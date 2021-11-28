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Haberler Yaşam Son dakika haberi | Emrah Yılmaz Kadıköy metrosunda dehşet saçmıştı! Babası tek tek anlattı: Alın götürün bunu!
Giriş Tarihi: 28.11.2021 16:51 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 17:03

Son dakika haberi | Emrah Yılmaz Kadıköy metrosunda dehşet saçmıştı! Babası tek tek anlattı: Alın götürün bunu!

Son dakika haberi: Emrah Yılmaz isimli zorba, geçtiğimiz günlerde metroda genç bir kadına bıçak çekip küfürler yağdırdı. Zanlı, kısa sürede yakalanıp tutuklandı. Baba Ziya Yılmaz ise ilginç açıklamalar yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

ARZU KAYA
DHA
Son dakika haberi | Emrah Yılmaz Kadıköy metrosunda dehşet saçmıştı! Babası tek tek anlattı: Alın götürün bunu!

Son dakika haberi: Korkunç olay geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşandı. Kadıköy Tavşanlı metrosuna binen Emrah Yılmaz isimli zorba, elindeki bıçakla 26 yaşındaki Senanur Damgacı isimli genç kadına saldırıp küfürler yağdırdı. Zanlı, kısa sürede yakalanıp tutuklandı.

Son dakika haberi | Emrah Yılmaz Kadıköy metrosunda dehşet saçmıştı! Babası tek tek anlattı: Alın götürün bunu!

SABAH YAZMIŞTI!

Sabah'ın haberine göre; Yılmaz'ın daha önce de ailesine kabus yaşattığı ortaya çıktı. Aile ise tehditlerine maruz kaldıkları oğulları hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Psikopat evlat ise şikayetlerini geri çekmeyen anne ve babasına ölüm tehditleri yağdırdı. Yılmaz, 2018'de ise annesini rehin aldı.

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Son dakika haberi | Emrah Yılmaz Kadıköy metrosunda dehşet saçmıştı! Babası tek tek anlattı: Alın götürün bunu!

Bu nedenle 2 yıl 12 ay hapis cezasına mahkum olup cezaevine de giren saldırgan için mahkemenin sosyal ilişkileri, olaydan sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, hal ve hareketleri nedeniyle indirim de uygulamadığı anlaşıldı.

Son dakika haberi | Emrah Yılmaz Kadıköy metrosunda dehşet saçmıştı! Babası tek tek anlattı: Alın götürün bunu!

DHA'nın haberine göre ise; baba Ziya Yılmaz, oğlunun madde bağımlısı olduğunu, krize girdiği zaman kendilerine de saldırdığını ve tehdit ettiğini, bu nedenle savcılığa 12 dilekçe sunduğunu söyledi.

Son dakika haberi | Emrah Yılmaz Kadıköy metrosunda dehşet saçmıştı! Babası tek tek anlattı: Alın götürün bunu!

Oğlu hakkında açılan 23 davanın 12'sini kendisinin açtığını belirten baba Yılmaz, "5 aydır onunla aynı evde oturmuyoruz. Evine hiç gitmedim. 2 senedir onunla konuşmuyorum. Çünkü onun yaptıkları ağrıma gitti. Türk halkından ve ayrıca bayandan da özür dilerim. Ya birine zarar verseydi, ben razı mıyım? Vicdan azabından ben de gidecektim" dedi.

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