SON DAKİKA | Gülistan Doku'nun son mesajı ortaya çıktı! Eski sevgilisi Zeinal’ın ifadesine SABAH ulaştı 

"BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİYDİ"



Gülistan'ın kendisi için çok değerli olduğunu ileri süren Abarakov, "Gülistan'ın tecavüze uğrayıp uğramadığını ya da hamile olup olmadığını bilmiyorum. Benden bu konuda yardım istemedi, bu konu ile ilgili en ufak bir imada bile bulunmadı. Bulunsaydı kesinlikle Gülistan'a sahip çıkar ona yardımcı olurdum. Gülistan'ın başına bir iş gelmiş olsaydı veya bunu ben bilseydim kesinlikle Gülistan'a sahip çıkardım ona yardımcı olurdum. Gülistan'ın başına gelen olayı bilmiyorum. Gülistan benim için çok değerli olduğu için Cansun'un Gülistan'ı arayıp yanında olmasını istedim" dedi.



