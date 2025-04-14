Son dakika haberi: Mert Müldür’ün pozisyonu penaltı mıydı? Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu noktayı koydu...

ÖMER ÜRÜNDÜL: Ağır çekim bir galibiyet aldı!

Mourinho'yu anlamam gerçekten mümkün değil. Kümede kalma mücadelesi veren bir takım ile deplasmanda oynuyorsun, sahaya çıkan ilk 11'de fiziksel sıkıntıları olan 3 oyuncu bir arada! Tadic, Dzeko ve Talisca… İlk yarıya bakıyorum, önce Livakovic'ten müthiş bir kurtarış geliyor. F.Bahçe ağır çekim kapalı savunmaya hücum ediyor, 42. dakikaya kadar bir tane yarım pozisyon var. Buna karşılık 2-3 kere Sivas'ın tehditkar atakları gündemde. Ve sonra Talisca'dan mükemmel bir frikik golü geliyor ve takım soyunma odasına moralli ve önde gidiyor. İkinci devre başında fark ikiye çıkıyor. Gelelim ondan sonrasına… F.Bahçe rahatladı diyoruz ama Efkan'ın, Talisca'nın mükemmel frikiğinden daha müthiş golü oyunun zorluk derecesini yükseltti. Daha da çok süre vardı..