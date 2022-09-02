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Son dakika haberi! Türkiye, Mersin'deki cinayet ile sarsılmıştı: Minik Müslüme'nin ölümünde flaş gelişme
Giriş Tarihi: 02.09.2022 20:39
Güncelleme Tarihi: 02.09.2022
20:41
Son dakika haberi! Türkiye, Mersin'deki cinayet ile sarsılmıştı: Minik Müslüme'nin ölümünde flaş gelişme
SON DAKİKA HABERİ! Türkiye, Mersin'in Gülnar ilçesinde kayıp olarak aranırken ölü bulunan 3 yaşındaki minik Müslüme Yağal'a ağlamıştı. Acı olay sonrası dede Hasan Yağal tutuklanmıştı. Bugün Müslüme'nin ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...