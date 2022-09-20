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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Hatay'da baba ve oğlunu vuran şahıs hırsını alamadı: Pompalı tüfekle hastaneyi bastı
Giriş Tarihi: 20.09.2022 23:42 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022 00:17

SON DAKİKA | Hatay'da baba ve oğlunu vuran şahıs hırsını alamadı: Pompalı tüfekle hastaneyi bastı

Son Dakika Haberi: Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen şahıs, otomobil içindeki komuşuları baba ve oğlunu pompalı tüfekle yaraladı. Olay yerinden kaçan şüpheli daha sonra yaralıların kaldırıldığı hastaneye tüfekle giderek yeniden saldırı girişiminde bulundu. Hastanedeki korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İşte kan donduran olayın detayları...

SON DAKİKA | Hatay’da baba ve oğlunu vuran şahıs hırsını alamadı: Pompalı tüfekle hastaneyi bastı

Olay, 13 Eylül'de Kırıkhan ilçesi 408 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Oto galeri sahibi Zeki Koçin ile 15 yaşındaki oğlu T.M.K, iddiaya göre, iş yerinden çıkıp eve gitti.

SON DAKİKA | Hatay’da baba ve oğlunu vuran şahıs hırsını alamadı: Pompalı tüfekle hastaneyi bastı

Baba ile oğlu, otomobilden inmeye hazırlanırken, akli dengesinin yerinde olmadığına dair raporu bulunduğu ileri sürülen komşusu T.A.'nın silahlı saldırısına uğradı.

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SON DAKİKA | Hatay’da baba ve oğlunu vuran şahıs hırsını alamadı: Pompalı tüfekle hastaneyi bastı

Saldırıda T.M.K, sağ bacağından yaralandı. Koçin, polise ihbarda bulunup, yaralı oğlunu Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

SON DAKİKA | Hatay’da baba ve oğlunu vuran şahıs hırsını alamadı: Pompalı tüfekle hastaneyi bastı

Bu kez yürüyerek geldiği Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne tüfekle giren T.A., acil serviste odaları kontrol ettikten sonra baba ile oğlunu buldu. T.A., tüfeğin tetiğine bastı ancak tutukluk yaptı.

SON DAKİKA | Hatay’da baba ve oğlunu vuran şahıs hırsını alamadı: Pompalı tüfekle hastaneyi bastı

Bu sırada servisteki 1'i sivil 2 polis memuru, tabancalarını çıkarıp mühadele etti. Polisler, T.A.'dan tüfeğini bırakmasını istedi. T.A. ise boynuna tüfeği yaslayıp, kendisini öldürmekle tehdit etti.

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