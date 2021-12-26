Aktif fay hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Akdeniz - Girit Adası açıklarında 5.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar Muğla - Datça'da ve çevre illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından merkez üssüne yakın bölgede bulunanlar panik yaşadı. Son dakika deprem haberinin detayları…