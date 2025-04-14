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Son dakika haberi: Mert Müldür'ün pozisyonu penaltı mıydı? Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu noktayı koydu...
Giriş Tarihi: 14.04.2025 07:16
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025
07:16
Son dakika haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31.haftasında konuk olduğu Sivasspor'u 3-1'lik skorla geçti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti Anderson Talisca ve Tadic'in attığı iki gol getirdi. SABAH Spor'un usta yazarları Ömer Üründül, Gürcan Bilgiç, Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu, hem karşılaşmayı hem de hakem Yasin Kol'un yönetimini değerlendirdi. Yazarlardan Çakar ve Çulcu, sarı-lacivertlilerin Mert Müldür ile penaltı beklediği pozisyona açıklık getirdi. İşte detaylar…