Son dakika haberi: İstanbul Bahçelievler'de 7 katlı bina havadan böyle görüntülendi

Edinilen son dakika bilgisine göre, İstanbul Bahçelievler'de 7 katlı boş bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çökme sırasında yoldan geçenler olduğu belirtiliyor. Son yaşanılan depremde boşaltılan binada ölü ve yaralıların olup olmadığı bilgisi henüz verilmedi.Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "çöken binanın altında kalan olup olmadığını bilmiyoruz ekipler çalışmalarını sürdürüyor" dedi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bahçelievler kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve içinde kimsenin yaşamadığı belirtilen bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştür. Çökme sırasında herhangi bir vatandaşımıza yönelik olumsuz bir durum olup olmadığı araştırılmaktadır" denildi. İşte, son dakika haberinin detayları...