız ile bir yıl arkadaş kalan Rus asıllı Zeinal Abarakov'un savcılıktaki ifadesine SABAH ulaştı. Kaybolmadan bir gün öce Gülistan ile kendi evlerinde görüştüğünü belirten Abarakov, genç kızın gece evden ayrıldıktan sonra yurt yerine öğretmeninin evine gittiği ortaya çıktı.