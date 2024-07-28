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HATAY DEPREM SON DAKİKA: 28 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Hatay'da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 28.07.2024 18:43
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024
18:43
HATAY DEPREM SON DAKİKA: 28 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Hatay'da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?
Hatay deprem son dakika haberleri arasında yerini aldı. Yüzyılın afetinin yaşandığı 11 il arasında yer alan Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemi ile araştırılıyor. Bölge halkı sarsıntı sonrası merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerine odaklandı. İşte, 28 Temmuz Hatay deprem şiddeti ve merkezi...