Haberler Yaşam Son dakika: Hafta sonuna dikkat! Hem kar yağışı hem de kuvvetli rüzgar bekleniyor: Bomba siklon uyarısı

Giriş Tarihi: 24.11.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 11:25

Son dakika: Hafta sonuna dikkat! Hem kar yağışı hem de kuvvetli rüzgar bekleniyor: Bomba siklon uyarısı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı hava durumu raporuna göre; Türkiye hafta sonu yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Buna göre; İstanbul dahil birçok ilde hem kar yağışı hem de kuvvetli rüzgar etkili olacak. Öte yandan Hava Forum'un sosyal medya hesabından "Bomba siklon" ve şiddetli fırtına uyarısı yapıldı. Saatler içinde sıcaklığın düşeceği belirtilen açıklamada, rüzgarın saatte 80-110 km'yi bulabileceği ifade edildi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...