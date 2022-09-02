Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika haberi! Türkiye, Mersin'deki cinayet ile sarsılmıştı: Minik Müslüme'nin ölümünde flaş gelişme
Giriş Tarihi: 02.09.2022 20:39 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022 20:41

Son dakika haberi! Türkiye, Mersin'deki cinayet ile sarsılmıştı: Minik Müslüme'nin ölümünde flaş gelişme

SON DAKİKA HABERİ! Türkiye, Mersin'in Gülnar ilçesinde kayıp olarak aranırken ölü bulunan 3 yaşındaki minik Müslüme Yağal'a ağlamıştı. Acı olay sonrası dede Hasan Yağal tutuklanmıştı. Bugün Müslüme'nin ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

AJANSLAR
Son dakika haberi! Türkiye, Mersin’deki cinayet ile sarsılmıştı: Minik Müslüme’nin ölümünde flaş gelişme

Son dakika haberi... Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin biri tutuklu 4 aile yakınının yargılandığı davanın ilk duruşmasında alınan karar gereği, olay yerinde keşif yapıldı.

Son dakika haberi! Türkiye, Mersin’deki cinayet ile sarsılmıştı: Minik Müslüme’nin ölümünde flaş gelişme

Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatları, bilirkişiler, Müslüme'nin tutuklu büyükbabası Hasan Yağal ile tutuksuz sanıklar büyükannesi A. Yağal ve annesi S. Yağal, geçen yıl 19 Kasım'da küçük çocuğun cansız bedeninin bulunduğu Yanışlı Mahallesi kırsalındaki keşfe katıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi! Türkiye, Mersin’deki cinayet ile sarsılmıştı: Minik Müslüme’nin ölümünde flaş gelişme

Tutuksuz sanıklardan suça sürüklenen ağabey O. Yağal'ın yer almadığı keşifte, Müslüme Yağal'ın bazı aile yakınları da hazır bulundu.

Son dakika haberi! Türkiye, Mersin’deki cinayet ile sarsılmıştı: Minik Müslüme’nin ölümünde flaş gelişme

Müslüme'nin kaybolmadan önce görüldüğü bölgede başlayan keşifte, mevkinin küçük kızın cesedinin bulunduğu alana uzaklığı hesaplandı. Jandarma ve AFAD ekiplerinin de destek verdiği keşifte, ormanlık alanda detaylı inceleme yapıldı.

Çalışmalarda, çadır ve ağılın konuşlandığı bölge, hayvanların otlatıldığı noktalar ve olay günü aile üyelerinin bulunduğu alanlar kayıt altına alındı. Daha sonra küçük kızın cansız bedeninin bulunduğu arazi incelendi.

Son dakika haberi! Türkiye, Mersin’deki cinayet ile sarsılmıştı: Minik Müslüme’nin ölümünde flaş gelişme

Keşif ekibinin zorlu arazi yapısı nedeniyle yaya olarak ulaşmakta güçlük geçtiği mevkideki incelemelerde, Müslüme'nin cansız bedeninin ulaşıldığı noktaya kendi imkanlarıyla çıkmasının mümkün olmadığı görüşü, Mersin Barosu avukatlarınca dile getirildi. Baro avukatları, söz konusu görüşün bilirkişi raporuna da eklenmesini istedi.

SON DAKİKA