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Haberler Yaşam Son dakika haberi: Mert Müldür'ün pozisyonu penaltı mıydı? Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu noktayı koydu...
Giriş Tarihi: 14.04.2025 07:16 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 07:16

Son dakika haberi: Mert Müldür'ün pozisyonu penaltı mıydı? Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu noktayı koydu...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31.haftasında konuk olduğu Sivasspor'u 3-1'lik skorla geçti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti Anderson Talisca ve Tadic'in attığı iki gol getirdi. SABAH Spor'un usta yazarları Ömer Üründül, Gürcan Bilgiç, Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu, hem karşılaşmayı hem de hakem Yasin Kol'un yönetimini değerlendirdi. Yazarlardan Çakar ve Çulcu, sarı-lacivertlilerin Mert Müldür ile penaltı beklediği pozisyona açıklık getirdi. İşte detaylar…

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Son dakika haberi: Mert Müldür’ün pozisyonu penaltı mıydı? Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu noktayı koydu...

Süper Lig'in 31'inci hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetti. Sarı-lacivertliler maçtan 3-1 galip ayrıldı ve puanını 71 yaptı. Haftayı puansız kapatan Sivasspor 31 puanla tehlike bölgesinde kaldı.

Son dakika haberi: Mert Müldür’ün pozisyonu penaltı mıydı? Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu noktayı koydu...

SABAH Spor'un usta kalemleri, Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi. İşte yazarların yorumları…

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Son dakika haberi: Mert Müldür’ün pozisyonu penaltı mıydı? Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu noktayı koydu...

ÖMER ÜRÜNDÜL: Ağır çekim bir galibiyet aldı!

Mourinho'yu anlamam gerçekten mümkün değil. Kümede kalma mücadelesi veren bir takım ile deplasmanda oynuyorsun, sahaya çıkan ilk 11'de fiziksel sıkıntıları olan 3 oyuncu bir arada! Tadic, Dzeko ve Talisca… İlk yarıya bakıyorum, önce Livakovic'ten müthiş bir kurtarış geliyor. F.Bahçe ağır çekim kapalı savunmaya hücum ediyor, 42. dakikaya kadar bir tane yarım pozisyon var. Buna karşılık 2-3 kere Sivas'ın tehditkar atakları gündemde. Ve sonra Talisca'dan mükemmel bir frikik golü geliyor ve takım soyunma odasına moralli ve önde gidiyor. İkinci devre başında fark ikiye çıkıyor. Gelelim ondan sonrasına… F.Bahçe rahatladı diyoruz ama Efkan'ın, Talisca'nın mükemmel frikiğinden daha müthiş golü oyunun zorluk derecesini yükseltti. Daha da çok süre vardı..

Son dakika haberi: Mert Müldür’ün pozisyonu penaltı mıydı? Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu noktayı koydu...

"EN-NESYRI NİYE SON 10 DAKİKADA GİRİYOR?"

İşte burada Mourinho'nun yapması gereken acilen iki oyuncu değişikliğiydi. Bunu yapmadığı gibi 80. dakikaya kadar bekledi. Eğer o arada F.Bahçe beraberlik golünü yemediyse bu şanstır. Artık nefes alamaz hale gelen Dzeko'nun yerine giren En-Nesyri kısa sürede rakibi bir kişi eksik bıraktırttı. Mourinho'ya sormak istiyorum; Kostic niye hiç yok? Oğuz-En Nesyri niye son 10 dakikada giriyor?

Son dakika haberi: Mert Müldür’ün pozisyonu penaltı mıydı? Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu noktayı koydu...

"MOURINHO İLE GARANTİSİ YOK"

İrfan Can neden hiç belli bir bölüm olsa da düşünülmüyor? Dün gece fizik açıdan eleştirdiğim iki kişi 3 gol attı. Ama bu her şey doğru yapıldı demek değildir! Bana göre Mourinho'nun bu anlayışı ile F.Bahçe'nin son 7 maçta hiçbir tane garantisi yok. Nedeni de şu; dünya futbolu atletizme dönmüş Mourinho ise kadro tercihleri ile ağır çekim oynatıyor. Yasin Kol maçın adamıydı. Müthiş maç yönetti.