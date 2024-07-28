HATAY DEPREM SON DAKİKA: 28 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Hatay’da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

Hatay deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği araştırılmaya başladı. AFAD tarafından paylaşılan bilgiler Kandilli Rasathanesi üzerinden de kontrol edilebiliyor. Antakya depremi sonrası detaylar gündemde. Peki; Hatay'da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?