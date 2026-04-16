SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji uyardı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Önce çöl tozu, sonra şiddetli fırtına ve kar geliyor

İSTANBUL ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Üç büyükşehrimizdeki hava durumu beklentilerine bakacak olursak, vatandaşları oldukça hareketli ve "havasına güvenilmez" günler bekliyor. İstanbul'da şu an hakim olan parçalı bulutlu ve sakin bahar havası, balkanlardan gelen sistemin etkisiyle yerini kısa süre içinde kuvvetli sağanak yağışlara bırakacak; yağışlı sistemin doğuya kaymasıyla hafta sonu güneş tekrar yüzünü gösterse de, sıcaklıklar hissedilir derecede düşeceği için İstanbulluları oldukça serin ve rüzgarlı günler bekliyor. İzmir'de ise bugünün en kritik konusu, haritalarda da belirgin şekilde uyarı verilen çöl tozu taşınımı; havada asılı kalan bu tozun hemen ardından gelecek olan şiddetli gök gürültülü sağanaklarla birleşerek "çamur yağmuru" şeklinde düşme riski oldukça yüksek. Yağışın ardından Ege yeniden güneşli günlere dönecek ancak o eski sıcaklar yerini serinliğe bırakacak. Sistemin geçiş güzergahının tam ortasında yer alan Ankara ise, bugün kuzeyindeki lokal geçişleri saymazsak nispeten sakin kalsa da, ilerleyen günlerde batıdan gelen gök gürültülü sağanak yağışların ve ani sıcaklık düşüşünün tam kalbinde yer alacak. Özetle, her üç büyükşehrimizde de şemsiyelerin açılacağı ve raflara kaldırılan kalın kıyafetlere tekrar ihtiyaç duyulacağı bir döneme giriyoruz.