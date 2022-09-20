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SON DAKİKA | Hatay'da baba ve oğlunu vuran şahıs hırsını alamadı: Pompalı tüfekle hastaneyi bastı
Giriş Tarihi: 20.09.2022 23:42
Güncelleme Tarihi: 21.09.2022
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SON DAKİKA | Hatay'da baba ve oğlunu vuran şahıs hırsını alamadı: Pompalı tüfekle hastaneyi bastı
Son Dakika Haberi: Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen şahıs, otomobil içindeki komuşuları baba ve oğlunu pompalı tüfekle yaraladı. Olay yerinden kaçan şüpheli daha sonra yaralıların kaldırıldığı hastaneye tüfekle giderek yeniden saldırı girişiminde bulundu. Hastanedeki korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İşte kan donduran olayın detayları...