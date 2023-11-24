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Haberler Yaşam Son dakika: Hafta sonuna dikkat! Hem kar yağışı hem de kuvvetli rüzgar bekleniyor: Bomba siklon uyarısı
Giriş Tarihi: 24.11.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 11:25

Son dakika: Hafta sonuna dikkat! Hem kar yağışı hem de kuvvetli rüzgar bekleniyor: Bomba siklon uyarısı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı hava durumu raporuna göre; Türkiye hafta sonu yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Buna göre; İstanbul dahil birçok ilde hem kar yağışı hem de kuvvetli rüzgar etkili olacak. Öte yandan Hava Forum'un sosyal medya hesabından "Bomba siklon" ve şiddetli fırtına uyarısı yapıldı. Saatler içinde sıcaklığın düşeceği belirtilen açıklamada, rüzgarın saatte 80-110 km'yi bulabileceği ifade edildi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika: Hafta sonuna dikkat! Hem kar yağışı hem de kuvvetli rüzgar bekleniyor: Bomba siklon uyarısı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile Manisa, Denizli, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika: Hafta sonuna dikkat! Hem kar yağışı hem de kuvvetli rüzgar bekleniyor: Bomba siklon uyarısı

Yağışların; Muğla çevreleri ile İzmir'in kuzey, Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

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Son dakika: Hafta sonuna dikkat! Hem kar yağışı hem de kuvvetli rüzgar bekleniyor: Bomba siklon uyarısı

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Son dakika: Hafta sonuna dikkat! Hem kar yağışı hem de kuvvetli rüzgar bekleniyor: Bomba siklon uyarısı

RÜZGAR

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Son dakika: Hafta sonuna dikkat! Hem kar yağışı hem de kuvvetli rüzgar bekleniyor: Bomba siklon uyarısı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Muğla çevreleri ile İzmir'in kuzey, Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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