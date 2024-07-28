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Giriş Tarihi: 28.07.2024 18:43 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 18:43

HATAY DEPREM SON DAKİKA: 28 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Hatay'da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

Hatay deprem son dakika haberleri arasında yerini aldı. Yüzyılın afetinin yaşandığı 11 il arasında yer alan Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemi ile araştırılıyor. Bölge halkı sarsıntı sonrası merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerine odaklandı. İşte, 28 Temmuz Hatay deprem şiddeti ve merkezi...

HATAY DEPREM SON DAKİKA: 28 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Hatay’da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

Hatay deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği araştırılmaya başladı. AFAD tarafından paylaşılan bilgiler Kandilli Rasathanesi üzerinden de kontrol edilebiliyor. Antakya depremi sonrası detaylar gündemde. Peki; Hatay'da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

HATAY DEPREM SON DAKİKA: 28 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Hatay’da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

HATAY'DA DEPREM!

Hatay deprem ile sallandı. 28 Temmuz saat 18.13'te gerçekleşen sarsıntı Hatay Antakya merkezli gerçekleşti. 3.8 şiddetindeki sarsıntı yerin 10 km altında meydana geldi.

İşte, detaylar:

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HATAY DEPREM SON DAKİKA: 28 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Hatay’da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

HATAY DEPREM

Büyüklük:3.8 (Mw)

Yer:Antakya (Hatay)

Tarih:2024-07-28

Saat:18:13:05 TSİ

Derinlik:10.1 km

HATAY DEPREM SON DAKİKA: 28 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Hatay’da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

HATAY DEPREM SON DAKİKA: 28 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Hatay’da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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