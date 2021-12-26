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Haberler Yaşam Son Dakika Haberi: Akdeniz’de korkutan deprem! Muğla - Datça’da da hissedildi
Giriş Tarihi: 26.12.2021 18:42 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 18:42

Son Dakika Haberi: Akdeniz’de korkutan deprem! Muğla - Datça’da da hissedildi

Aktif fay hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Akdeniz - Girit Adası açıklarında 5.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar Muğla - Datça'da ve çevre illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından merkez üssüne yakın bölgede bulunanlar panik yaşadı. Son dakika deprem haberinin detayları…

Son Dakika Haberi: Akdeniz’de korkutan deprem! Muğla - Datça’da da hissedildi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Akdeniz Girit Adası açıklarında saat 18:15'te 5.1 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 5.0 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssüne yakın illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde bulunan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA! AKDENİZ'DE 5.1 ŞİDDETİNDE KORKUTAN DEPREM!

Son dakika Akdeniz depremine ilişkin tüm detaylar şöyle;

Son Dakika Haberi: Akdeniz’de korkutan deprem! Muğla - Datça’da da hissedildi

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

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Son Dakika Haberi: Akdeniz’de korkutan deprem! Muğla - Datça’da da hissedildi

AFAD VERİLERİ

Son Dakika Haberi: Akdeniz’de korkutan deprem! Muğla - Datça’da da hissedildi

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ KONUMU

SON DAKİKA