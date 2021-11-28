Son dakika haberi | Emrah Yılmaz Kadıköy metrosunda dehşet saçmıştı! Babası tek tek anlattı: Alın götürün bunu!

Son dakika haberi: Korkunç olay geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşandı. Kadıköy Tavşanlı metrosuna binen Emrah Yılmaz isimli zorba, elindeki bıçakla 26 yaşındaki Senanur Damgacı isimli genç kadına saldırıp küfürler yağdırdı. Zanlı, kısa sürede yakalanıp tutuklandı. SABAH YAZMIŞTI! Sabah'ın haberine göre; Yılmaz'ın daha önce de ailesine kabus yaşattığı ortaya çıktı. Aile ise tehditlerine maruz kaldıkları oğulları hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Psikopat evlat ise şikayetlerini geri çekmeyen anne ve babasına ölüm tehditleri yağdırdı. Yılmaz, 2018'de ise annesini rehin aldı. Bu nedenle 2 yıl 12 ay hapis cezasına mahkum olup cezaevine de giren saldırgan için mahkemenin sosyal ilişkileri, olaydan sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, hal ve hareketleri nedeniyle indirim de uygulamadığı anlaşıldı. DHA'nın haberine göre ise; baba Ziya Yılmaz, oğlunun madde bağımlısı olduğunu, krize girdiği zaman kendilerine de saldırdığını ve tehdit ettiğini, bu nedenle savcılığa 12 dilekçe sunduğunu söyledi. Oğlu hakkında açılan 23 davanın 12'sini kendisinin açtığını belirten baba Yılmaz, '5 aydır onunla aynı evde oturmuyoruz. Evine hiç gitmedim. 2 senedir onunla konuşmuyorum. Çünkü onun yaptıkları ağrıma gitti. Türk halkından ve ayrıca bayandan da özür dilerim. Ya birine zarar verseydi, ben razı mıyım? Vicdan azabından ben de gidecektim' dedi. Baba Yılmaz, oğlunun 2018 yılında para vermediği gerekçesiyle annesini rehin aldığını ve oğlunun 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığını da anlattı. Kadıköy-Tavşantepe metrosunda 24 Kasım Çarşamba günü, bir kadını elinde bıçakla tehdit eden şüpheli Emrah Yılmaz'ın tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından Emrah Yılmaz'ın babası Ziya Yılmaz konuştu. Metrodaki bıçaklı saldırganın babası ilk kez konuştu | Video Baba Yılmaz, 'Oğlum Emrah Yılmaz madde bağımlısı. Ondan dolayı krize girdiği zaman bize de zor anlar yaşattı, bize de saldırdı. Emrah Yılmaz'ı ben Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdim. 12 tane dilekçem var savcılıkta. CİMER'e ve Kaymakamlığa da bildirdim. Ben de belge de var. Tedavi için belge de çıkardım. Kaymakamlık onay verdi, onu AMATEM'e alacaktık. Onaydan sonra polise bildirdik. Polis gelmiş eve, 'Emrah Yılmaz, seni götüreceğiz.' demiş. Emrah da demiş ki, 'Ben bugün müsait değilim. Siz gidin ben gelirim.' O arada polis beni aradı. Ben de polise dedim ki, 'Memur bey, bu adam gelmez. Alın götürün bunu AMATEM'e yatırın. Çünkü bu adam ağırlaşıyor. Başımız ağrımasın, insanlara zarar vermesin. Alın götürün.' dedim. Polis, 'Yok' dedi, 'Ben konuştum yarın gelecek.' dedi. Gidiş o gidiş, gitmedi' dedi. 'BU ÇOCUK RAHATSIZ, PSİKOLOJİSİ BOZUK' 'POLİSLER İKNA EDİYOR, 1-2 SAAT SONRA KAPIYI AÇIYOR' 'ANNESİ KAS HASTASI, KADINCAĞIZ 12 SENEDİR YERDEN KALKAMIYOR'