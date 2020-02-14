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  • Son dakika haberi: İstanbul Bahçelievler'de 7 katlı bina havadan böyle görüntülendi

Son dakika haberi: 'de 7 katlı bina havadan böyle görüntülendi

Edinilen son dakika bilgisine göre, 'de 7 katlı boş bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çökme sırasında yoldan geçenler olduğu belirtiliyor. Son yaşanılan depremde boşaltılan binada ölü ve yaralıların olup olmadığı bilgisi henüz verilmedi.Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "çöken binanın altında kalan olup olmadığını bilmiyoruz ekipler çalışmalarını sürdürüyor" dedi. Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bahçelievler kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve içinde kimsenin yaşamadığı belirtilen bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştür. Çökme sırasında herhangi bir vatandaşımıza yönelik olumsuz bir durum olup olmadığı araştırılmaktadır" denildi. İşte, son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 14.02.2020 15:39 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 16:27
Son dakika haberi: İstanbul Bahçelievler'de 7 katlı bina havadan böyle görüntülendi

Bahçelievler'de 7 katlı bina büyük bir gürültüyle çöktü. Valiliği konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, "Bahçelievler ilçemiz Siyavuşpaşa Mahallesi'nde; alınan ilk bilgilere göre bugün saat 14.44'de kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve içinde kimsenin yaşamadığı belirtilen bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştür. Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, çevrede güvenlik önlemleri alınmıştır. Çökme sırasında herhangi bir vatandaşımıza yönelik olumsuz bir durum olup olmadığı araştırılmaktadır. Gelişmelerden bilgi verilecektir" denildi.

Son dakika haberi: İstanbul Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü!

Son dakika haberi: İstanbul Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü!

Saat 14.44'te Emek Caddesi Narlı Sokak'taki 7 katlı boş bir binanın çökmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, yıkılan binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, Enkaz altında insan olması ihtimaline karşı, AFAD ve Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma ekibinin de olay yerine geldi. Arama kurtarma köpeği de enkazda çalışma yapıyor.

Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü olay yerinden görüntüler

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Son dakika haberi: İstanbul Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü!

Son dakika haberi: İstanbul Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü!

Ekipler enkaz alanında çalışmalarını sürdürüyor.

Binanın çökmesi sırasında yakınındaki apartmanda ve bazı araçlarda hasar meydana geldi.

Bahçelievler Belediye Başkanı'ndan çöken bina ile ilgili açıklama

Son dakika haberi: İstanbul Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü!

Son dakika haberi: İstanbul Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü!

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Valiliği, Bahçelievler'de kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve içinde kimsenin yaşamadığı belirtilen bir binanın henüz bilinmeyen nedenle çöktüğünü bildirdi.

Bahçelievler'deki binanın çökmeden önceki hali

Son dakika haberi: İstanbul Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü!

Son dakika haberi: İstanbul Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü!

Valiliğinden Bahçelievler'de çöken binaya ilişkin yapılan açıklamada, "Siyavuşpaşa Mahallesi'nde saat 14.44'de kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve içinde kimsenin yaşamadığı belirtilen bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştür." denildi.

Son dakika haberi: İstanbul Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü!

Son dakika haberi: İstanbul Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü!

Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, "Çevrede güvenlik önlemleri alınmıştır. Çökme sırasında herhangi bir vatandaşımıza yönelik olumsuz bir durum olup olmadığı araştırılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika haberi: İstanbul Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü!

Son dakika haberi: İstanbul Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü!

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