Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 16.04.2026 09:32

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji uyardı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Önce çöl tozu, sonra şiddetli fırtına ve kar geliyor

Son dakika hava durumu haberleri... Güneşli bahar günlerine veda ediyoruz! Meteoroloji'den hafta sonu için peş peşe uyarılar geldi. Batı illerinde beklenen 'çöl tozu' ve 'çamur yağmuru' riskinin hemen ardından; İstanbul, Ankara ve İzmir dahil tüm yurtta şiddetli sağanak fırtınası yüzünü gösterecek. Üstelik doğuya kış geri dönüyor, kar sürprizi kapıda! Peki, sıcaklıklar ne zaman düşecek ve hangi illerde şemsiyeler açılacak? İşte adım adım yaklaşan sert hava dalgasının il il haritalı detayları...

Gömlekleri ve ince ceketleri giydiğimiz o sıcak bahar günlerine kısa bir ara verme vakti geldi! Açık hava veya piknik planı yapanların şemsiyelerini ve kalın kıyafetlerini tekrar hazırlaması gerekiyor. Meteoroloji haritalarından elde edilen son verilere göre, Türkiye genelinde önümüzdeki günlerde ciddi ve çok yönlü bir hava değişimi yaşanacak.

ÇÖL TOZU VE "ÇAMUR YAĞMURU" RİSKİ

Yağışlı sistemden hemen önce, özellikle Ege kıyıları (İzmir, Aydın, Muğla), Akdeniz bölgesi ve Güneydoğu Anadolu hattında yaşayanları ilgilendiren önemli bir toz taşınımı uyarısı bulunuyor. Havada asılı kalan bu çöl tozu, hem hava kalitesini düşürerek solunum yolu rahatsızlığı olanları zorlayabilir hem de yağışlı sistemin bu bölgelere ulaşmasıyla birlikte araçların ve camların üzerine "çamur" şeklinde yağabilir. Aracını yıkatmayı düşünenlerin bu planlarını ertelemesinde fayda var.

BATIDAN DOĞUYA İLERLEYEN ŞİDDETLİ SAĞANAK

Sıcak ve güneşli hava, yerini Balkanlar üzerinden gelen geniş çaplı bir yağışlı sisteme bırakıyor. Hafta sonuna yaklaşırken yurdun batı kesimlerinden (Marmara, Ege ve Batı Akdeniz) giriş yapacak olan gök gürültülü sağanak yağışlar, zaman ilerledikçe hızla doğuya doğru kayacak. Hafta sonu boyunca yağışlı sistemin İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'i etkisi altına alması bekleniyor. Yeni haftaya başlarken ise batı bölgeler bu yağışlı sistemi üzerinden atıp tekrar güneşe kavuşurken; yağışlar ülkenin Doğu ve Güneydoğu Anadolu kesimlerine sıkışacak.

SICAKLIKLAR ÇAKILACAK, KAR GERİ DÖNECEK!

Bu sistem sadece yağmur değil, beraberinde ciddi bir serinleme de getiriyor. Yurt genelinde sıcaklıkların 10-15 derece bandına kadar gerileyeceği, bahar normallerinin altında serin günlerin yaşanacağı öngörülüyor. Özellikle sistemin doğuya ulaşmasıyla birlikte, sıcaklık düşüşünün en sert hissedileceği Kuzeydoğu Anadolu'da (Erzurum, Kars, Ardahan çevreleri) karla karışık yağmur ve kar yağışı sürprizi yaşanacak. Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yükseklerinde süregelen çığ tehlikesine karşı da vatandaşların çok dikkatli olması gerekiyor.

İSTANBUL ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Üç büyükşehrimizdeki hava durumu beklentilerine bakacak olursak, vatandaşları oldukça hareketli ve "havasına güvenilmez" günler bekliyor. İstanbul'da şu an hakim olan parçalı bulutlu ve sakin bahar havası, balkanlardan gelen sistemin etkisiyle yerini kısa süre içinde kuvvetli sağanak yağışlara bırakacak; yağışlı sistemin doğuya kaymasıyla hafta sonu güneş tekrar yüzünü gösterse de, sıcaklıklar hissedilir derecede düşeceği için İstanbulluları oldukça serin ve rüzgarlı günler bekliyor. İzmir'de ise bugünün en kritik konusu, haritalarda da belirgin şekilde uyarı verilen çöl tozu taşınımı; havada asılı kalan bu tozun hemen ardından gelecek olan şiddetli gök gürültülü sağanaklarla birleşerek "çamur yağmuru" şeklinde düşme riski oldukça yüksek. Yağışın ardından Ege yeniden güneşli günlere dönecek ancak o eski sıcaklar yerini serinliğe bırakacak. Sistemin geçiş güzergahının tam ortasında yer alan Ankara ise, bugün kuzeyindeki lokal geçişleri saymazsak nispeten sakin kalsa da, ilerleyen günlerde batıdan gelen gök gürültülü sağanak yağışların ve ani sıcaklık düşüşünün tam kalbinde yer alacak. Özetle, her üç büyükşehrimizde de şemsiyelerin açılacağı ve raflara kaldırılan kalın kıyafetlere tekrar ihtiyaç duyulacağı bir döneme giriyoruz.

İŞTE YAĞIŞ BEKLENEN İLLER!

Meteoroloji haritalarına göre yağışlı sistem, Türkiye'yi batıdan doğuya doğru adeta bir dalga gibi tarayacak. Önümüzdeki günlerde şemsiyesini yanından ayırmaması gereken illerimizin başında, kuvvetli sağanakların ilk giriş yapacağı İzmir, Muğla, Antalya ile Marmara'nın güneyi geliyor. Sistemin hızla iç kesimlere ilerlemesiyle birlikte başkent Ankara, Eskişehir ve Konya başta olmak üzere İç Anadolu'nun tamamı; Karadeniz bölgesi ve Adana, Osmaniye hattını kapsayan Doğu Akdeniz gök gürültülü sağanaklara teslim olacak. Hafta sonu bitip yeni haftaya başlarken batı illeri yağışa veda edecek; ancak bu kez Diyarbakır, Şırnak ve Van gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerimizde şiddetli yağışlar yüzünü gösterecek. En büyük sürpriz ise Kuzeydoğu Anadolu'da yaşanacak; Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yaşayan vatandaşlarımızın sadece sağanak yağmura değil, soğuyan havayla birlikte geri dönen kar yağışına karşı da hazırlıklı olması gerekiyor.

KAR YAĞIŞI HANGİ İLLERDE ETKİLİ OLACAK? NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

"Kar yağışı ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabı meteoroloji haritalarında netleşti: Kar yağışı, yağışlı sistemin doğuya ulaşıp sıcaklıkları aniden düşürmesiyle birlikte Cumartesi (18 Nisan) gününden itibaren ilk olarak Ardahan ve çevresinin yüksek kesimlerinde yüzünü göstermeye başlayacak. Pazar günü de aynı hatta tutunmaya devam eden karlı sistem, yeni haftanın ilk günü olan Pazartesi (20 Nisan) itibarıyla etki alanını iyice genişleterek Erzurum ve Kars illerimizi de içine alacak. Batı ve iç bölgeler soğuk sağanaklarla boğuşurken, Doğu Anadolu'nun en uç noktalarında yaşayan vatandaşlarımızın Nisan ayının ortasında geri dönen bu kış koşullarına ve oluşabilecek buzlanma risklerine karşı tedbirli olmaları büyük önem taşıyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında 16.04.2026 Perşembe günü gece saatlerine kadar yer yer etkili olması beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK YENİ HARİTAYI PAYLAŞTI!

16 NİSAN 2026, PERŞEMBE

Yurt genelinde büyük ölçüde parçalı bulutlu ve sakin bir hava hakim. Sıcaklıklar bahar normallerinde seyrediyor; Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar 25-26 derecelere kadar çıkarken, İç Anadolu'da 20-22 derece civarında seyrediyor. Sadece İç Anadolu'nun kuzeybatısında (Eskişehir çevreleri) lokal bir gök gürültülü sağanak yağış geçişi göze çarpıyor. Doğu bölgelerinde ise sıcaklıklar daha düşük (10-18 derece arası) ancak hava genel olarak yağışsız.

17 NİSAN 2026, CUMA

Hava durumunda belirgin bir değişiklik yaşanıyor. Batı bölgelerden itibaren yeni bir yağışlı sistem ülkeye giriş yapıyor. Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısını kapsayan çok geniş bir alanda kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar görülüyor. Yağışa rağmen sıcaklıklarda henüz sert bir düşüş yok, batı ve iç kesimlerde sıcaklıklar hala 20 derece ve üzerinde. Karadeniz'in doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ise bu yağışlı sistemden henüz etkilenmemiş, parçalı bulutlu bir güne uyanıyor.

18 NİSAN 2026, CUMARTESİ

Yağışlı ve fırtınalı sistem doğuya doğru ilerliyor. Gök gürültülü sağanak yağışlar İç Anadolu'nun tamamına, Karadeniz bölgesine, Doğu Akdeniz'e ve Doğu Anadolu'nun batısına yayılıyor. Ege ve Marmara bölgelerinde sağanak yağışlar devam etse de gök gürültülü sistem etkisini azaltmaya başlıyor. Kuzeydoğu Anadolu'nun en uç kesimlerinde (Ardahan çevreleri) sıcaklıkların düşmesiyle birlikte karla karışık yağmur veya kar yağışı ihtimali (mavi kar simgesi) beliriyor. Yurt genelinde sıcaklıklarda birkaç derecelik düşüşler başlıyor.

19 NİSAN 2026, PAZAR

Hava kütlesinin hareketiyle birlikte batı bölgeler (Marmara ve Ege) yağışlı sistemi üzerinden atıyor ve hava tekrar parçalı bulutlu/güneşli hale geliyor. Buna karşın, yağışlı sistem doğuya kayarak Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanaklara; Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusunda ise normal sağanak yağışlara neden oluyor. Kuzeydoğu Anadolu'da kar yağışı devam ediyor. Ülke genelinde, özellikle iç ve batı kesimlerde belirgin bir soğuma (sıcaklıkların 10-15 derece bandına inmesi) dikkat çekiyor.

20 NİSAN 2026, PAZARTESİ

Yeni haftanın ilk gününde batı ve iç kesimlerde (Marmara, Ege, Akdeniz'in batısı ve İç Anadolu) hava büyük oranda açıyor ve parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim oluyor. Yağışlar ülkenin doğu üçte birlik kesimine sıkışmış durumda. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağışlar (Güneydoğu'da yer yer gök gürültülü) görülmeye devam ediyor. Erzurum, Kars ve Ardahan gibi kuzeydoğu illerinde soğuk havanın etkisiyle kar yağışları görülüyor. Ülke genelinde sıcaklıklar, perşembe gününe kıyasla oldukça düşmüş durumda; serin bir bahar günü yaşanıyor.

İŞTE İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, bu gece saatlerinde zamanla güney kıyılarının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutlu

MUĞLA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar kesiminin yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece saatlerinde zamanla batısı çok bulutlu

BURDUR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri kısa süreli-yerel sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, Çankırı ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 22°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, güney kesimleri yer yer çok bulutlu, Bolu'nun doğu, Karabük'ün güney kesimlerinin öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

