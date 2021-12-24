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Haberler Yaşam Son dakika haberi | İzmir'deki 3 gencin ölümünde korkunç itiraf: "Görevine başla" yazıyordu!
Giriş Tarihi: 24.12.2021 11:50 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 12:05

Son dakika haberi | İzmir'deki 3 gencin ölümünde korkunç itiraf: "Görevine başla" yazıyordu!

Son dakika haberi: İzmir'de maddi durumu kötü olduğu için kendisine yardım eden Necati ve Kadriye Atasoy çiftini bıçaklayarak gasp eden Kemal Korukmaz'ın (40) Güzelbahçe'de çıkan yangında hayatını kaybeden 3 Suriyeli'nin ölümünde de parmağı olduğu ortaya çıktı. İfadesinde yangını kendisinin çıkardığını itiraf eden Korukmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ceyhan TORLAK
Son dakika haberi| İzmir’deki 3 gencin ölümünde korkunç itiraf: Görevine başla yazıyordu!

Son dakika haberi... Korkunç olay, 16 Kasım gecesi sabaha karşı 04.00 sıralarında Güzelbahçe ilçesinde yaşandı. Taş fabrikasında çalışan Suriyeli Mamoun Al-Nebhan (23), Ahmed Al-Ali (21) ve Muhammed El- Hüseyin Abdo El Bish şirketin barınağında uyurken yangın çıktı. 3 genç çıkan yangında hayatlarını kaybetti.

Son dakika haberi| İzmir’deki 3 gencin ölümünde korkunç itiraf: Görevine başla yazıyordu!

Bu olaydan 13 gün sonra Güzelbahçe Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi ve ADD Şubesi eski Başkanı Kadriye Atasoy ile emekli öğretmen eşi Necati Atasoy evlerinde bıçaklandıktan sonra gasp edildi.

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Son dakika haberi| İzmir’deki 3 gencin ölümünde korkunç itiraf: Görevine başla yazıyordu!

Bıçaklayan şüpheli Atasoy çiftinin işyerinde temizlik işlerinde kendisine yardım eden ve daha önce maddi durumu kötü olduğu için birçok kez yardımda bulundukları Kemal Korukmaz (40) çıktı. Necati Atasoy'a cep telefonunu işyerinde unuttuğunu söyleyerek birlikte gidip alma teklifinde bulunan ancak ret cevabı alan Korukmaz talihsiz adamın, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine sert bir cisimle vurduğu eşi Kadriye Atasoy'u da 5 kez bıçaklayarak yaraladığı anlaşıldı.

Son dakika haberi| İzmir’deki 3 gencin ölümünde korkunç itiraf: Görevine başla yazıyordu!

POLİS GÖZALTINA ALDI

Atasoy çiftinin öldüğünü düşünen şüpheli, evde bulunan cep telefonu, nakit para ve altın gibi değerli eşyaları alarak kayıplara karıştı. Yaralı çift hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, şüpheli Korukmaz polis tarafından gözaltına alındı.

Son dakika haberi| İzmir’deki 3 gencin ölümünde korkunç itiraf: Görevine başla yazıyordu!

ŞOK CİNAYET İTİRAFI: GÖREVİNE BAŞLA YAZIYORDU

Şüpheli Kemal Korukmaz emniyetteki ifadesinde 3 Suriyeli göçmenin hayatını kaybettiği yangını kendisinin çıkardığını itiraf etti. Korukmaz Atasoy çiftini bıçaklayıp darp edip gasp etmekten ve 3 kişiyi öldürmekten tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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