Giriş Tarihi: 24.12.2021 11:50Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 12:05
Son dakika haberi | İzmir'deki 3 gencin ölümünde korkunç itiraf: "Görevine başla" yazıyordu!
Son dakika haberi: İzmir'de maddi durumu kötü olduğu için kendisine yardım eden Necati ve Kadriye Atasoy çiftini bıçaklayarak gasp eden Kemal Korukmaz'ın (40) Güzelbahçe'de çıkan yangında hayatını kaybeden 3 Suriyeli'nin ölümünde de parmağı olduğu ortaya çıktı. İfadesinde yangını kendisinin çıkardığını itiraf eden Korukmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi.